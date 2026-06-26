Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στήνει ξανά μουσικές γιορτές στη Βόρεια Εύβοια

Με συναυ λ ίες δημοφι λ ών κα λλ ιτεχνών π ου θα έχ ουν ελεύθερη είσοδο

Βόρεια Εύβοια. Το συναυλίες του Γιάννη Κότσιρα και της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



Από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο, η Αγία Άννα, το Προκόπι, το Μαντούδι και η Λίμνη Ευβοίας θα πλημμυρίσουν με μουσική μέσα από όμορφες καλοκαιρινές βραδιές τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάτοικοι και επισκέπτες.







Καλοκαιρινές Συναυλίες



29 Ιουλίου | 21:00 | Παραλία Αγίας Άννας Αλιευτικό Καταφύγιο

Ελεωνόρα Ζουγανέλη Συμμετέχει η Σοφία Ζώβα

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, με τη μοναδική της ικανότητα να μεταδίδει ακαριαία ενέργεια και συναίσθημα μέσα από τη μουσικότητα και τη θεατρικότητα της ερμηνείας της, σε μια μοναδική συναυλία στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας.



24 Αυγούστου | 21:00 | Προκόπι Πλατεία Ηρώων

Παναγιώτης Λάλεζας

Ο κορυφαίος τραγουδιστής, συνεχιστής των μεγάλων φωνών της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, μαζί με τους μουσικούς του, σε μια συναυλία-γιορτή που θα ενθουσιάσει τους πολυάριθμους φίλους του.



26 Αυγούστου | 21:00 | Παραλία Μαντουδίου Κυμάσι

Γιάννης Κότσιρας — 30 Χρόνια





Φεστιβάλ της Λίμνης

30 Αυγούστου | 21:00 | Σκάλα Λίμνης ✦ Ευανθία Ρεμπούτσικα

Οι μελωδίες της που αγγίζουν άμεσα το συναίσθημα ταξιδεύουν από την Πολίτικη Κουζίνα ως τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια μοναδική βραδιά στη μαγευτική Λίμνη.



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Ζωρζ Κατρίς — ζωντανή ηλεκτρονική μουσική

Ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στον διεθνή Έλληνα συνθέτη, με ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και προβολές από ταινίες που σφράγισε με τη μουσική του — ανάμεσά τους ο Μονομάχος, οι Δρόμοι της Φωτιάς και το Blade Runner.



5 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Σκάλα Λίμνης ✦ Η Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής

Η καρδιά του πολιτισμού θα χτυπήσει δυνατά στη. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνει, για πέμπτη συνεχή χρονιά, ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων μεταξύ των οποίωντουκαι της, φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα,για το κοινό.Από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο, η Αγία Άννα, το Προκόπι, το Μαντούδι και η Λίμνη Ευβοίας θα πλημμυρίσουν με μουσική μέσα από όμορφες καλοκαιρινές βραδιές τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάτοικοι και επισκέπτες.Οι συναυλίες του Μεγάρου στη Βόρεια Εύβοια ξεκίνησαν με αρχικό στόχο τη στήριξη της περιοχής μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές από τις οποίες επλήγη, εξελίχθηκαν σε ετήσιο θεσμό και συνεχίζουν να αποτελούν γιορτή πολιτισμού για όλους. Οι μέχρι σήμερα δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε 17 πόλεις και χωριά, ενώ τις έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 15.000 θεατές.Συμμετέχει η Σοφία ΖώβαΗ Ελεωνόρα Ζουγανέλη, με τη μοναδική της ικανότητα να μεταδίδει ακαριαία ενέργεια και συναίσθημα μέσα από τη μουσικότητα και τη θεατρικότητα της ερμηνείας της, σε μια μοναδική συναυλία στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας.Ο κορυφαίος τραγουδιστής, συνεχιστής των μεγάλων φωνών της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, μαζί με τους μουσικούς του, σε μια συναυλία-γιορτή που θα ενθουσιάσει τους πολυάριθμους φίλους του.— 30 ΧρόνιαΤριάντα χρόνια παρουσίας, τριάντα χρόνια που σφράγισαν την ταυτότητα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει με την αμεσότητα, τη δύναμη, το ήθος και την ειλικρίνεια που τον έχουν καταστήσει αγαπημένο σε γενιές ακροατών.30 Αυγούστου | 21:00 | Σκάλα Λίμνης ✦ Ευανθία ΡεμπούτσικαΟι μελωδίες της που αγγίζουν άμεσα το συναίσθημα ταξιδεύουν από την Πολίτικη Κουζίνα ως τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια μοναδική βραδιά στη μαγευτική Λίμνη.31 Αυγούστου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον ✦ Αφιέρωμα στον Βαγγέλη ΠαπαθανασίουΖωρζ Κατρίς — ζωντανή ηλεκτρονική μουσικήΈνα εντυπωσιακό αφιέρωμα στον διεθνή Έλληνα συνθέτη, με ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και προβολές από ταινίες που σφράγισε με τη μουσική του — ανάμεσά τους ο Μονομάχος, οι Δρόμοι της Φωτιάς και το Blade Runner.5 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Σκάλα Λίμνης ✦ Η Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής

Μια πολύχρωμη μουσική βραδιά που ταξιδεύει από το μιούζικαλ ως την τζαζ και τις νοσταλγικές μελωδίες των 50s και 60s.



6 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον ✦ Κίμων Βιντζηλαίος — Ρεσιτάλ Κιθάρας Συμμετέχει η σοπράνο Αντωνία Κόκκινου

Ισπανοί και λατινοαμερικάνοι συνθέτες σε ένα βράδυ αφιερωμένο στην κιθάρα και τη φωνή.



12 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Λίμνης ✦

musicaAeterna byzantina

Μια κατανυκτική συναυλία με την περίφημη χορωδία, της οποίας ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο διεθνής Έλληνας Μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής. Χοράρχης Αντώνιος Κουτρουπής



13 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον ✦ Νυχτερινές Εξομολογήσεις

Ο Μίλτος Λογιάδης στο πιάνο και ο Χρήστος Ζερμπίνος στο ακορντεόν μάς ταξιδεύουν στις μουσικές του Τσιτσάνη, του Χατζιδάκι και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.



18 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Ναυτικός Όμιλος Λίμνης ✦ EVIA FM

Το EVIA FM είναι ένα σόλο χορογραφικό έργο από την Ειρήνη Άννα Γεωργίου, που συνδυάζει χορό και μουσική, μετατρέποντας έναν οικείο χώρο σε πεδίο μνήμης και φαντασίας.



19 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Σκάλα Λίμνης ✦ Two Pianos Jazz Quartet

Ένα πληθωρικό μουσικό ταξίδι χωρίς όρια — Jazz, Funk, Ragtime, Blues, Musical, Opera — σε μια πρωτόγνωρη μουσική πανδαισία.



20 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον ✦ Χρήστος Παπαγεωργίου — Ρεσιτάλ & Διάλεξη

Ένα ταξίδι με πιάνο και προβολές στα διάφορα στυλ και εποχές, με όχημα το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Στο περιγιάλι το κρυφό».



Εκπαιδευτικά Προγράμματα



21 Σεπτεμβρίου | Προκόπι — Δημοτικό Σχολείο Τα όργανα της Φιλαρμονικής Μέλη της Φιλαρμονικής του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής

21 Σεπτεμβρίου | Λίμνη — Δημοτικό Σχολείο Πώς ακούμε τη μουσική; Η μελωδία, ο ρυθμός, η αρμονία στην κλασική μουσική, την τζαζ, την ποπ και τη μουσική κινηματογράφου — από τον Χρήστο Παπαγεωργίου.