Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ διακεκριμένος επιστήμονας της δασολογίας
Επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ διακεκριμένος επιστήμονας της δασολογίας
Ο καθηγητής Ηubert Hasenauer, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου BOKU της Βιέννης, θα μιλήσει για τον ρόλο των δασών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Για τον ρόλο των δασών στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής θα μιλήσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δασοκομίας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής της Βιέννης (BOKU), καθηγητής Ηubert Hasenauer, ο οποίος θα αναγορευτεί αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Hasenauer αποτελεί παγκοσμίως διακεκριμένο επιστήμονα της επιστήμης της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος επί θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση και μοντελοποίηση δασικών οικοσυστημάτων και τον ρόλο των δασών στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα και στον μετριασμό της κλιματικής κρίσης.
Μέσω της πρωτοποριακής ερευνητικής δραστηριότητάς του, ανέπτυξε το 1994 το μοντέλο αύξησης δασικών δέντρων MOSES το οποίο εφαρμόζεται σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ συνέβαλε στην ανάπτυξη βιογεωχημικών μοντέλων διεργασιών των δασικών οικοσυστημάτων που εκτιμούν την αποθήκευση και τη ροή άνθρακα, αζώτου και νερού.
Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Τον έπαινο του τιμωμένου θα εκφωνήσει ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτελείου, καθηγητής Ιωάννης Γήτας. Ο κ. Hasenauer θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα: «The role of forests to mitigate climate change effects».
Ο κ. Hasenauer αποτελεί παγκοσμίως διακεκριμένο επιστήμονα της επιστήμης της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος επί θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση και μοντελοποίηση δασικών οικοσυστημάτων και τον ρόλο των δασών στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα και στον μετριασμό της κλιματικής κρίσης.
Μέσω της πρωτοποριακής ερευνητικής δραστηριότητάς του, ανέπτυξε το 1994 το μοντέλο αύξησης δασικών δέντρων MOSES το οποίο εφαρμόζεται σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ συνέβαλε στην ανάπτυξη βιογεωχημικών μοντέλων διεργασιών των δασικών οικοσυστημάτων που εκτιμούν την αποθήκευση και τη ροή άνθρακα, αζώτου και νερού.
Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Τον έπαινο του τιμωμένου θα εκφωνήσει ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτελείου, καθηγητής Ιωάννης Γήτας. Ο κ. Hasenauer θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα: «The role of forests to mitigate climate change effects».
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