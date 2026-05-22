Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Επιπλέον αθηναϊκές παραστάσεις για τη «Μήδεια» μετά τα sold out
Δείτε τις νέες ημερομηνίες που προστέθηκαν στο πρόγραμμα της περιοδεία της
Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων η πολυαναμενόμενη «Μήδεια», με τη διεθνή υπογραφή του Σέρβου σκηνοθέτη Νικίτα Μιλόγεβιτς, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον κεντρικό ρόλο και ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ, προσθέτει επιπλέον αθηναϊκές παραστάσεις στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας της.
Συγκεκριμένα στις 8 Ιουλίου θα φιλοξενηθεί στο νέο, 1.200 θέσεων, «Κηποθέατρο Ζαππείου», στις 9 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Αιγάλεω και στις 6 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβηττού.
Με την παράσταση αυτή η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αναμετράται ξανά, 29 χρόνια μετά, με τη «Μήδεια» ενώ ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού διεθνής σκηνοθέτης Νικίτα Μιλόγεβιτς έρχεται στη χώρα μας, για να υπογράψει μια νέα ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας. Μια Μήδεια που κουβαλάει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.
Στην παράσταση πρωταγωνιστούν επίσης ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος και ο Τάσος Σωτηράκης και η Ρένη Πιττακή στον ρόλο της Τροφού .
ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Κυριακή 05/07/2026 - 21:00
ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
SOLD OUT
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ
Τρίτη 07/07/2026 - 21:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
SOLD OUT
ΖΑΠΠΕΙΟ
Τετάρτη 08/07/ 2026 - 21.15
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ
Πέμπτη 09/07/2026 - 21.15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ
ΚΑΒΑΛΑ
Σάββατο 11/07/2026 - 21.30 & Κυριακή 12/07/2026 - 21.30
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΛΑΡΙΣΑ
Τρίτη 14/07/2026 - 21:15
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΒΟΛΟΣ
Πέμπτη 16/07/2026 - 21:15
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
ΔΙΟΝ
Παρασκευή 17/07/2026 - 21:30
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σάββατο 18/07/2026 - 21:15
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη 30/07/2026 – 21.15 & Παρασκευή 31/07/2026 – 21.15
ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Σάββατο 01/08/2026 21:15
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δευτέρα 03/08/2026 21:15
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Τρίτη 04/08/2026 21:15
ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΟΚΑ
ΠΑΤΡΑ
Τετάρτη 5/08/2026 - 21.15 & Πέμπτη 6/08/2026 - 21.15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σάββατο 08/08/2026 21:15 [τελευταία εισιτήρια]
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
ΧΑΝΙΑ
Δευτέρα 10/08/2026 21:15
ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ
Τρίτη 06/09/2026 - 21:00 [τελευταία εισιτήρια]
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
