Ραζνάτοβιτς: Συζητάμε με αρκετές ομάδες για τον Σπανούλη, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία
Μίσκο Ραζνάτοβιτς Βασίλης Σπανούλης

Ο Σέρβος ατζέντης σε συνέντευξη του αναφέρθηκε στο μέλλον του Ομοσπονδιακού τεχνικού χωρίς να αποκαλύψει όμως τις ομάδες με τις οποίες διαπραγματεύεται

Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο χώρο του Ευρωπαϊκού μπάσκετ καθώς έχοντας αποχωρήσει από τον πάγκο της Μόνακο δεν είναι λίγες οι ομάδες που ενδιαφέρονται να τον κάνουν δικό τους από την επόμενη σεζόν...

Το μέλλον του Έλληνα  τεχνικού χειρίζεται ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς ο οποίος μιλώντας στο mozzartsport τόνισε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα...

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σέρβος ατζέντης:
«Εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα έχουν ξεκινήσει οι επαφές κι αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται σοβαρά, αντικειμενικά όμως, είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω ότι οι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα αρχίσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και αναλόγως θα παρθεί η τελική απόφαση. Έχοντας μια συνεργασία διάρκειας περισσότερα από είκοσι χρόνια, επικοινωνούμε όλο τον χρόνο για ένα σωρό μπάσκετ και με κεντρικό αντικείμενο συζήτησης. Συνεπώς, ξέρω καλά τι είναι καλό για τον ίδιο, χωρίς να είναι απαραίτητο να κάνουμε ιδιαίτερη συζήτηση. Πάντα συμφωνούμε σε απόλυτο βαθμό».


