Πάσχα στην Αθήνα: Συναυλίες, θέατρο και δράσεις, πού να πάτε

Συναυλίες θρησκευτικού ρεπερτορίου και μουσικά αφιερώματα

Σάββατο του Λαζάρου (4/4)

Κυριακή των Βαΐων (5/4)

Μεγάλη Δευτέρα 6/4

Μεγάλη Δευτέρα 6/4

Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου

Με φόντο την ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα και τη βαθιά κατανυκτική διάθεση της περιόδου, το φετινό Πάσχα συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, πασχαλινές αγορές και δράσεις στις γειτονιές διαμορφώνουν ένα πολιτιστικό τοπίο όπου η πνευματικότητα και η παράδοση συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.Συναυλίες θρησκευτικού ρεπερτορίου και λόγιας μουσικής καθώς και μουσικά αφιερώματα που εστιάζουν στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας φιλοξενούνται σε αίθουσες συναυλιών, ωδεία, μουσεία και εκκλησίες.Τουπό τη διεύθυνση του Απόστολου Παληού και με τη συμμετοχή διακεκριμένων σολίστ, συμπράττουν σε μια ξεχωριστή συναυλία με τρία έργα του συνθέτη Θωμά Μπακαλάκου τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Μια ιδιαίτερη μουσική διαδρομή που συνδέει τη φιλοσοφική σκέψη της Ανατολής και της Δύσης με τη διαχρονική δύναμη του «Ύμνου της αγάπης» του Αποστόλου Παύλου.Αφιερωμένη στο Θείο Πάθος είναι η «συναυλία του απομεσήμερου» της Κυριακής των Βαΐων που παρουσιάζει το De Profundis Ensemble στο. Το σύνολο εγχόρδων ερμηνεύει έργα του θρησκευτικού ρεπερτορίου, που συνομιλούν με το οικουμενικό έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου «Η Θεία Μορφή», που ανήκει στη Συλλογή του Ιδρύματος.Ένα από τα πιο δημοφιλή πασχαλινά μουσικά έργα, το εμβληματικό «Stabat Mater» (1736) του Τζιοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι, το οποίο περιγράφει τον θρήνο της Παναγίας κάτω από τον Σταυρό έχει και φέτος την τιμητική του: στις 4/4 θα ερμηνευθεί από τη μέτζο σοπράνο Λίλιαν Τσατσαρώνη και τη σοπράνο Μαρία Ρουμάνη στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Διέλευσις», ενώ τηνθα παρουσιαστεί στον Καθολικό Ναό της Αγίας Θηρεσίας στηναπό το κουαρτέτο εγχόρδων L' Anima String Quartet, με το οποίο συμπράττουν η υψίφωνος Μαρία Μητσοπούλου και η μεσόφωνος Αγγελική Καθαρίου. Κατόπιν, τηστην Οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη, συναντά έργα του λατινοαμερικανικού μπαρόκ, σε ένα πρόγραμμα που φέρνει σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και πολιτισμικές αναφορές.Μια σύνθεση βαθιάς πνευματικότητας και δραματικής έντασης, μάς προτείνει η, η οποία θα ερμηνεύσει τητο Ορατόριο «Παύλος» (1836), ένα έργο που σπάνια παρουσιάζεται στην Ελλάδα και αφηγείται παραστατικά τη ζωή και τη δράση του «Αποστόλου των Εθνών». Το έργο του Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντι, με τα μνημειώδη χορωδιακά, θα παρουσιαστεί στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών, σε συνεργασία με ένα επιτελείο κορυφαίων σολίστ και τρεις χορωδίες.Αντλώντας έμπνευση από το διαχρονικό μοτίβο της Mater Dolorosa, της μητέρας που στέκεται μπροστά στα Πάθη του Υιού της, το Maiandros Ensemble παρουσιάζει τη Μεγάλη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη συναυλία «Mater Dolorosa - Η Μητέρα των Αναστεναγμών», ένα κατανυκτικό αφιέρωμα στον πόνο της Παναγίας. Μέσα από έργα συνθετών όπως οι Αλμπινόνι, Βιβάλντι, Χέντελ, Μπαχ, Σούμπερτ, Σούμαν, Φορέ, Μασκάνι και Βαβίλοφ, η συναυλία συνδυάζει μουσική ερμηνεία και αφηγηματικό λόγο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα περισυλλογής και συγκίνησης. Την ίδια μέρα, οι «Μουσικοί περίπατοι» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με ένα τρίο που περιλαμβάνει βιολί (Νίκος Μάνδυλας), βιολοντσέλο (Βάνια Παπαδημητρίου) και πιάνο (Πόπη Μαλαπάνη) παρουσιάζουν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ένα πρόγραμμα που ξεκινά από την εποχή του Γιόζεφ Χάυντν και φτάνει μέχρι τις μέρες μας.Ακόμη, τηστον 'Αγιο Φίλιππο, στο Μοναστηράκι, το μουσικό σύνολο De Profundis παρουσιάζει την τέταρτη από έναν κύκλο πέντε μηνιαίων συναυλιών, με τον γενικό τίτλο «Metamorphoses» με έργα Μπαχ και Μότσαρτ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Παύλου στον Πειραιά, η Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της μαέστρου Μάτας Κατσούλη διοργανώνει πασχαλινή συναυλία με έργα θρησκευτικής μουσικής για τη στήριξη του σωματείου και των σκοπών του.Παράλληλα, στην(στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ), η μουσική παράσταση «Η Σκάλα τ' ουρανού» προσεγγίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Αλκμήνη, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, ερμηνεύουν τραγούδια που αντλούν από την ελληνική ποιητική παράδοση, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική μουσική αφήγηση.Τη, ηπαρουσιάζουν στο ΚΠΙΣΝ μια συναυλία αφιερωμένη στην ειρήνη. Η Γερμανοεβραία βιολονίστα Λιβ Μίγκνταλ, γνωστή για την εκφραστική και ευαίσθητη ερμηνεία της, και η Ιρανογερμανίδα μαέστρος Γιάλντα Ζάμανι, που ξεχωρίζει για τη δυναμική και σύγχρονη μουσική της προσέγγιση, συμπράττουν επί σκηνής με την ΚΟΘ, μεταφέροντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και ελπίδας μέσα από έργα που συνδυάζουν το Πάθος με τη Φθορά. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από μουσικά αριστουργήματα που σπάνια ακούγονται στις αίθουσες συναυλιών και περιλαμβάνει συνθέσεις δημιουργών από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, όπως οι Μπεσάρα Ελ-Χούρι (Λίβανος), Χοσεΐν Ντεχλαβί (Ιράν), Πάουλ Μπεν-Χαΐμ (Ισραήλ) και Ρίχαρντ Στράους (Γερμανία).Μια εκστατική περιπλάνηση στις παραδόσεις της Μεσογείου επιχειρεί την ίδια μέρα στο, το Ergon Ensemble, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, στη συναυλία με τίτλο «Ψωμί από στάχτη», φέρνοντας σε διάλογο δύο εμβληματικά έργα της σύγχρονης μουσικής, το «Kyrie Eleison» του John Tavener και το «Ayre» του Αργεντινού Osvaldo Golijov, με τη συμμετοχή της Σαββίνας Γιαννάτου και της Μαρίας Κωστράκη. Ακόμη, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, η κατανυκτική performance «Τα Πάθη» των Μάγδας Μαυρογιάννη και Δημήτρη Αϊβαλιώτη συνδυάζει αφήγηση, μουσική και χορωδιακά μέρη σε ένα τελετουργικό σκηνικό υπό το φως των κεριών, ακολουθώντας δραματουργικά τη διαδρομή προς την Ανάσταση.