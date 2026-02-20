Το Ηρώδειο κλείνει για τρία χρόνια: Θα παραδοθεί με νέα είσοδο, στέγαστρο, φωτισμό, χωρίς ηχεία-πύργους, με επέκταση του προαύλιου χώρου

Κλείσιμο

Νέα είσοδο, που θα εξασφαλίζει την άμεση επικοινωνία με την Ακρόπολη, στέγαση του χώρου της σκηνής, καινούργιο φωτισμό, ακουστικό κανονισμό, επέκταση του προαύλιου χώρου, δημιουργία σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου και φυσικά αντιμετώπιση των δομικών φθορών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις εκτεταμένεςπου θα πραγματοποιηθούν στοαπό ταΤο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (), κατά την σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του, γνωμοδότησε, υπέρ της έγκρισης των σχετικών μελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Δυναμική Μέθοδος Ανάδειξης και Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων μέσω της τεκμηρίωσης και ανάλυσης των μνημειακών συνόλων. Σύνταξη προτάσεων διαμόρφωσης των απαιτούμενων υποδομών λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων για την ένταξή τους στο φυσικό τοπίο και τη σύνδεσή τους με το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον - Εφαρμογή στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στη νότια κλιτύ της Ακροπόλεως».Οι εργασίες αφορούν τόσο στηντου μνημείου όσο και στη διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με στόχους την προστασία και την ανάδειξή του αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.Από δομικής πλευράς, όπως αναφέρθηκε, τα σοβαρότερα ζητήματα φθορών παρουσιάζει ο καμπύλος τοίχος οριοθέτησης του κοίλου ο οποίος δεν έχει συντηρηθεί ποτέ συστηματικά από τη δεκαετία του1950 και έπειτα ενώ σε όλες ανεξαιρέτως τις όψεις του μνημείου εντοπίζονται τεμάχια του προσώπου των λίθων είναι ετοιμόρροπα προς αποκόλληση.Στο μεταξύ, στο ύψος της τρίτης κλίμακας του κοίλου αποκαθίσταται το άνοιγμα της πλευρικής θύρας του καμπύλου τοίχου σε ύψος δύο δόμων στον παραστάτη, η οποία θα δύναται να λειτουργήσει ως, ενώ θα χρησιμεύει και ως έξοδος κινδύνου στη διάρκεια των παραστάσεωνΌσον αφορά στη, αυτή θα αποτελεί μια σύνθετη μεταλλική κατασκευή που θα εξασφαλίζει τη στέγαση και τον φυσικό φωτισμό του χώρου.Επιπλέον, για την περιοχή της σκηνής προβλέπεται η αποκατάσταση του περιγράμματος της σε ύψος ικανό αφενός να αναδείξει την τρίτη διάστασή της, αφετέρου να εξυπηρετήσει την εγκατάσταση των περιοδικών κατασκευών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Φεστιβάλ αλλά και ητης το οποίο θα μπορούν να θαυμάσουν οι επισκέπτες τους μήνες που δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις.Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και στους τομείς τουαλλά και του ήχου. Οι υφιστάμενες, αντιαισθητικές μεταλλικές σκαλωσιές φώτων θα αντικατασταθούν από μια αυτοτελή, ημικυκλική μεταλλική δομή που θα διαθέτει ενσωματωμένη δίοδο για την απόκρυψη των καλωδιώσεων, βελτιώνοντας το οπτικό αποτέλεσμα ενώκαι δημιουργείται νέος ακουστικός κανονισμός έτσι ώστε να μην καταπονείται το μνημείο από τους δυνατούς ήχους.Ο δετου Ηρωδείου θα επεκταθεί προς τον νότο και θα δημιουργηθεί στεγασμένος χώρος όπου θα βρίσκονται το μπαρ/ κυλικείο, που θα λειτουργεί όλο το χρόνο, το εκδοτήριο εισιτηρίων του Φεστιβάλ και χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων.Τέλος, προβλέπεται πλήρης αντικατάσταση του εξωτερικούαπό μία νέα, υπόγεια δεξαμενή αλλά και η αντικατάσταση του υφιστάμενου εσωτερικούμε νέο, εξωτερικό που θα παραλαμβάνει το σύνολο των λυμάτων των χώρων υγιεινής Ακρόπολης και Ηρωδείου, καθώς και τα λύματα των καμαρινιών.