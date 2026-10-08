Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Έρχεται με προβολές σε πολλές περιοχές της Αττικής
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Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Έρχεται με προβολές σε πολλές περιοχές της Αττικής

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των ταινιών

Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Έρχεται με προβολές σε πολλές περιοχές της Αττικής
Απλωμένο σε περισσότερες περιοχές της Αθήνας θα είναι το φετινό Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ, που διοργανώνεται από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου, καθώς οι ταινίες του θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas Ρέντη, Μαρούσι και Ίλιον, όπως και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ

Το μότο του φετινού φεστιβάλ είναι η φράση «Κοίτα με» η οποία παραπέμπει στη φωνή της «γενιάς του scrolling» που αναζητά ταυτότητα, φωνή και σύνδεση μέσα από εικόνες και βίντεο. Σε ένα καθεστώς συνεχούς και αμφίδρομης καταγραφής, οι νέοι παρακολουθούν τα πάντα για τους άλλους και ταυτόχρονα βρίσκονται οι ίδιοι στο μικροσκόπιο όλων. Οι ταινίες του φεστιβάλ είναι μία ευκαιρία να δούμε τη δική τους οπτική, τις ιστορίες, τα όνειρα και τις αγωνίες τους.

Το μότο αντλεί έμπνευση από την ταινία «Μπαμπά, Κοίτα με» της Βούλας Σταμπέλου και το τραγούδι τίτλων των Johnny M & Βαγγέλη Τσιάνου που χάρισε το ρυθμό του στο φετινό τρέιλερ του φεστιβάλ.

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