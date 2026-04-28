Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου βγαίνουν σε περιοδεία με την παράσταση «Sexy Laundry»
Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου βγαίνουν σε περιοδεία με την παράσταση «Sexy Laundry»
Το έργο αποτελεί έναν ειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών
Μετά από τέσσερα χρόνια επιτυχίας στην Αθήνα ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βάζουν… πλυντήριο και βγάζουν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα σε όλη την Ελλάδα με μια περιοδεία της παράστασης «Sexy Laundry» η οποία θα ξεκινήσει στις 27 Ιουνίου από το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
Ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη η κωμωδία της Michele Riml, αποτελεί έναν ειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών.
Είκοσι πέντε χρόνια γάμου, τρία παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολλή γκρίνια, πολλή ανασφάλεια, πολλή αγάπη και ολίγον sex. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι που αποφασίζει να “ξαναπαντρευτεί” και να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική του ζωή.
Ο Λάρι και η Άλις βρίσκονται σ’ ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου, και με το εγχειρίδιο “ΣΕΞ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ” ανά χείρας, αμήχανοι προσπαθούν να βρουν τη χαμένη ερωτική επιθυμία και το το περασμένο μεγαλείο του πάθους τους.
Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, που έχει διπλό ρόλο ηθοποιού και σκηνθέτη, και η Ρένια Λουιζίδου, με όπλα τους το χιούμορ και την ειλικρίνεια καθίζουν τον γάμο τους στο “ντιβάνι” της ψυχανάλυσης και μέσα σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου αποδεικνύουν πως τελικά η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα.
Η δυναμική τους είναι και το κλειδί της παράστασης, καθώς με τις ερμηνείες τους, καταφέρνουν να δώσουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες και το κοινό μπορεί να ταυτιστεί, να συνδεθεί μαζί τους και να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση.
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
Σάββατο 27 Ιουνίου | Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Δευτέρα 29 Ιουνίου | Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ – Λάρισα
Τρίτη 30 Ιουνίου & Τετάρτη 1 Ιουλίου | Ανοιχτό Θέατρο Συκεών "Μάνος Κατράκης" – Θεσσαλονίκη
Παρασκευή 3 Ιουλίου | Κατράκειο Θέατρο – Νίκαια
Δευτέρα 6 Ιουλίου | Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη η κωμωδία της Michele Riml, αποτελεί έναν ειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών.
Είκοσι πέντε χρόνια γάμου, τρία παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολλή γκρίνια, πολλή ανασφάλεια, πολλή αγάπη και ολίγον sex. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι που αποφασίζει να “ξαναπαντρευτεί” και να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική του ζωή.
Ο Λάρι και η Άλις βρίσκονται σ’ ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου, και με το εγχειρίδιο “ΣΕΞ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ” ανά χείρας, αμήχανοι προσπαθούν να βρουν τη χαμένη ερωτική επιθυμία και το το περασμένο μεγαλείο του πάθους τους.
Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, που έχει διπλό ρόλο ηθοποιού και σκηνθέτη, και η Ρένια Λουιζίδου, με όπλα τους το χιούμορ και την ειλικρίνεια καθίζουν τον γάμο τους στο “ντιβάνι” της ψυχανάλυσης και μέσα σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου αποδεικνύουν πως τελικά η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα.
Η δυναμική τους είναι και το κλειδί της παράστασης, καθώς με τις ερμηνείες τους, καταφέρνουν να δώσουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες και το κοινό μπορεί να ταυτιστεί, να συνδεθεί μαζί τους και να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση.
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
Σάββατο 27 Ιουνίου | Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Δευτέρα 29 Ιουνίου | Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ – Λάρισα
Τρίτη 30 Ιουνίου & Τετάρτη 1 Ιουλίου | Ανοιχτό Θέατρο Συκεών "Μάνος Κατράκης" – Θεσσαλονίκη
Παρασκευή 3 Ιουλίου | Κατράκειο Θέατρο – Νίκαια
Δευτέρα 6 Ιουλίου | Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
