Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Ακυρώνεται η παράσταση «The Child» στην Πειραιώς 260
Αδύνατη τη μετακίνηση των καλλιτεχνών από το Ιράν
Το έργο της Ιρανής συγγραφέα Ναγκμέ Σαμινί «The Child», σε σκηνοθεσία Afsaneh Mahian, που ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260, τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της οξύτητας των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή και καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση των καλλιτεχνών αυτή τη χρονική στιγμή από το Ιράν.
Το Φεστιβάλ, βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την καλλιτεχνική ομάδα και κατέβαλλε αλλεπάλληλες προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων. Παραμένουμε, ωστόσο, σε επαφή με τους συντελεστές και διερευνούμε κάθε δυνατότητα ώστε να καταστεί εφικτή η παρουσίαση της σημαντικής αυτής ομάδας στο άμεσο μέλλον.
Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς. Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ταμεία του Φεστιβάλ.
