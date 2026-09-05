Πόρος: Ταχύπλοο τραυμάτισε Αυστραλό λουόμενο στο πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ναυπλίου
ΕΛΛΑΔΑ
Πόρος Ταχύπλοο ΕΚΑΒ Λιμενικό Σώμα

Πόρος: Ταχύπλοο τραυμάτισε Αυστραλό λουόμενο στο πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ναυπλίου

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά  στο Κέντρο Υγείας Γαλατά και στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου

Πόρος: Ταχύπλοο τραυμάτισε Αυστραλό λουόμενο στο πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ναυπλίου
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Ταχύπλοο σκάφος τραυμάτισε αλλοδαπό λουόμενο, υπήκοο Αυστραλίας, στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά και στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από την αρμόδια λιμενική αρχή.
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