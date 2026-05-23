Στο «Fjord» του Κρίστιαν Μουντζίου ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ των Καννών, δείτε βίντεο

Εξ ημισείας το βραβείο σκηνοθεσίας, τιμητικό βραβείο στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

Κρίστιαν Μουντζίου.



O Σεμπάστιαν Σταν και η Ρενάτε Ρέινσβε υποδύονται το πολύτεκνο ζευγάρι με τις χριστιανικές αξίες που μετακομίζει από τη Ρουμανία στη Νορβηγία. Το έντονα θρησκευόμενο ζευγάρι ενοχλεί τον γείτονά τους και δάσκαλο στο σχολείο. Όταν ένα από τα παιδιά του ζευγαριού εμφανίζεται με τραύματα, οι Αρχές επεμβαίνουν και παίρνουν την επιμέλεια των παιδιών.











Βιρζινί Εφιρά και η Τάο Οκαμότο κέρδισαν για το «Ξαφνικά» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι.







Κλείσιμο Εμανουέλ Ματσιά και ο Βαλεντάν Καμπιάν κέρδισαν για τo «Coward» του Λούκας Ντοντ.







Το μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ για το «Minotaur», ενώ το Βραβείο η «Ονειρεμένη Περιπέτεια» της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ.



Ο Χαβίε Αμπράσι και Χαβιέ Κάλβο κέρδισαν το βραβείο σκηνοθεσίας για το «La Bola Negra» από μισό με τον Πάβελ Παβλικόφσκι για το «Fatherland».



Ο Εμανουέλ Μαρ βραβεύτηκε για το σενάριο της ταινίας «Notre Salut»



Τέλος η Χρυσή Κάμερα για πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη πήγε στην Μαρί-Κλεμεντίν Ντουσαμπετζάμπο του «Ben' Imana» και ο Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους στο «Para Low Contricantes (Aux Adversaires)» του Φεντερίκο Λουίς.



Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας δόθηκε στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, που δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω επέμβασης στο γόνατο και έστειλε ένα σύντομο βίντεο όπου μιλούσε για το πάθος του σινεμά.



