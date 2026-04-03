Μαρία Κάλλας: Το μνημειώδες γλυπτό Νίκου Φλώρου ταξίδεψε στην Όπερα του Σάο Πάολο

Ο Νίκος Φλώρος και η σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου με το γλυπτό

Στη, στο εμβληματικό Theatro Municipal de São Paulo, εκεί όπου το 1951 είχε πραγματοποιήσει μια εμβληματική ζωντανή εμφάνιση, «επέστρεψε» ημέσα από το μνημειώδεςπου είναι αφιερωμένο σε εκείνη.Το έργο ύψους 2,5 μέτρων και βάρους περίπου 400 κιλών, με τίτλο «Θεά από Ατσάλι», που μετατρέπει τη φωνή σε ύλη και τη μνήμη σε διαχρονική εμπειρία, βρέθηκε στο επίκεντρο της έκθεσης του διακριμένου Έλληνα γλύπτη που θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιουνίου, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν στηνπαρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων μεταξύ των οποίων ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σάο Πάολο, κ. Thomas Matsoukas, η Υπουργός Πολιτισμού της Πολιτείας στο Σάο Πάολο, κα Marilia Marton, ο Επικεφαλής αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Σάο Παόλο, κ Nelson Antonio Tabajara de Oliveira, η εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπίας στην UNESCO Μαρία Χατζιανέστη κ.α.Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η «Θεά από Ατσάλι», ένα έργο αφιερωμένο στη θρυλική Μαρία Κάλλας, που μετατρέπει τη φωνή σε ύλη και τη μνήμη σε διαχρονική εμπειρία. Το μνημειώδες γλυπτό, ύψους 2,5 μέτρων και βάρους περίπου 400 κιλών, δεσπόζει στον ιστορικό χώρο της όπερας, στον ίδιο τόπο όπου η Μαρία Κάλλας εμφανίστηκε το 1951, δημιουργώντας έναν ισχυρό συμβολισμό επιστροφής και αιωνιότητας.«Η σχέση μου με τη Βραζιλία είναι βαθιά και διαχρονική. Η παρουσία αυτού του έργου εδώ αποτελεί μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή και μια ουσιαστική σύνδεση με έναν λαό που αγαπά την τέχνη» δήλωσε ο Νίκος Φλώρος το συγκεκριμένο έργο του οποίου, εκτός από τη Βραζιλία, έχει ταξιδέψει επίσης στη Βενετία, στη Ρώμη, στη Φλωρεντία στο Παρίσι και στο Ντουμπάι.Μετά τα αποκαλυπτήρια της «Θεάς από Ατσάλι», η σκηνή του Theatro Municipal de São Paulo μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο υψηλής καλλιτεχνικής συγκίνησης. H παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα σοπράνο, με συνοδεία πιάνου ερμήνευσε άριες της Μαρίας Κάλλας με συνοδεία πίανου. Η διεθνώς καταξιωμένη σοπράνο παρουσίασε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ιταλικό λυρικό ρεπερτόριο, ερμηνεύοντας την άρια «Un bel dì vedremo» από την Madama Butterfly και το «Vissi d’arte» από την Tosca του Giacomo Puccini.