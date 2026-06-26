15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου: Παγκόσμιες πρεμιέρες ταινιών και ντοκιμαντέρ στην Πάτμο

Ε ννέα ημέρες μέσα στον Ιούλιο γεμάτες σινεμά

πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, και αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου επιστρέφει το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου που θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου στην Πάτμο.



Μέσα σε εννέα συνολικά ημέρες θα προβληθούν, σε 12 διαφορετικούς χώρους, 12 ταινίες μυθοπλασίας, 39 ταινίες μικρού μήκους, 8 ντοκιμαντέρ και 9 immersive / VR έργα, 3 εικαστικές εκθέσεις και 2 περιβαλλοντολογικά πάνελ ενώ θα δοθούν 7 βραβεία.







Ελληνικές πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών και ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο







To «Vanilla», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μεξικανής Mayra Hermosillo, που απέσπασε σημαντικά βραβεία σεναρίου και σκηνοθεσίας, όπως το βραβείο Feature Fiction Award στο Adelaide Film Festival και το βραβείο Audience Award στο Morelia International Film Festival.



Η ταινία «HEN» (Kότα) του Ούγγρου György Pálfi, μια συμπαραγωγή Ελλάδας και Γερμανίας,γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, με Έλληνες ηθοποιούς, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).



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Από τις 800 συνολικά ταινίες που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του φεστιβάλ επιλέχθηκαν 14 πρεμιέρας μικρού μήκους μεταξύ των οποίων και η ταινία «For the Opponents», που κέρδισε τον φετινό Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες. Να σημειωθεί ότι ο Αργεντίνος σκηνοθέτης της, Federico Lucas, έφυγε πριν δύο χρόνια από την Πάτμο με τον Ιππόκαμπο, το Βραβείο του Φεστιβάλ για την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Αιγαίου.



ECHOES: Το ανεξάρτητο περιβαλλοντικό πρόγραμμα



Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σε συνδιοργάνωση με το Πράσινο Ταμείο το περιβαλλοντικό πρόγραμμα ECHOES παρουσιάζει σημαντικά διεθνή ντοκιμαντέρ: Το «Yanuni», του Αυστριακού σκηνοθέτη Richard Ladkani, που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Με παραγωγό τον Leonardo DiCaprio, η ταινία ακολουθεί την αυτόχθονη ακτιβίστρια Juma Xipaia στον αγώνα της για την προστασία του Αμαζονίου.



Ξεχωρίζει επίσης, το εντυπωσιακό «Super Nature» σε σκηνοθεσία του Ed Sayers. Το φιλμ αποτελεί μια συλλογική "ερωτική επιστολή" προς τον φυσικό κόσμο, η οποία καταγράφει την άγρια ζωή, τα φυτά, το νερό και τη γεωλογία. Γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε φιλμ Super 8, εντυπωσιάζει με την κλασική, νοσταλγική “υφή” του ενώ αξιοθαύμαστο είναι το υλικό που συγκεντρώθηκε από εθελοντές σε 25 διαφορετικές χώρες!



Mε ένα επετειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιεςβραβευμένων ταινιών από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, και αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου επιστρέφει τοπου θα διεξαχθεί από τιςστηνΜέσα σε εννέα συνολικά ημέρες θα προβληθούν, σε 12 διαφορετικούς χώρους, 12 ταινίες μυθοπλασίας, 39 ταινίες μικρού μήκους, 8 ντοκιμαντέρ και 9 immersive / VR έργα, 3 εικαστικές εκθέσεις και 2 περιβαλλοντολογικά πάνελ ενώ θα δοθούν 7 βραβεία.Τη φετινή κριτική επιτροπή του φεστιβάλ τιμούν με την παρουσία τους η Ada Solomon, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, και ο Christian Jeune Διευθυντής Τμήματος Κινηματογράφου και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής των Καννών.Στο πρόγραμμα Μυθοπλασίας του Φεστιβάλ, μεταξύ των 11 ταινιών ξεχωρίζουν: Η πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Rosebush Pruning» σε σκηνοθεσία Karim Ainouz και σενάριο Ευθύμη Φιλίππου.To «Vanilla», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μεξικανής Mayra Hermosillo, που απέσπασε σημαντικά βραβεία σεναρίου και σκηνοθεσίας, όπως το βραβείο Feature Fiction Award στο Adelaide Film Festival και το βραβείο Audience Award στο Morelia International Film Festival.Η ταινία «HEN» (Kότα) του Ούγγρου György Pálfi, μια συμπαραγωγή Ελλάδας και Γερμανίας,γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, με Έλληνες ηθοποιούς, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).Στην ενότητα των ντοκιμαντέρ αξίζει να σταθούμε στο διαμάντι από την Κίνα, το «Whispers in May» της Dongnan Chen που απέσπασε το κορυφαίο βραβείο (DOX:AWARD) στο φεστιβάλ CPH:DOX της Κοπεγχάγης αλλά και το πορτρέτο του σκηνοθέτη Ρομπέρτο Ροσελίνι «Living Without A Script».Από τις 800 συνολικά ταινίες που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του φεστιβάλ επιλέχθηκαν 14 πρεμιέρας μικρού μήκους μεταξύ των οποίων και η ταινία «For the Opponents», που κέρδισε τον φετινό Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες. Να σημειωθεί ότι ο Αργεντίνος σκηνοθέτης της, Federico Lucas, έφυγε πριν δύο χρόνια από την Πάτμο με τον Ιππόκαμπο, το Βραβείο του Φεστιβάλ για την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Αιγαίου.Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σε συνδιοργάνωση με το Πράσινο Ταμείο το περιβαλλοντικό πρόγραμμα ECHOES παρουσιάζει σημαντικά διεθνή ντοκιμαντέρ: Το «Yanuni», του Αυστριακού σκηνοθέτη Richard Ladkani, που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Με παραγωγό τον Leonardo DiCaprio, η ταινία ακολουθεί την αυτόχθονη ακτιβίστρια Juma Xipaia στον αγώνα της για την προστασία του Αμαζονίου.Ξεχωρίζει επίσης, το εντυπωσιακό «Super Nature» σε σκηνοθεσία του Ed Sayers. Το φιλμ αποτελεί μια συλλογική "ερωτική επιστολή" προς τον φυσικό κόσμο, η οποία καταγράφει την άγρια ζωή, τα φυτά, το νερό και τη γεωλογία. Γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε φιλμ Super 8, εντυπωσιάζει με την κλασική, νοσταλγική “υφή” του ενώ αξιοθαύμαστο είναι το υλικό που συγκεντρώθηκε από εθελοντές σε 25 διαφορετικές χώρες!

Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του ECHOES συμμετέχουν φέτος τρία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και εννέα ταινίες μικρού μήκους οι οποίες θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν δύο θεματικά πάνελ συζητήσεων: το Marine Conservation για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και το Rewilding Patmos για την αναδάσωση της Πάτμου.



Καθώς ο Sir David Attenborough συμπλήρωσε τα 100 του χρόνια, το ανεξάρτητο πρόγραμμα ECHOES, τιμά τον δημιουργό που έφερε την φύση στα σπίτια μας, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με την κινηματογραφική μαγεία. Το ECHOES εξασφάλισε και θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ Wild London. Αφού πέρασε μια ζωή ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, τώρα επιστρέφει στην βρετανική πρωτεύουσα, την πόλη όπου ζει, για να μας αποκαλύψει πως μια πολύβουη μητρόπολη μπορεί να αποτελέσει έναν ζωτικό βιότοπο για την άγρια ζωή.



Παράλληλες εκδηλώσεις



Το Φεστιβάλ ξεκινά με την καθιερωμένη προ-εναρκτήρια εκδήλωση PopUp Shorts στην Πινακοθήκη Ανδρέα Καλατζή στη Χώρα, παρουσιάζοντας μια επιλογή ξεχωριστών ταινιών μικρού μήκους που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε εκατοντάδες διεθνείς συμμετοχές.



Η Επίσημη Τελετή Έναρξης, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 8μμ στο Μαριάννα Cinema, θα υποδεχθεί το κοινό, με την ιταλική ταινία «Tennis Maestro (Il Maestro)» σε σκηνοθεσία Andrea Di Stefano, ενώ θα ακολουθήσει το Opening Party στο Arion Bar στη Σκάλα.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το Πάτμιον Πολιτιστικό Κέντρο θα φιλοξενεί δύο παράλληλες εικαστικές εκθέσεις: τη Something of Their Own της Μαρίας Παυλάκη, που εξερευνά τη δύναμη της ανθρώπινης παρουσίας μέσα από πορτρέτα και στιγμές καθημερινότητας, και τη Wordless Stories του Antonio Milana, η οποία παρουσιάζει έργα σε χαρτί δημιουργημένα από ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιημένα υλικά.



Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με το καθιερωμένο Closing Party του AegeanFF, συγκεντρώνοντας καλεσμένους και θεατές για μια τελευταία βραδιά κάτω από τον αιγαιοπελαγίτικο ουρανό.