Άννα Καφέτση: Τη Δευτέρα, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της
Υπήρξε ιδρύτρια και επί 14 ολόκληρα χρόνια διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Την Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, στον ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η κηδεία της ιδρύτριας και επί 14 ολόκληρα χρόνια διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) Άννας Καφέτση, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, σε ηλικία 71 ετών.
Η Άννα Καφέτση υπήρχε μια σημαντική προσωπικότητας για την εγχώρια πολιτιστική πραγματικότητα με σπουδαίο έργο. Ήταν η γυναίκα που οραματίστηκε και έδωσε σάρκα και οστά στο πρώτο μουσείο σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα.
Επιπλέον, άφησε έντονο το στίγμα της και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μέσα από το annexM, το πρωτοποριακό πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης που η ίδια εμπνεύστηκε και υλοποίησε στους χώρους του.
