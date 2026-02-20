Το Ηρώδειο κλείνει για τρία χρόνια: Θα παραδοθεί με νέα είσοδο, στέγαστρο, φωτισμό, χωρίς ηχεία-πύργους, με επέκταση του προαύλιου χώρου
Αναλυτικά όσα προβλέπει το σχέδιο συντήρησής του

Αναστασία Κουκά
Νέα είσοδο, που θα εξασφαλίζει την άμεση επικοινωνία με την Ακρόπολη, στέγαση του χώρου της σκηνής, καινούργιο φωτισμό, ακουστικό κανονισμό, επέκταση του προαύλιου χώρου, δημιουργία σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου και φυσικά αντιμετώπιση των δομικών φθορών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις εκτεταμένες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο Ηρώδειο από τα τέλη Ιουλίου, οπότε και κλείσει για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), κατά την σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του, γνωμοδότησε, υπέρ της έγκρισης των σχετικών μελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Δυναμική Μέθοδος Ανάδειξης και Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων μέσω της τεκμηρίωσης και ανάλυσης των μνημειακών συνόλων. Σύνταξη προτάσεων διαμόρφωσης των απαιτούμενων υποδομών λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων για την ένταξή τους στο φυσικό τοπίο και τη σύνδεσή τους με το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον - Εφαρμογή στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στη νότια κλιτύ της Ακροπόλεως».

Οι εργασίες αφορούν τόσο στην αναστήλωση – συντήρηση του μνημείου όσο και στη διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με στόχους την προστασία και την ανάδειξή του αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Από δομικής πλευράς, όπως αναφέρθηκε, τα σοβαρότερα ζητήματα φθορών παρουσιάζει ο καμπύλος τοίχος οριοθέτησης του κοίλου ο οποίος δεν έχει συντηρηθεί ποτέ συστηματικά από τη δεκαετία του1950 και έπειτα ενώ σε όλες ανεξαιρέτως τις όψεις του μνημείου εντοπίζονται τεμάχια του προσώπου των λίθων είναι ετοιμόρροπα προς αποκόλληση.

Στο μεταξύ, στο ύψος της τρίτης κλίμακας του κοίλου αποκαθίσταται το άνοιγμα της πλευρικής θύρας του καμπύλου τοίχου σε ύψος δύο δόμων στον παραστάτη, η οποία θα δύναται να λειτουργήσει ως είσοδος του κοινού από την Ακρόπολη προς το Ηρώδειο ή αντιστρόφως, ενώ θα χρησιμεύει και ως έξοδος κινδύνου στη διάρκεια των παραστάσεων

Όσον αφορά στη νέα οροφή της σκηνής, αυτή θα αποτελεί μια σύνθετη μεταλλική κατασκευή που θα εξασφαλίζει τη στέγαση και τον φυσικό φωτισμό του χώρου.

Επιπλέον, για την περιοχή της σκηνής προβλέπεται η αποκατάσταση του περιγράμματος της σε ύψος ικανό αφενός να αναδείξει την τρίτη διάστασή της, αφετέρου να εξυπηρετήσει την εγκατάσταση των περιοδικών κατασκευών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Φεστιβάλ αλλά και η αποκάλυψη και συντήρηση του καταχωμένου ψηφιδωτού δαπέδου της το οποίο θα μπορούν να θαυμάσουν οι επισκέπτες τους μήνες που δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις.

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και στους τομείς του φωτισμού αλλά και του ήχου. Οι υφιστάμενες, αντιαισθητικές μεταλλικές σκαλωσιές φώτων θα αντικατασταθούν από μια αυτοτελή, ημικυκλική μεταλλική δομή που θα διαθέτει ενσωματωμένη δίοδο για την απόκρυψη των καλωδιώσεων, βελτιώνοντας το οπτικό αποτέλεσμα ενώ καταργούνται οι πύργοι ηχείων και δημιουργείται νέος ακουστικός κανονισμός έτσι ώστε να μην καταπονείται το μνημείο από τους δυνατούς ήχους.

Κλείσιμο
Ο δε προαύλιος χώρος του Ηρωδείου θα επεκταθεί προς τον νότο και θα δημιουργηθεί στεγασμένος χώρος όπου θα βρίσκονται το μπαρ/ κυλικείο, που θα λειτουργεί όλο το χρόνο, το εκδοτήριο εισιτηρίων του Φεστιβάλ και χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων.

Τέλος, προβλέπεται πλήρης αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από μία νέα, υπόγεια δεξαμενή αλλά και η αντικατάσταση του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με νέο, εξωτερικό που θα παραλαμβάνει το σύνολο των λυμάτων των χώρων υγιεινής Ακρόπολης και Ηρωδείου, καθώς και τα λύματα των καμαρινιών.
