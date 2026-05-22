Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Επιπλέον αθηναϊκές παραστάσεις για τη «Μήδεια» μετά τα sold out

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη με τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο

Νικίτα Μιλόγεβιτς

Κλείσιμο

Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων η πολυαναμενόμενη «», με τη διεθνή υπογραφή του Σέρβου σκηνοθέτη Νικίτα Μιλόγεβιτς, τηνστον κεντρικό ρόλο και ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ, προσθέτει επιπλέον αθηναϊκές παραστάσεις στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας της.Συγκεκριμένα στις 8 Ιουλίου θα φιλοξενηθεί στο νέο, 1.200 θέσεων, «Κηποθέατρο Ζαππείου», στις 9 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Αιγάλεω και στις 6 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβηττού.Με την παράσταση αυτή η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αναμετράται ξανά, 29 χρόνια μετά, με τη «Μήδεια» ενώ ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού διεθνής σκηνοθέτηςέρχεται στη χώρα μας, για να υπογράψει μια νέα ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας. Μια Μήδεια που κουβαλάει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.Στην παράσταση πρωταγωνιστούν επίσης ο, οκαι ο Τάσος Σωτηράκης και ηστον ρόλο της Τροφού .Κυριακή 05/07/2026 - 21:00ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗSOLD OUTΤρίτη 07/07/2026 - 21:15ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥSOLD OUT