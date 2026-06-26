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Θανάσης Παπακωνσταντίνου: Δισκογραφική επιστροφή με ένα αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι
Θανάσης Παπακωνσταντίνου: Δισκογραφική επιστροφή με ένα αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι
Τα δυο πρώτα κομμάτια του, που κυκλοφορούν σε ψηφιακά 45άρια, ερμηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας
Έναν φόρο τιμής στο λαϊκό τραγούδι, το οποίο όπως ο ίδιος εξομολογείται έχει επηρεάσει βαθιά τη ζωή και τη μουσική του, αποτελεί η νέα δισκογραφική δουλειά του Θανάση Παπακωνσταντίνου με τίτλο «Παραπομπή».
Μια πρώτη γεύση παίρνουμε μέσα από δύο τραγούδια, τα «Παραπομπή» και «Θρύψαλα», που ερμηνεύει ο Σωκράτη Μάλαμας και κυκλοφορούν σε ψηφιακά 45άρια. Η ιδιαίτερη αυτή μουσική κατάθεση έχει καταγραφεί σε 6 συνολικά ψηφιακά 45άρια, με δύο τραγούδια το καθένα, που θα κυκλοφορήσουν σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι ενώ μέχρι το τέλος του 2026 θα βγουν όλα μαζί σε βινύλιο και cd.
«Τελευταία, αποφάσισα να μαζέψω λαϊκότροπα τραγούδια που έχω γράψει κατά καιρούς -σε μια περίοδο περίπου 40 ετών - και να τα ηχογραφήσω, σαν φόρο τιμής στο λαϊκό άσμα αλλά και «εις ανάμνησιν» της παιδικής ηλικίας» εξηγεί ο τραγουδοποιός για σκιαγραφήσει αμέσως μετά, μέσα σε λίγες προτάσεις, τη βαθιά σχέση του με τον λαϊκό ήχο διηγούμενος:
«Φτωχός από κούνια. Τουλάχιστον γεννήθηκα με κουστούμι, κι ας μου κλέψαν τη γραβάτα οι μαμές. Μεγάλωσα -σαν παιδί- στη διάρκεια της δικτατορίας του ’67. Άκουγα με μεγάλη προσήλωση τα τραγούδια εκείνης της περιόδου από ένα φορητό ραδιοφωνάκι που υπήρχε στο σπίτι και κατανάλωνα άκριτα όλη την ελαφρότητα που «έσπρωχνε» η χούντα. Πάλι καλά που -σαν αντιστάθμισμα- παίζονταν και κάποια λαϊκά, κυρίως στις διαφημιστικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιρειών της εποχής (Columbia, Μinos κ.ά), ενώ είχα και τα δημοτικά τραγούδια στα αυτιά μου, καθώς οι γονείς μου και οι συγγενείς τα τραγουδούσαν στις χαρές αλλά και στις δυσκολίες της ζωής. Αυτοί οι δύο αμάραντοι κλάδοι, το λαϊκό και το παραδοσιακό, με βοήθησαν να ξεφύγω από τη μουσική μαρμΕλλάδα της εποχής εκείνης και σιγά-σιγά να διαμορφώσω μια αισθητική συγκρότηση που παίζει βασικό ρόλο στις προσωπικές μου δημιουργίες.»
Μέσα από αυτά τα τραγούδια, όπως ο ίδιος σημειώνει, επιδιώκει «και μια-λειψή, έστω- επαφή με όσες και όσους με τίμησαν με την παρουσία του στις συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια» δεδομένου πως έχει σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις από το 2024.
Μια πρώτη γεύση παίρνουμε μέσα από δύο τραγούδια, τα «Παραπομπή» και «Θρύψαλα», που ερμηνεύει ο Σωκράτη Μάλαμας και κυκλοφορούν σε ψηφιακά 45άρια. Η ιδιαίτερη αυτή μουσική κατάθεση έχει καταγραφεί σε 6 συνολικά ψηφιακά 45άρια, με δύο τραγούδια το καθένα, που θα κυκλοφορήσουν σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι ενώ μέχρι το τέλος του 2026 θα βγουν όλα μαζί σε βινύλιο και cd.
«Τελευταία, αποφάσισα να μαζέψω λαϊκότροπα τραγούδια που έχω γράψει κατά καιρούς -σε μια περίοδο περίπου 40 ετών - και να τα ηχογραφήσω, σαν φόρο τιμής στο λαϊκό άσμα αλλά και «εις ανάμνησιν» της παιδικής ηλικίας» εξηγεί ο τραγουδοποιός για σκιαγραφήσει αμέσως μετά, μέσα σε λίγες προτάσεις, τη βαθιά σχέση του με τον λαϊκό ήχο διηγούμενος:
«Φτωχός από κούνια. Τουλάχιστον γεννήθηκα με κουστούμι, κι ας μου κλέψαν τη γραβάτα οι μαμές. Μεγάλωσα -σαν παιδί- στη διάρκεια της δικτατορίας του ’67. Άκουγα με μεγάλη προσήλωση τα τραγούδια εκείνης της περιόδου από ένα φορητό ραδιοφωνάκι που υπήρχε στο σπίτι και κατανάλωνα άκριτα όλη την ελαφρότητα που «έσπρωχνε» η χούντα. Πάλι καλά που -σαν αντιστάθμισμα- παίζονταν και κάποια λαϊκά, κυρίως στις διαφημιστικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιρειών της εποχής (Columbia, Μinos κ.ά), ενώ είχα και τα δημοτικά τραγούδια στα αυτιά μου, καθώς οι γονείς μου και οι συγγενείς τα τραγουδούσαν στις χαρές αλλά και στις δυσκολίες της ζωής. Αυτοί οι δύο αμάραντοι κλάδοι, το λαϊκό και το παραδοσιακό, με βοήθησαν να ξεφύγω από τη μουσική μαρμΕλλάδα της εποχής εκείνης και σιγά-σιγά να διαμορφώσω μια αισθητική συγκρότηση που παίζει βασικό ρόλο στις προσωπικές μου δημιουργίες.»
Μέσα από αυτά τα τραγούδια, όπως ο ίδιος σημειώνει, επιδιώκει «και μια-λειψή, έστω- επαφή με όσες και όσους με τίμησαν με την παρουσία του στις συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια» δεδομένου πως έχει σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις από το 2024.
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