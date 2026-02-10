H Άλκηστις Πρωτοψάλτη θυμήθηκε την τελευταία συνάντηση με τον Νίκο Ξυλούρη στο νοσοκομείο πριν πεθάνει
Το λέω τώρα και ανατριχιάζω, είπε για τον αείμνηστο τραγουδιστή
Την τελευταία της συνάντηση με τον Νίκο Ξυλούρη περιέγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία συμμετέχει στην παράσταση που είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του αείμνηστου τραγουδιστή.
Θυμούμενη εκείνη τη μέρα του 1980, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι τον είχε επισκεφτεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Ακόμα και τόσα χρόνια μετά, εξομολογήθηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ανατριχιάζει όταν φέρνει στο μυαλό της την τελευταία φορά που τον είδε.
«Έζησα το νοσοκομείο και θυμάμαι σαν τώρα την τελευταία ημέρα που πήγα να τον αποχαιρετήσω. Ήταν σιωπηλός στο κρεβάτι με αυτά τα γαλανά μάτια και κούναγε το κεφάλι του και μου λέει: “Θα ξανασυναντηθούμε;” Το λέω τώρα και ανατριχιάζω….”Εννοείται θα ξανασυναντηθούμε”. Αυτή ήταν η τελευταία του κουβέντα», αφηγήθηκε στην εκπομπή Mega Stories, το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου.
Όπως είπε, ο διάδρομος ήταν «πλημμυρισμένος» από λουλούδια που άφηνε ο κόσμος για τον Νίκο Ξυλούρη. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινότανε στο διάδρομο του νοσοκομείου. Ανθοπωλείο, ήταν τα λουλούδια από τη μία άκρης έως την άλλη. Όλοι κλαίγανε απ’ έξω γιατί όλοι ξέρανε που θα καταλήξει», πρόσθεσε.
