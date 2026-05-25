Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν: Ανοίγει Θερινή Ακαδημία Θεάτρου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»
Από τις 15 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου - Σε ποιους απευθύνεται και πώς μπορείτε να συμμετάσχετε
Θέατρο κάτω από τα δέντρα, πρόβες δίπλα στο νερό, φωνές, σώματα, ιστορίες και άνθρωποι που συναντιούνται δημιουργικά… Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν εγκαινιάζει μια μοναδική συνεργασία με το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» ιδρύοντας την Θερινή Ακαδημία Θεάτρου Τέχνης.
Από τις 15 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, μετατρέπουν την Αθήνα σε τόπο καλοκαιρινής απόδρασης, με αφορμή τους «Βατράχους» του Αριστοφάνη και με σπουδαία ονόματα σκηνοθετών, ηθοποιών και performers να διδάσκουν σε εργαστήρια και masterclasses.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα θεατρικής εκπαίδευσης, δημιουργικής άσκησης και καλλιτεχνικής συνάντησης μέσα στο φυσικό τοπίο του Πάρκου, δίπλα στη λίμνη Ναϊάδα, το οποίο αξιοποιεί τον ανοιχτό χώρο ως ζωντανό πεδίο έμπνευσης, βιωματικής γνώσης και συλλογικής δημιουργίας.
Η Θερινή Ακαδημία περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά τμήματα: για ηθοποιούς και σπουδαστές-σπουδάστριες Δραματικών Σχολών, για υποψήφιους σπουδαστές-σπουδάστριες Δραματικών Σχολών, για εφήβους και νέες/νέους (16- 23 ετών) που ενδιαφέρονται για το θέατρο, για ενήλικες (23+ ετών) που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με το θέατρο αλλά θέλουν να το γνωρίσουν καλύτερα και ένα εργαστήριο δραματουργικής ενεργοποίησης και θεατρικής γραφής.
Όλα τα εργαστήρια αντλούν έμπνευση και υλικό από τους «Βατράχους» του Αριστοφάνη και από τα μεγάλα ερωτήματα που ανοίγει το έργο: την αναζήτηση της ποίησης, τη σχέση μας με το αρχαίο δράμα, τη μετάβαση από το παλιό στο νέο, την κατάβαση ως πέρασμα και δοκιμασία, τη φωνή της κοινότητας.
Η διαδρομή της Θερινής Ακαδημίας δεν ολοκληρώνεται με το τέλος όλων των εργαστηρίων στις 31 Ιουλίου, αλλά στις 30 Αυγούστου, με μια κοινή ανοιχτή παρουσίαση στο Πάρκο με τίτλο «Βάτραχοι στη Λίμνη» : μια θεατρική «γιορτή» που θα λειτουργήσει ως ζωντανό αποτύπωμα της Θερινής Ακαδημίας και ως σημείο συνάντησης όλων των συμμετεχόντων, των διδασκόντων και του κοινού δίπλα στη λίμνη.
Τα τέσσερα «Φυτώρια» και το «Δραματουργείο» της Θερινής Ακαδημίας
1. Φυτώριο Ηθοποιών - Σπουδαστών/στριών Δραματικών Σχολών
Πρωτότυπο εργαστήριο για ηθοποιούς αλλά και σπουδαστές/στριες Δραματικών Σχολών με άξονα τους «Βατράχους» του Αριστοφάνη. Μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, workshops και masterclasses δίπλα στη λίμνη, το έργο γίνεται έμπνευση και αφορμή για μια ζωντανή έρευνα πάνω στα ζητήματα που ανοίγει το έργο.
Ώρες μαθημάτων: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή, 10π.μ.-1μ.μ.
2. Φυτώριο Υποψήφιων Σπουδαστών/στριών Δραματικών Σχολών
Πρόγραμμα για υποψήφιους και υποψήφιες που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το θέατρο και παράλληλα να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις των Ανώτερων Δραματικών Σχολών που πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα εστιάζει στην υποκριτική, τον αυτοσχεδιασμό, τη σχέση με το κείμενο, τη φωνή, το σώμα και το τραγούδι. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν επιλέξει έναν σύγχρονο μονόλογο, ένα ποίημα και ένα τραγούδι. Μονόλογος στο αρχαίο δράμα θα επιλεγεί με τη βοήθεια των διδασκόντων και με αφορμή τους «Βατράχους» (μονόλογοι από έργα των Αριστοφάνη, Αισχύλου, Ευριπίδη)
Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα - Τετάρτη, 10π.μ-1μ.μ. και Παρασκευή, 5μ.μ.-8μ.μ.
Δυνατότητα επιπλέον masterclasses
3. Φυτώριο Εφήβων και Νέων (16-23 ετών)
Ένα θεατρικό εργαστήριο για εφήβους και νέους/νέες από 16 έως 23 ετών που θέλουν να γνωρίσουν τη θεατρική πράξη μέσα από το σώμα, τη φωνή, τον αυτοσχεδιασμό, τον ρυθμό και την ομαδική λειτουργία. Στόχος είναι η πρώτη ουσιαστική επαφή με τη σκηνή ως χώρο έκφρασης, ομαδικότητας και συνεργασίας, με αφορμή τους «Βατράχους».
Ώρες μαθημάτων: Τρίτη 5μ.μ.-8μ.μ. και Σάββατο, 10π.μ.-1μ.μ.
Δυνατότητα επιπλέον masterclasses*
4. Φυτώριο Ενηλίκων (23+ ετών)
Ένα βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία, που με αφορμή τους «Βατράχους» και τη θεματική τους, επιθυμούν να εξερευνήσουν το θέατρο ως εργαλείο έκφρασης, επικοινωνίας και προσωπικής ενεργοποίησης. Υποκριτική, αυτοσχεδιασμός, προσωπική αφήγηση, φωνή, μουσικότητα και ομαδική δημιουργία συνθέτουν τον βασικό κορμό.
Ώρες μαθημάτων: Κυριακή 10μ.μ.-1μ.μ.-Δευτέρα 5μ.μ.-8μ.μ.
Δυνατότητα επιπλέον masterclasses*
5. «Δραματουργείο» στη λίμνη - Εργαστήριο Γραφής
Ένα ταχύρρυθμο εργαστήριο ενεργοποίησης θεατρικής γραφής θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της Θερινής Ακαδημίας. Με άξονες τη γραφή για τη σκηνή, την προσωπική αφήγηση, τη διασκευή και τη σύνδεση με το τοπίο της λίμνης και φυσικά τη γενική θεματική των «Βατράχων», το εργαστήριο προσκαλεί τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες να μετατρέψουν εμπειρίες, εικόνες και μνήμες σε σκηνικό υλικό.
Ώρες μαθημάτων: Κάθε Πέμπτη 6μ.μ.- 9μ.μ.
Οι συνεργάτες
Οι διδάσκοντες συνεργάτες του Θεάτρου Τέχνης που θα πραγματοποιήσουν εργαστήρια ή masterclasses είναι οι Θοδωρής Αμπαζής, Δημήτρης Δεγαΐτης, Γιάννης Κακλέας, Μαριάννα Κάλμπαρη, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννης Μόσχος, Ευαγγελία Μουμούρη, Περικλής Μουστάκης, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Άγγελος Μπούρας, Θοδωρής Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Χριστίνα Σουγιουλτζή, Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, Μαρίζα Τσίγκα, Νίκος Χατζόπουλος, Μαρίνα Χρονοπούλου.
Στη διδασκαλία ενδέχεται να συνεργαστούν και έκτακτοι προσκεκλημένοι.
Πληροφορίες για αιτήσεις/εγγραφές/δίδακτρα
Οι αιτήσεις-εγγραφές για όλα τα τμήματα της Θερινής Ακαδημίας, ξεκινούν στις 21 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για την αιτήσεις-εγγραφές και τα δίδακτρα ΕΔΩ
