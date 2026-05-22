Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Προβολές αγαπημένων μιούζικαλ κάτω απ' τα αστέρια

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό - Δείτε το πρόγραμμα με τις ταινίες που θα προβληθούν

μιούζικαλ, από το «Singin' in the Rain» μέχρι το «Grease» και το «Mamma Mia!», θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό, το καλοκαίρι, στη σειρά υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών «Park your Cinema»



Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιλέγει και φέτος ταινίες και μάς καλεί να απολαύσουμε μουσική και να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια.Με φόντο τον καλοκαιρινό ουρανό, ο κινηματογράφος γίνεται κοινή εμπειρία· εικόνα, μουσική και συναίσθημα στην ίδια ανάσα. Φέτος, το μιούζικαλ δεν είναι απλώς θεματική επιλογή. Είναι στάση. Μια κινηματογραφική γλώσσα που δεν φοβάται την υπερβολή, που μετατρέπει το συναίσθημα σε ρυθμό και μελωδία. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναδρομή, αλλά για μια υπενθύμιση ότι το τραγούδι στο σινεμά υπήρξε πάντα πράξη ελευθερίας. Από το Singin’ in the Rain μέχρι το Fame και το Mamma Mia!, ένα είναι βέβαιο: όταν τα λόγια δεν φτάνουν, αρχίζει η μουσική.



Οι σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema και Park your Cinema Kids επιστρέφουν φέτος στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για ενδέκατη συνεχή χρονιά, όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο.







ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Παρασκευή 29 Μαΐου, 21.00

Fame / Στον πυρετό της δόξας (1980)

Σκηνοθεσία: Alan Parker

Πρωταγωνιστούν: Eddie Barth, Irene Cara, Lee Curreri



Παρασκευή 5 Ιουνίου, 21.00

Grease (1978)

Σκηνοθεσία: Randal Kleiser

Πρωταγωνιστούν: John Travolta, Olivia Newton John, Stockard Channing, Didi Conn



Όταν η γλυκιά Σάντι αλλάζει σχολείο και γράφεται στο Λύκειο Ράιντελ, ξανασυναντά τον γοητευτικό και παράτολμο Ντάνι, τον καλοκαιρινό της έρωτα. Οι διάδρομοι του σχολείου ζωντανεύουν με διάσημα τραγούδια και εκρηκτικές χορογραφίες, σφύζοντας από το ανυπότακτο πνεύμα της νεότητας. Από τους θεαματικούς διαγωνισμούς χορού στο γυμναστήριο μέχρι το ζωηρό χάος της τελετής αποφοίτησης, οι μαθητές απολαμβάνουν την αστεία αλλά και τη δραματική πλευρά της εφηβικής ζωής. Ένα soundtrack γεμάτο αξέχαστες επιτυχίες, ανάμεσα τους και το υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού «Hopelessly Devoted to You», συνοδεύει αυτό το εμβληματικό teen musical που έχουν αγαπήσει γενιές σινεφίλ.



Παρασκευή 3 Ιουλίου, 21.00

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street / Sweeney Todd: Ο Φονικός Κουρέας της Οδού Φλιτ (2007)

Σκηνοθεσία: Tim Burton

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall



Η σκοτεινά ευρηματική μουσική διασκευή του Tim Burton στο θρυλικό μιούζικαλ του Stephen Sondheim ακολουθεί τον βασανισμένο κουρέα Sweeney Todd, ο οποίος επιστρέφει στο βικτωριανό Λονδίνο μετά τη φυλάκισή του, αποφασισμένος να ανακτήσει τη ζωή του και να εκδικηθεί όσους τον αδίκησαν. Με μελωδίες που στοιχειώνουν, μακάβριο χιούμορ και τη μαγνητική χημεία των Johnny Depp και Helena Bonham Carter, αυτή η ανατριχιαστική ιστορία αγάπης, εμμονής και εκδίκησης εκτυλίσσεται πάνω από το φημισμένο αρτοποιείο της κυρίας Λόβετ, εκεί όπου η τραγωδία συναντά τη μαγειρική ευφυΐα.



Kυριακή 19 Ιουλίου, 21.00

School of Rock / Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ (2003)

Σκηνοθεσία: Richard Linklater

Πρωταγωνιστούν: Jack Black, Mike White, Joan Cusack



Σε αυτή τη γεμάτη ενέργεια και τρυφερότητα μουσική κωμωδία, ο Ντιούι, ένας μουσικός της ροκ που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αναλαμβάνει χρέη αναπληρωτή δασκάλου μουσικής σε ένα αυστηρό ιδιωτικό σχολείο. Αν και μοιάζει εντελώς ακατάλληλος, ο αντισυμβατικός αυτός δάσκαλος σύντομα ανακαλύπτει το μουσικό ταλέντο των μαθητών του και μετατρέπει μυστικά την τάξη σε ροκ συγκρότημα. Καθώς τα μαθήματα δίνουν τη θέση τους στις πρόβες, ο Ντιούι εμπνέει τους μαθητές του να βρουν τη φωνή τους και να αγκαλιάσουν τη δημιουργικότητα και το επαναστατικό πνεύμα της ροκ μουσικής. Μαζί βάζουν στόχο να κερδίσουν στον μουσικό διαγωνισμό Battle of the Bands. Γεμάτη με μεταδοτικό ρυθμό, χιούμορ και καλή διάθεση, η ταινία αποτελεί μια ξεσηκωτική γιορτή για τη μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής.



Παρασκευή 24 Ιουλίου, 21.00

Dreamgirls (2006)

Σκηνοθεσία: Bill Condon

Πρωταγωνιστούν: Beyonce, Jamie Foxx, Jennifer Hudson, Eddie Murphy



Η Έφι Γουάιτ, η Ντίνα Τζόουνς και η Λόρελ Ρόμπινσον, τρεις φίλες από το Σικάγο, αποτελούν το πολλά υποσχόμενο φωνητικό τρίο «The Dreamettes», το οποίο εκτοξεύεται από την αφάνεια στη δόξα στη χρυσή εποχή της σόουλ, ανακαλύπτοντας στην πορεία ότι η φήμη έχει το τίμημά της. Υπό την καθοδήγηση ενός φιλόδοξου μάνατζερ, μεταμορφώνονται σε ποπ είδωλα, θυσιάζοντας τις σόουλ ρίζες τους, εν μέσω έντονων προσωπικών συγκρούσεων. Η σχέση τους δοκιμάζεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς έρχονται αντιμέτωπες με τη σκληρή πραγματικότητα μιας συνεχώς εξελισσόμενης μουσικής βιομηχανίας. Το Dreamgirls είναι μια ταινία που σφύζει από λάμψη, με την ερμηνεία της Jennifer Hudson, η οποία τιμήθηκε με Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, να ξεχωρίζει.



Παρασκευή 31 Ιουλίου, 21.00

8 Femmes / 8 Γυναίκες (2002)

Σκηνοθεσία: François Ozon

Πρωταγωνιστούν: Fanny Ardant, Emmanuelle Beart, Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen



Η παιχνιδιάρικη και ακαταμάχητα κομψή μουσική ταινία μυστηρίου του François Ozon είναι μια technicolor γιορτή ίντριγκας και femme fatale λάμψης. Αποτελεί διασκευή του διάσημου θεατρικού έργου του Γάλλου συγγραφέα Robert Thomas και διαθέτει ένα αξέχαστο soundtrack από τον Krishna Levy. Παγιδευμένες λόγω χιονοθύελλας σε μια πολυτελή έπαυλη της δεκαετίας του 1950, οκτώ γυναίκες –τις οποίες υποδύονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες σταρ του γαλλικού κινηματογράφου– προσπαθούν να εξιχνιάσουν τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Καθεμία τους έχει κίνητρο. Μία, όμως, είναι η δολοφόνος. Ένα από τα κυριότερα θέλγητρα της ταινίας είναι το λαμπερό της καστ, που συγκεντρώνει μια πλειάδα από καταξιωμένες σταρ του γαλλικού σινεμά, ανάμεσα στις οποίες δεσπόζουν τα ονόματα των Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Emmanuelle Béart. Η ταινία κέρδισε την Αργυρή Άρκτο για Εξαιρετική Καλλιτεχνική Επίδοση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και απέσπασε πολλαπλές υποψηφιότητες στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.