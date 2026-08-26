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Σταύρος Ξαρχάκος: Παρουσιάζει τα ερωτικά τραγούδια του με ηλεκτρικό ήχο στο Θέατρο Λυκαβηττού
Σταύρος Ξαρχάκος: Παρουσιάζει τα ερωτικά τραγούδια του με ηλεκτρικό ήχο στο Θέατρο Λυκαβηττού
Στη συναυλία θα τραγουδήσουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ηρώ Σαΐα
Κάθε συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου αποτελεί, πάντα, μια ξεχωριστή εμπειρία για τον θεατή – ακροατή. Όσοι επιθυμούν να απολαύσουν τα ερωτικά τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη με φόντο τη νυχτερινή Αθήνα δεν έχουν παρά να ανηφορίσουν στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο του Λυκαβηττού.
Εκεί, υπό τη διεύθυνση του ίδιου, ο Μπάμπης Στόκας και η Ηρώ Σαΐα θα ερμηνεύσουν τραγούδια πλημμυρισμένα στο ερωτικό συναίσθημα όπως τα «Πώς να σωπάσω», «Μάτια Μπλε», «Τα ρολόγια» κ.α, με νέο ήχο, νέα ένταση και διαφορετικό φως καθώς παρουσιάζονται σε νέα ενορχήστρωση, με την ηλεκτρική κιθάρα να βρίσκεται στο προσκήνιο.
Ο Bob Katsionis συνομιλεί ξανά με τη μουσική γλώσσα του Σταύρου Ξαρχάκου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη συνάντηση ανάμεσα στο λαϊκό και το ηλεκτρικό, στο οικείο και το απρόσμενο, η οποία συνεχίζεται και στην επανεκτέλεση του τραγουδιού «Ένα πρωινό», που κυκλοφορεί στις αρχές Σεπτεμβρίου με τη φωνή της Ηρώς Σαΐα.
Μαζί τους η ομάδα κρουστών «Ηχόδραση» του Νίκου Τουλιάτου που συνέπραξε με τον Σταύρο Ξαρχάκο στην αξέχαστη Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, στο εμβληματικό «Ζεϊμπέκικο του Δία» το οποίο επανακυκλοφόρησε πρόσφατα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες .
Εκεί, υπό τη διεύθυνση του ίδιου, ο Μπάμπης Στόκας και η Ηρώ Σαΐα θα ερμηνεύσουν τραγούδια πλημμυρισμένα στο ερωτικό συναίσθημα όπως τα «Πώς να σωπάσω», «Μάτια Μπλε», «Τα ρολόγια» κ.α, με νέο ήχο, νέα ένταση και διαφορετικό φως καθώς παρουσιάζονται σε νέα ενορχήστρωση, με την ηλεκτρική κιθάρα να βρίσκεται στο προσκήνιο.
Ο Bob Katsionis συνομιλεί ξανά με τη μουσική γλώσσα του Σταύρου Ξαρχάκου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη συνάντηση ανάμεσα στο λαϊκό και το ηλεκτρικό, στο οικείο και το απρόσμενο, η οποία συνεχίζεται και στην επανεκτέλεση του τραγουδιού «Ένα πρωινό», που κυκλοφορεί στις αρχές Σεπτεμβρίου με τη φωνή της Ηρώς Σαΐα.
Μαζί τους η ομάδα κρουστών «Ηχόδραση» του Νίκου Τουλιάτου που συνέπραξε με τον Σταύρο Ξαρχάκο στην αξέχαστη Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, στο εμβληματικό «Ζεϊμπέκικο του Δία» το οποίο επανακυκλοφόρησε πρόσφατα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες .
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