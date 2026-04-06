Ηρώδειο: Χατζιδάκις, Ξαρχάκος και Vangelis στις τελευταίες μουσικές βραδιές πριν το τριετές κλείσιμο

Η «Λυσιστράτη» γίνεται οπερέτα από τον Σταμάτη Κρσυνάκη

, πάλι, συναντιέται με τη «» του Αριστοφάνη μετατρέποντάς την σε μια ξεκαρδιστική πολυφωνικήμε απρόσμενη μουσική ποικιλία,μετη Λένα Ουζουνίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τηστον ρόλο της θεάς Αθηνάς και με την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου σκηνογράφουστα σκηνικά και τα κοστούμια.Όσον αφορά στις διεθνείς καλλιτεχνικές παρουσίες που θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ο πολυβραβευμένος, διεθνώς διακεκριμένος πιανίστας, από την Ισλανδίαο οποίος θα εντυπωσιάσει το εγχώριο κοινό, στις, με τις δεξιοτεχνικές εκτελέσεις του σε έργα Μπαχ, Μπετόβεν και Σούμπερτ και η Σουηδή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός, μοντέλο και ηθοποιόςπου θα παίξει, στιςΣε κλασικούς μουσικούς δρόμους θα «περπατήσει» και η βραδιά της 1ης Ιουνίου οπότε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία – αφιέρωμα στον Εσθονό συνθέτηεμβληματικά έργα φωνητικής και χορωδιακής μουσικής του οποίου θα ερμηνεύσουν ηυπό τη διεύθυνση του μαέστρου Tõnu Kaljuste. Με κλασική μουσική όμως θα πλημμυρίσει επίσης το Ρωμαϊκό Ωδείο στις, Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, μέσα από τις εκτελέσεις των μουσικών τηςκαιστιςμε την παρουσίαση της Όγδοης Συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ από τηνυπό τη διεύθυνση του Πολωνού αρχιμουσικού Μιχάλ Νεστερόβιτς.Η αέναη και δημιουργική συμπόρευση της μουσικής με τον κινηματογράφο θα βρεθεί στο επίκεντρο τη βραδιά της. Στη σκηνή του Ηρωδείου θα στηθεί μια τεράστια οθόνη στην οποία θα προβληθεί η νεονουάρ ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ρίντλεϊ Σκοτ «» (1982) ενώ την ίδια στιγμή το μουσικό σχήμα Avex Ensemble θα παίζει ζωντανά το αριστουργηματικό σάουντρακ τουπου σφράγισε ανεξίτηλα την ηλεκτρονική μουσική.Το μουσικό κομμάτι του καλοκαιρινού προγράμματος του Ηρωδείου συμπληρώνεται από έναπου θα πραγματοποιηθεί στιςμε τη συμμετοχή των Κώστα Τζίμα, Αντώνη Κυρίτση και Πέτρου Χαλκιάς και τη ζωντανή εμφάνιση, στις, του avant garde γερμανικού συγκροτήματοςπου χρησιμοποιεί ως μουσικά όργανα αεροπίστολα, πλαστικούς και μεταλλικούς σωλήνες, μπιτόνια, ελάσματα, λαμαρίνες κ.αΣτο μηνιαίο αποχαιρετιστήριο πρόγραμμα του Ηρωδείου υπάρχει όμως και μια μικρή δόση θεάτρου μέσα από την παρουσίαση, στιςα, της «» του Ευριπίδη, με τη σκηνοθετική υπογραφή του, στι πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών.