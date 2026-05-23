Σοβαρό τροχαίο στο Λασίθι: Χωρίς τις αισθήσεις του 75χρονος μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (23/5) στο Λασίθι, στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας-Βιάννου. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο πολύ σοβαρός τραυματισμός ενός 75χρονου άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, χωρίς τις αισθήσεις του.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
