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«Ομόνοια»: Μια παράσταση βασισμένη από πραγματικά περιστατικά και συνεντεύξεις στο θέατρο Δίπυλον
«Ομόνοια»: Μια παράσταση βασισμένη από πραγματικά περιστατικά και συνεντεύξεις στο θέατρο Δίπυλον
Μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με τις υπογραφές των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη
Ένα ατμοσφαιρικό αστικό θρίλερ, που ισορροπεί ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία, την πολιτική σάτιρα και το ντοκιμαντέρ, είναι η παράσταση «Ομόνοια», των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη, που παρουσιάζει το Εθνικό Θέατρο, στο θέατρο Δίπυλον. Σκιαγραφεί μια φανταστική, και συνάμα πολύ οικεία, εικόνα της πιο εμβληματικής πλατείας της πόλης, που αντλεί έμπνευση από πραγματικά περιστατικά και συνεντεύξεις.
Ένα βράδυ, ένας νέος άντρας ανακαλύπτει ένα πτώμα αγνώστων λοιπών στοιχείων στην περιοχή της Ομόνοιας. Το επόμενο πρωί, καθώς δεν βρίσκει καμία αναφορά για το περιστατικό σε σόσιαλ μίντια και εφημερίδες, αποφασίζει να ξεκινήσει μια προσωπική σταυροφορία αναζήτησης της αλήθειας με απρόβλεπτες συνέπειες. Μέσα στο πολύβουο μελίσσι των βιαστικών περαστικών, εργαζόμενων ατόμων, αχόρταγων τουριστών και επίδοξων ινφλουένσερς, η πλατεία μετατρέπεται από γνώριμο τόπο σε τόπο εγκλήματος και σε μια σκηνική αλληγορία για όλη την πόλη και τη χώρα.
Θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς ειδήσεις διαχέονται μέσα από υπόγειες στοές, τηλεοπτικά στούντιο και live streams, περιπλέκοντας τα γεγονότα και φωτίζοντας διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας.
Παίζουν οι ηθοποιοί Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Στέλλα Βογιατζάκη, Τίτος Γρηγορόπουλος, Κατερίνα Κρίστο, Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης), Παναγιώτα Παπακυριακού και Μιχάλης Πητίδης. Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη (19.00) Πέμπτη (20.30) Παρασκευή (20.30) Σάββατο (20.30) Κυριακή (19.00)
Ένα βράδυ, ένας νέος άντρας ανακαλύπτει ένα πτώμα αγνώστων λοιπών στοιχείων στην περιοχή της Ομόνοιας. Το επόμενο πρωί, καθώς δεν βρίσκει καμία αναφορά για το περιστατικό σε σόσιαλ μίντια και εφημερίδες, αποφασίζει να ξεκινήσει μια προσωπική σταυροφορία αναζήτησης της αλήθειας με απρόβλεπτες συνέπειες. Μέσα στο πολύβουο μελίσσι των βιαστικών περαστικών, εργαζόμενων ατόμων, αχόρταγων τουριστών και επίδοξων ινφλουένσερς, η πλατεία μετατρέπεται από γνώριμο τόπο σε τόπο εγκλήματος και σε μια σκηνική αλληγορία για όλη την πόλη και τη χώρα.
Θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς ειδήσεις διαχέονται μέσα από υπόγειες στοές, τηλεοπτικά στούντιο και live streams, περιπλέκοντας τα γεγονότα και φωτίζοντας διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας.
Παίζουν οι ηθοποιοί Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Στέλλα Βογιατζάκη, Τίτος Γρηγορόπουλος, Κατερίνα Κρίστο, Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης), Παναγιώτα Παπακυριακού και Μιχάλης Πητίδης. Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη (19.00) Πέμπτη (20.30) Παρασκευή (20.30) Σάββατο (20.30) Κυριακή (19.00)
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