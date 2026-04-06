Ηρώδειο: Χατζιδάκις, Ξαρχάκος και Vangelis στις τελευταίες μουσικές βραδιές πριν το τριετές κλείσιμο
Οι συνεργασίες - έκπληξη και οι ξένοι καλλιτέχνες που έρχονται για πρώτη φορά - Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα του Ιουνίου
Με πολύ μουσική που καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα, από κλασική, ηλεκτρονική και σύγχρονη μέχρι ρεμπέτικο και παραδοσιακή, έντονο το μουσικό στίγμα του Μάνου Χατζιδάκι αλλά και καλλιτέχνες που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα μάς αποχαιρετήσει το Ηρώδειο πριν κλείσει τις πύλες του για την προγραμματισμένη αναστήλωσή του η οποία αναμένεται να διαρκέσει για τουλάχιστον τρία χρόνια.
Αν και πέρσι υπήρχε ο σχεδιασμός το Ρωμαϊκό Ωδείο να μην ανοίξει καθόλου το φετινό καλοκαίρι τελικά τα σχέδια άλλαξαν και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου θα πραγματοποιήσει εκεί, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, κάποιες από τις φετινές εκδηλώσεις του κατά τη διάρκεια του Ιουνίου.
Πιο συγκεκριμένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Ηρωδείου με τίτλο «Εορτές αποχαιρετισμού», που ανακοινώθηκε σήμερα, θα περιλαμβάνει συνολικά 14 παραστάσεις, μουσικές στην συντριπτική πλειοψηφία τους, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Μιχαήλ Μαρμαρινού.
Ο Χατζιδάκι χορεύει με τη σκιά του
Δεδομένου ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί «Έτος Μάνου Χατζιδάκι» με αφορμή την επέτειο 100 χρόνων από τη γέννησή του, ο αναντικατάστατος δημιουργός θα είναι δυναμικά «παρών» σε δύο βραδιές. Στις 10 Ιουνίου οπότε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, θα παρουσιάσει έργα που συνέθεσε στην Αμερική, κατά τη δεκαετία του ‘60, μεταξύ των οποίων και η το εμβληματικό «Χαμόγελο της Τζοκόντας». Λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Ιουνίου, οι Raining Pleasure, θα ζωντανέψουν επί σκηνής την αριστουργηματική διασκευή που έκαναν το 2004 στο έργο του Χατζιδάκι «Reflections» ανοίγοντας νέους μουσικούς δρόμους.
Έλληνες συνθέτες
Τρεις ακόμη Έλληνες καλλιτέχνες, με μακρόχρονη και σημαντική μουσική διαδρομή θα περάσουν τον Ιούνιο από το Ηρώδειο. Ο ένας και μοναδικός Σταύρος Ξαρχάκος θα δώσει δύο συναυλίες, στις 5 και 6 Ιουνίου, στις οποίες θα επαναπροσεγγίσει σημαντικά έργα του με τη συνδρομή της Λίνας Νικολακοπούλου, της Ηρώς Σαΐα, του Δημήτρη Μπάση αλλά και των παιδιών της Σχολής «Εν Χορδαίς και Οργάνοις» της Σύρου που θα βρεθούν μαζί του στη σκηνή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η σύμπραξη, στις 19 Ιουνίου, της ρηξικέλευθης συνθέτριας Λένας Πλάτωνος με την διαχρονική ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη σε ένα νέο μουσικό έργο με τίτλο «Μοίρες» και έχει ως κεντρικό άξονα τον άγνωστο κόσμο των ποιητριών της αρχαιότητας. Η Μαρία Φαραντούρη θα αφηγείται τα κείμενα ενώ η μουσική απόδοση θα γίνει από τον διεθνή σολίστ του φλάουτου, Στάθη Καραπάνο.
Ο Σταμάτης Κραουνάκης, πάλι, συναντιέται με τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη μετατρέποντάς την σε μια ξεκαρδιστική πολυφωνική οπερέτα με απρόσμενη μουσική ποικιλία, που θα παρουσιαστεί στις 12 και 13 Ιουνίου, με τη Λένα Ουζουνίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τη Δήμητρα Γαλάνη στον ρόλο της θεάς Αθηνάς και με την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου σκηνογράφου Takis στα σκηνικά και τα κοστούμια.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Όσον αφορά στις διεθνείς καλλιτεχνικές παρουσίες που θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ο πολυβραβευμένος, διεθνώς διακεκριμένος πιανίστας, από την Ισλανδία Βίκινγκουρ Όλαφσον ο οποίος θα εντυπωσιάσει το εγχώριο κοινό, στις 2 Ιουνίου, με τις δεξιοτεχνικές εκτελέσεις του σε έργα Μπαχ, Μπετόβεν και Σούμπερτ και η Σουηδή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός, μοντέλο και ηθοποιός Lykke Li που θα παίξει, στις 22 Ιουνίου.
Κλασική μουσική
Σε κλασικούς μουσικούς δρόμους θα «περπατήσει» και η βραδιά της 1ης Ιουνίου οπότε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία – αφιέρωμα στον Εσθονό συνθέτη Άρβο Περτ εμβληματικά έργα φωνητικής και χορωδιακής μουσικής του οποίου θα ερμηνεύσουν η Φιλαρμονική Χορωδία Δωματίου της Εσθονίας και η Ορχήστρα Δωματίου του Ταλίν υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Tõnu Kaljuste. Με κλασική μουσική όμως θα πλημμυρίσει επίσης το Ρωμαϊκό Ωδείο στις 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, μέσα από τις εκτελέσεις των μουσικών της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και στις 29 Ιουνίου με την παρουσίαση της Όγδοης Συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Πολωνού αρχιμουσικού Μιχάλ Νεστερόβιτς.
Vangelis forever
Η αέναη και δημιουργική συμπόρευση της μουσικής με τον κινηματογράφο θα βρεθεί στο επίκεντρο τη βραδιά της 4ης Ιουνίου. Στη σκηνή του Ηρωδείου θα στηθεί μια τεράστια οθόνη στην οποία θα προβληθεί η νεονουάρ ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ρίντλεϊ Σκοτ «Blade Runner» (1982) ενώ την ίδια στιγμή το μουσικό σχήμα Avex Ensemble θα παίζει ζωντανά το αριστουργηματικό σάουντρακ του Βαγγέλη Παπαθανασίου που σφράγισε ανεξίτηλα την ηλεκτρονική μουσική.
Παράδοση και avant garde
Το μουσικό κομμάτι του καλοκαιρινού προγράμματος του Ηρωδείου συμπληρώνεται από ένα αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου με τη συμμετοχή των Κώστα Τζίμα, Αντώνη Κυρίτση και Πέτρου Χαλκιάς και τη ζωντανή εμφάνιση, στις 18 Ιουνίου, του avant garde γερμανικού συγκροτήματος Einstürzende Neubauten που χρησιμοποιεί ως μουσικά όργανα αεροπίστολα, πλαστικούς και μεταλλικούς σωλήνες, μπιτόνια, ελάσματα, λαμαρίνες κ.α
Θέατρο
Στο μηνιαίο αποχαιρετιστήριο πρόγραμμα του Ηρωδείου υπάρχει όμως και μια μικρή δόση θεάτρου μέσα από την παρουσίαση, στις 25 και 26 του μήνα, της «Εκάβης» του Ευριπίδη, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Στάθη Λιβαθινού, στι πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών.
