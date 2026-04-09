Σωτήρης Χατζάκης: Η επιτυχημένη παράστασή του «Ο λόγος» επιστρέφει σε νέο χώρο
Το έργο είναι του Δανού συγγραφέα και πάστορα Kaj Munk
«Ο λόγος», το σπουδαίο έργο του Δανού συγγραφέα και πάστορα Kaj Munk, ο οποίος έμεινε γνωστός για την αντίστασή του στην επέλαση του Ναζισμού, θα φιλοξενείται από τις 4 Μαΐου στο «Bios» της οδού Πειραιώς.
Το έργο, που μεταφέρθηκε το 1955 στον κινηματογράφο στην αριστουργηματική εκδοχή του Καρλ Ντράγιερ, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία και τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, μεταξύ άλλων παγκόσμιων διακρίσεων, παρουσιάστηκε με επιτυχία πέρσι στην Α’ Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη.
Σε ένα χωριό της Δανίας των αρχών του 20ου αιώνα, ο Άντερς, ο νεαρός γιος του μεγαλοκτηματία Μίκελ Μπόργκεν, συναντάει κλεφτά την Έσθερ, κόρη του ράφτη, Ρούμπεν Σνίπερ, με σκοπό να τη ζητήσει σε γάμο. Ο άδολος έρωτας του ζευγαριού όμως δε φαίνεται να μπορεί να καρπίσει καθώς η κόντρα των δύο φατριών, που φαινομενικά μοιάζει να συντηρείται από μία ταξική αντιπαλότητα, στην πραγματικότητα στηρίζεται στις αποκλίνουσες, βαθιά ριζωμένες πνευματικές πεποιθήσεις τους, οι τύποι των οποίων, αδυνατούν να βρουν κοινό έδαφος. Έτσι, παρακολουθούμε το παρασκήνιο των διαδικασιών και διαπραγματεύσεων εν αναμονή ενός, όχι και τόσο μεταφορικού, θαύματος.
Σε μία ομιχλώδη ατμόσφαιρα μαγικού ρεαλισμού, στο εσωτερικό μιας εκκλησίας, η πρακτική, ηθική, υπαρξιακή αντιμαχία των ηρώων του έργου, μεταφέρεται στην παράσταση του Γρηγόρη Χατζάκη, ως ένα αλληλοσυνδεόμενο σύστημα πνευματικών προβληματισμών και συγκρούσεων, που αποδίδεται από τον ηθοποιό Βαγγέλη Στρατηγάκο, ο οποίος ερμηνεύει το σύνολο των ρόλων.
Όλους τους ρόλους ερμηνεύει ο Βαγγέλης Στρατηγάκος ενώ συμμετέχει ζωντανά επί σκηνής πολυμελές φωνητικό σύνολο.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Από Δευτέρα 4 Μαΐου
Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
