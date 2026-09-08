Οι χειμερινές παραστάσεις που ξεχωρίζουν σε μια σεζόν γεμάτη μουσική, θέατρο και θέαμα

Τοεπιστρέφει για τη σεζόν, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να χωρέσει διαφορετικές μορφές τέχνης, διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικές προσδοκίες. Μεγάλες μουσικές παραγωγές, κορυφαίοι καλλιτέχνες, διεθνείς συνεργασίες, θέατρο, χορός, παιδικές και οικογενειακές παραστάσεις, αλλά και θεάματα υψηλών σκηνικών απαιτήσεων συνθέτουν το φετινό καλλιτεχνικό μωσαϊκό.Το πρόγραμμα της νέας σεζόν κινείται παράλληλα ανάμεσα στο διεθνές και το ελληνικό καλλιτεχνικό τοπίο. Από τη μία,ανοίγουν ένα παράθυρο στον κόσμο, με παραστάσεις όπως τομια καθηλωτική ακροβατική θεατρική παραγωγή από την Κίνα, που συνδυάζει τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, την ποίηση της κίνησης και την εκρηκτική ομορφιά της σκηνής, σε ένα θέαμα που μιλά κατευθείαν στην καρδιά.Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών, Ο παγκοσμίου φήμης φυσικός και καθηγητήςέρχεται στο Christmas Theater, δίνοντας την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει από κοντά έναν από τους πιο συναρπαστικούς φυσικούς στον κόσμο σε μια μοναδική ζωντανή διάλεξη!Στη συνέχεια, η εντυπωσιακή σκηνή του Christmas Theater υποδέχεται τουςσε ένα φαντασμαγορικό show γεμάτο χορό και αγαπημένα K-Pop, μια επιτυχημένη ζωντανή παραγωγή με οκτώ επαγγελματίες καλλιτέχνες — τέσσερις τραγουδιστές και τέσσερις χορευτές — και έχει ήδη ενθουσιάσει το κοινό μέσα από περισσότερες από 100 παραστάσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.Επίσης, το λαμπρόφέρνει στην Αθήνα τους κορυφαίους χορευτές (Étoiles) της Όπερας του Παρισιού, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία υψηλής αισθητικής, καθηλωτικού πάθους και απόλυτης τεχνικής αρτιότητας. Στη σκηνή του Christmas Theater θα λάμψουν αστέρια του μπαλέτου της Opéra de Paris, όπως οι Paul Marque, Sae Eun Park, Bleuenn Battistoni, Luciana Sagioro, Theo Ghilbert, Victoire Anquetil, Aurélien Gay, Mathieu Contat, Nine Seropian.Παρουσιάζεται επίσης η μουσικοχορευτική υπερπαραγωγήπου αντλεί την έμπνευσή της από έναν πραγματικό εθνικό θησαυρό της Κίνας και μέσα από τη γλώσσα του χορού, φέρνει στη σκηνή το πνεύμα του Δρόμου του Μεταξιού και υπενθυμίζει στο σύγχρονο κοινό ότι οι πολιτισμοί δεν ανθίζουν μέσα στην απομόνωση, αλλά μέσα από την επικοινωνία, τον διάλογο και την αμοιβαία μάθηση.Μια ακόμα σημαντική στιγμή της φετινής σεζόν είναι τοστη μουσική των Beatles,, που συνδυάζει τη δύναμη της συμφωνικής ορχήστρας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τον οργανικό χαρακτήρα μιας live μπάντας και ένα σύνολο ερμηνευτών που αποδίδουν με καταπληκτική συνέπεια τον χαρακτηριστικό ήχο και image της εποχής, ενώ ένα οπτικό υπερθέαμα θα προβάλλεται από την οθόνη του Christmas Theater.Λίγο πριν το τέλος του έτους, στη σκηνή του Christmas Theater θα εμφανιστούν καικαι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, με την παράσταση «Alice», σε χορογραφία του Moses Pendleton, εμπνευσμένη από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», ένα φαντασμαγορικό, ονειρικό θέαμα που αψηφά τους νόμους της βαρύτητας, κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της νέας σεζόν έχει το Μιούζικαλ, μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια, γεμάτη ζωντανή μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά, φανταχτερά κοστούμια και μια μεγάλη ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, τραγουδιστών και χορευτών, υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση τουκαι απόδοση στίχων – κειμένου του

Ακολουθούν παγκόσμιες υπερπαραγωγές όπωςμε παγκοσμίως αναγνωρισμένους δεξιοτέχνες του καλλιτεχνικού πατινάζ και κατόχους κορυφαίων διεθνών διακρίσεων που καταργούν τα όρια ανάμεσα στην υψηλή τέχνη του θεάτρου και τα extreme ακροβατικά πάνω στον πάγο!Το νέο έτος στο Christmas Theater θα ξεκινήσει όπως κάθε χρονιά με την πιο λαμπερή, φαντασμαγορική και μελωδική γιορτή, την περίφημηπου επιστρέφει θριαμβευτικά στην Αθήνα για να μας χαρίσει μια ανεπανάληπτη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία, πλημμυρισμένη από αυστριακή μαγεία, διαχρονικές μελωδίες και εορταστική πολυτέλεια. Πρόκειται για την πρωτοχρονιάτικη συναυλία που έχει πλέον αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους και λαοφιλείς καλλιτεχνικούς θεσμούς της πρωτεύουσας!Αμέσως μετά, οι Lords of the Sound παρουσιάζουν το νέο τους μουσικό υπερθέαμα,μια εντυπωσιακή συμφωνική παραγωγή αφιερωμένη σε μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της σύγχρονης μουσικής, όπου οι μεγαλύτερες επιτυχίες τηςθα ζωντανέψουν μέσα από τη συναρπαστική σύμπραξη ορχήστρας, χορωδίας και διακεκριμένων σολίστ των Lords of the Sound. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία, όπου τα οπτικά στοιχεία συνδιαλέγονται με τις μελωδίες και οι πρωτότυπες συμφωνικές ενορχηστρώσεις αποκαλύπτουν νέες διαστάσεις σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.Επίσης, οι Lords of the Sound θα παρουσιάσουν τομνημειώδη παραγωγή που ενώνει τη ζωντανή συμφωνική μουσική με την κορυφαία τεχνολογία θεάματος, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια εμπειρία που θα συγκλονίσει όλες τις αισθήσεις και όπου οι θεατές θα γίνουν μάρτυρες ενός επικού μουσικού ταξιδιού στα πιο διάσημα σύμπαντα της μεγάλης και της μικρής οθόνης.Στο Christmas Theater επιστρέφει και η κορυφαίαc, που έχει λατρευτεί από το ελληνικό κοινό και παρουσιάζςι ένα εκρηκτικό show που αναπαριστά πιστά μια αυθεντική live εμπειρία των Metallica!Σημαντικό ενδιαφέρον για το κοινό θα έχει σίγουρα και τοπου δημιουργήθηκε το 1999 και από τότε έχει ταξιδέψει σε θέατρα και αίθουσες συναυλιών σχεδόν σε όλο τον κόσμο, με χιλιάδες περιοδείες που έφεραν τη μουσική του σουηδικού Supergroup ξανά στα αυτιά εκατομμυρίων οπαδών του και αποτελεί για χρόνια μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στο West End του Λονδίνου!Λίγο αργότερα, Ένα θέαμα που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο έρχεται και πάλι στην Αθήνα, για μια αξέχαστη βραδιά. Το Christmas Theater παρουσιάζει τοτην πολυβραβευμένη χορευτική δημιουργία του πρωτοπόρου Γάλλου χορογράφου(γνωστού και ως Sadeck Waff), ένα μοναδικό καλλιτεχνικό φαινόμενο που έχει καθηλώσει κοινό και κριτικούς με την εντυπωσιακή του αισθητική, τη μαθηματική του ακρίβεια και τη βαθιά συναισθηματική του δύναμη.Από την άλλη, στο Christmas Theater, η σύγχρονη ελληνική δημιουργία εξακολουθεί να έχει τη δική της θέση, σε έναν προγραμματισμό που επιδιώκει να συνδυάσει την καλλιτεχνική ποιότητα, με την παρουσία σημαντικών παραγωγών που θα συζητηθούν. Μία από αυτές θα είναι σίγουρα η θεατρική παράσταση «Εγώ οπου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη ζωή και το έργο του μεγάλου μας συνθέτη και τραγουδιστή, με σημαντικούς πρωταγωνιστές και συντελεστές, σε σκηνοθεσία τουΠιο συγκεκριμένα συμμετέχουν οι τραγουδιστέςΤο Christmas Theater υποδέχεται επίσης τον, που εδώ και δεκαετίες δίνει φωνή στον έρωτα και θα μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο γεμάτο όμορφες στιγμές και νοσταλγία. Μια συναυλία αφιερωμένη σε όλα όσα αγαπήσαμε, σε όλα όσα θυμόμαστε και σε όλα όσα εξακολουθούν να μας συγκινούν. Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή είναι συνεργασία με τον Σταμάτη Σπανουδάκη, έναν από τους πιο αγαπημένους και αναγνωρίσιμους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, που επιστρέφει στη σκηνή του Christmas Theater, για μία μοναδική μουσική βραδιά, πλαισιωμένος από πολυμελή ορχήστρα και χορωδία, χαρίζοντας στο κοινό τον χαρακτηριστικό, πλούσιο ήχο που έχει καθιερώσει τις εμφανίσεις του ως μοναδικές μουσικές εμπειρίες. Σε μια εορταστική ατμόσφαιρα μέσα στον Δεκέμβριο,έρχεται στο Christmas Theater, πλαισιωμένος από μια εντυπωσιακή τριακονταμελή ορχήστρα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, σε μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο περίφημο Great American Songbook.Πιστή στο ραντεβού της με τους μικρούς της φίλους είναι και ηπου θα παρουσιάσει μια φαντασμαγορική παραγωγή με τίτλογια τη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου με πλούσια σκηνικά και κοστούμια, προβολές με παραδοσιακή μουσική της Μακεδονίας και της Ηπείρου, οπλομαχίες, χορούς, τραγούδια και 20 ηθοποιούς που χορεύουν και τραγουδούν ζωντανά.Η νέα σεζόν τουέρχεται, λοιπόν, με πολλές διαφορετικές αποχρώσεις. Μουσική, θέατρο, χορός, διεθνής σκηνή και ελληνική δημιουργία συναντώνται κάτω από τα ίδια φώτα, σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σταθερά πολιτιστικά ραντεβού της Αθήνας.Και όταν τα φώτα χαμηλώσουν, η αίθουσα γεμίσει και η αυλαία ανοίξει, θα απομένει αυτό που πάντα έκανε τη ζωντανή τέχνη ξεχωριστή: η κοινή εμπειρία ανθρώπων που, έστω για λίγο, μοιράζονται την ίδια στιγμή!Η σεζόν 2026-2027 στο Christmas Theater μόλις αρχίζει…