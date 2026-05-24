Σμαραγδής κατά Νόλαν για την «Οδύσσεια»: Αν το κάνει για τα Όσκαρ, είναι κατάπτυστος
«Ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ και για να μπορέσεις εσύ να καταθέσεις την ταινία και να διεκδικήσεις βραβεία, είναι να υπάρχουν μέσα στην ουσία δύο κατηγορίες: ΛΟΑΤΚΙ ή στοιχείο μετανάστευσης» - «Και ο Νόλαν που είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλει να είναι έξω από τις επιβραβεύσεις» λέει ο σκηνοθέτης του Καποδίστρια
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», με τον Έλον Μασκ να κατηγορεί τον σκηνοθέτη πως «ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου». Ο Γιάννης Σμαραγδής, σχολιάζοντας την ταινία, υποστηρίζει ότι η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης αποτελεί στρατηγική για υποψηφιότητες στα Όσκαρ και υπερασπίζεται τη δυνατότητα των καλλιτεχνών να εκφράζονται ελεύθερα.
Ο Γιάννης Σμαραγδής συναντήθηκε με την κάμερα του Open στον Ιανό, όπου αναφέρθηκε στην προσωπική του πορεία και τις διακρίσεις του: «Είμαι ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης εν ζωή που μέσα στις δέκα τοπ ταινίες όλων των εποχών έχω δύο ταινίες, το El Greco και τώρα τον Καποδίστρια. Έχω επίσης την ξεχωριστή τιμή να είμαι ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης που είμαι ακαδημαϊκός. Και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών».
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορώ να φύγω ήσυχος. Τώρα αν η ανωτάτη αρχή μού δώσει δυνάμεις θα κάνω και τον Κολοκοτρώνη και θα γίνει ίσως κι αυτός βιβλίο». Ο σκηνοθέτης παρευρέθηκε στην παρουσίαση του στοχαστικού έργου του Μίμη Τσακωνιάτη με γενικό τίτλο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ – Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής».
Σχετικά με τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, επεσήμανε: «Ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ απαιτεί δύο κατηγορίες: ΛΟΑΤΚΙ ή στοιχείο μετανάστευσης. Και ο Νόλαν, που είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλει να είναι εκτός επιβραβεύσεων. Εάν λοιπόν αυτό έχει γίνει μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι κατάπτυστος».
Αναφερόμενος στο ΕΚΚΟΜΕΔ, που χρηματοδοτεί ξένες ταινίες, σημείωσε: «Σωστά συμπεριέλαβε την Οδύσσεια του Νόλαν, γιατί προσπαθεί να συγκεντρώσει μέσα ελληνικές παραγωγές. Όμως δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν· δεν είναι δική του δουλειά».
Η άποψη για την «Οδύσσεια» και την επιλογή ηθοποιώνΑπαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Σμαραγδής τόνισε: «Ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εάν είναι αγαθή η πρόθεση. Ο κύριος Μασκ βγήκε και είπε ότι το κάνει για άλλους λόγους».
Σχόλια για τις επιθέσεις και το ΕΚΚΟΜΕΔΟ σκηνοθέτης συνέχισε: «Είναι η δεύτερη φορά που ξένα κέντρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα ιερά και τα όσια προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη. Αν είναι έτσι ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων».
