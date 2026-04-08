Ο Σταύρος Ξαρχάκος δημιούργησε τραγούδι με τον 9χρονο γιο του
Ονομάζεται «Ταξίδι για το Sante Fe» και το ερμηνεύει η Ηρώ Σαΐα μαζί με τον Μπάμπη Στόκα

Τραγούδι με τον 9χρονο γιο του δημιούργησε ο Σταύρος Ξαρχάκος, με τίτλο «Ταξίδι για το Sante Fe».

Ο συνθέτης έφτιαξε τη μελωδία του κουπλέ, ενώ ο γιος του ανέλαβε τους στίχους του ρεφρέν. Στη δημιουργία του τραγουδιού συνέβαλε και η Ηρώ Σαΐα, η οποία το ερμηνεύει μαζί με τον Μπάμπη Στόκα.

Στην ανακοίνωση που συνοδεύει το τραγούδι, αποκαλύπτεται η ιστορία πίσω από αυτό: «Η γέννηση του "Ταξιδιού για το Σάντα Φε" έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Η μουσική του τραγουδιού αποτελεί τη συνάντηση δύο μελωδιών: μιας μελωδίας του Σταύρου Ξαρχάκου στο κουπλέ και μιας μελωδίας του γιου του στο ρεφρέν. Ένα απόγευμα, η Ηρώ Σαΐα έβαλε στον Νεοκλή Νεοφυτίδη να ακούσει μια παλιά μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου από τον δίσκο "Μοναστηράκι και Τετράγωνο", το μουσικό κομμάτι "Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα". Ακούγοντάς το, θυμήθηκε ότι ο γιος τους είχε πρόσφατα συνθέσει μια δική του μικρή μελωδία. Μαζί με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη –που είναι και δάσκαλος πιάνου των παιδιών και γνώριζε ήδη τη μικρή αυτή σύνθεση– ένωσαν τις δύο μελωδίες και έτσι γεννήθηκε ένας ολοκληρωμένος μουσικός πυρήνας για ένα νέο τραγούδι. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Η νέα στιχουργός Ρόζα Θεοτόκη έντυσε τη μουσική με στίχους, ενώ ο Μπάμπης Στόκας και η Ηρώ Σαΐα έδωσαν τη φωνή και την ερμηνεία τους σε αυτό το ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Το "Ταξίδι για το Σάντα Φε" είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε από τη συνάντηση ιδεών, γενεών και μουσικών κόσμων – ένα ταξίδι δημιουργίας που καταλήγει σε έναν τόπο φανταστικό αλλά βαθιά ανθρώπινο: τον τόπο που ο καθένας μας ονομάζει "Σάντα Φε"», αναφέρεται.

Ακούστε το τραγούδι

Ηρώ Σαΐα & Μπάμπης Στόκας - Ταξίδι για το Santa Fe (Official Audio)

Οι στίχοι του τραγουδιού

Απόψε θα ´ρθω να σε πάρω
Ταξίδι για το Σάντα Φε
Βάλε τα κόκκινα γοβάκια

Και το φουστάνι το λαμέ

Απόψε η νύχτα είναι δικιά μας
Ειν ´ ανοιχτοί οι ουρανοί
Πες μου το «ναι»
Είμαι ο ταύρος
κι είσαι το κόκκινο πανί

Φιλιά και ξεβαμμένα χείλια
Στο στόμα σου γλιστράω
Χανόμαστε μαζί
Παίξε του έρωτα τη μπίλια
Κι αν χάσεις σου χαρίζω
Τον κόσμο μέχρι το πρωί

Ολα τα δίνω τα γκρεμίζω
μόνο για να ´μαστε μαζί
Στην άμμο κάνε με δικιά σου
Ώσπου να έρθει το πρωί

Τι είχα , τι ήμουν , τι ζητούσα
Ζωή είναι μόνο το παρόν
Φτιάξε βαλίτσες , πες αντίο
Τέρμα το θέατρο σκιών

Φιλιά και ξεβαμμένα χείλια
Στο σώμα σου γλιστράω
Χανόμαστε μαζί
Παίξε του έρωτα τη μπίλια
Κι αν χάσεις σου χαρίζω
Τον κόσμο μέχρι το πρωί
