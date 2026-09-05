Στον εισαγγελέα κόρη και εγγονός για την υπόθεση με τα οστά της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα

Τα οστά εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού – Εξετάζεται αν η σύνταξη της γυναίκας εισπράττοταν επί περίπου 10 χρόνια μετά τον θάνατό της και αναμένονται οι απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις





Η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης και ο εγγονός της αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς συνελήφθησαν για τη μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού, ενώ παράλληλα οι έρευνες επεκτείνονται και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.







Τα οστά βρέθηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στην υπόγεια αποθήκη Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες,







Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις τόσο για την ταυτοποίηση των οστών όσο και, εφόσον είναι εφικτό, για τον χρόνο και τις συνθήκες θανάτου.



Η αρχική κατάθεση και η έρευνα στην αυλή Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαφορετική τροπή όταν η 68χρονη φέρεται να παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι η μητέρα της είχε πεθάνει πριν από περίπου μία δεκαετία, χωρίς όμως ο θάνατος να δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.



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Αρχικά, η ίδια φέρεται να υπέδειξε ως σημείο όπου είχε ταφεί η μητέρα της την αυλή του σπιτιού. Συνεργεία με ειδικό εξοπλισμό προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες στον χώρο, χωρίς όμως να εντοπίσουν κάποιο εύρημα.



Στη συνέχεια οι έρευνες επεκτάθηκαν στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου τελικά εντοπίστηκαν τα ανθρώπινα οστά στην υπόγεια αποθήκη.



Από την πλευρά του, ο εγγονός της ηλικιωμένης αρνείται ότι γνώριζε τι είχε συμβεί, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του δεν του είχε αποκαλύψει πού βρισκόταν η γιαγιά του.



Στη Δικαιοσύνη περνά πλέον η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Μαραθώνα , μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε υπόγεια αποθήκη μονοκατοικίας, τα οποία φέρεται να ανήκουν σε ηλικιωμένη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί από το οικογενειακό της περιβάλλον εδώ και περίπου δέκα χρόνια.Η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης και ο εγγονός της αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς συνελήφθησαν για τη μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού, ενώ παράλληλα οι έρευνες επεκτείνονται και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του Δημοσίου, καθώς ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί και η σύνταξή της φέρεται να συνέχιζε να καταβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα οστά ήταν τυλιγμένα με νάιλον, χαρτιά και σεντόνια, γ εγονός που αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της έρευνας.Στο σημείο κλήθηκε ειδικός ανθρωπολόγος, προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα και να διαπιστωθεί εάν πράγματι ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εάν βρισκόταν σήμερα στη ζωή θα ήταν περίπου 90 ετών.Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις τόσο για την ταυτοποίηση των οστών όσο και, εφόσον είναι εφικτό, για τον χρόνο και τις συνθήκες θανάτου.Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαφορετική τροπή όταν η 68χρονη φέρεται να παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι η μητέρα της είχε πεθάνει πριν από περίπου μία δεκαετία, χωρίς όμως ο θάνατος να δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα υποστήριξε ότι ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια λόγω της προχωρημένης ηλικίας της.Αρχικά, η ίδια φέρεται να υπέδειξε ως σημείο όπου είχε ταφεί η μητέρα της την αυλή του σπιτιού. Συνεργεία με ειδικό εξοπλισμό προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες στον χώρο, χωρίς όμως να εντοπίσουν κάποιο εύρημα.Στη συνέχεια οι έρευνες επεκτάθηκαν στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου τελικά εντοπίστηκαν τα ανθρώπινα οστά στην υπόγεια αποθήκη.Από την πλευρά του, ο εγγονός της ηλικιωμένης αρνείται ότι γνώριζε τι είχε συμβεί, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του δεν του είχε αποκαλύψει πού βρισκόταν η γιαγιά του.

Η καταγγελία που αποκάλυψε το θρίλερ Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, η οποία είναι κόρη της 68χρονης και αδελφή του δεύτερου συλληφθέντα.



Η γυναίκα ανέφερε στις Αρχές ότι είχε χάσει κάθε επικοινωνία με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια και εξέφρασε φόβους για την τύχη της.



Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία της ηλικιωμένης στις αρμόδιες βάσεις δεδομένων και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε καταχωρηθεί.



Παράλληλα, από τον έλεγχο των τραπεζικών στοιχείων φέρεται να προέκυψε ότι ο λογαριασμός της παρέμενε ενεργός και παρουσίαζε κινήσεις ακόμη και μέχρι τον Αύγουστο του 2026.



Στο επίκεντρο και το οικονομικό σκέλος Οι Αρχές αναμένεται να υπολογίσουν το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ως σύνταξη μετά τον φερόμενο χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης, αλλά και τα ποσά που ενδεχομένως αναλήφθηκαν από τον λογαριασμό της.



Μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών ελέγχων και των εργαστηριακών εξετάσεων δεν αποκλείεται να σχηματιστεί νέα δικογραφία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.



Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η ακριβής σχέση των μελών της οικογένειας με την υπόθεση, καθώς και αν υπήρχαν οικονομικές ή κληρονομικές διαφορές που ενδεχομένως συνδέονται με την καταγγελία.



Καθοριστικές θεωρούνται πλέον οι απαντήσεις της ανθρωπολογικής και ιατροδικαστικής εξέτασης, οι οποίες αναμένεται να δείξουν αν τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα και αν ο θάνατός της οφείλεται πράγματι σε φυσικά αίτια ή αν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.