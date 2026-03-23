«Modern ARTεμις – Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια»: Μια έκθεση που συνδέει την αρχαιολογία με την εικαστική δημιουργία
Διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Έναν ενδιαφέροντα διάλογο ανάμεσα στην αρχαιολογική έρευνα και τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία αποτελεί η έκθεση με τίτλο «Modern ARTεμις – Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια» που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φιλοξενηθεί από τις 18 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026 στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων και ολόκληρο τον Μάιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Χαλκίδας.
Την έκθεση, που επιμελούνται η Δρ. Όλγα Πολυχρονοπούλου, ο Δρ. Tobias Krapf και η Ίρις Κρητικού, συγκροτούν έργα εννέα καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα, την Ελβετία και την Κύπρο, οι οποίοι προσεγγίζουν, ο καθένας με τη δική του ματιά, τον χώρο, τον χρόνο και τα ίχνη του παρελθόντος, συνθέτοντας ένα πολυεπίπεδο πεδίο θέασης και στοχασμού.
Εμπνεόμενοι από τον χώρο της αρχαίας Αμαρύνθου, το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, την ανασκαφή, το μουσείο, τα ευρήματα και το ιστορικό και συμβολικό φορτίο του τόπου, οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν αυτό το πλέγμα αναφορών όχι ως ένα στατικό αρχαιολογικό εύρημα, αλλά ως ζωντανό πεδίο μνήμης, συμβόλων και μορφών. Η Ιφιγένεια Σδούκου, η Άννα Αχιλλέως Staeubli, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ο Θράσος Αβαριτσιώτης, η Κατερίνα Βέλλιου, η Noemi Niederhauser, οι Karl και Nicole Reber και η Judit Villiger αρθρώνουν διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις γύρω από τον μύθο της Αρτέμιδος, την ανασκαφική εμπειρία, το ίχνος του ιερού, τη σχέση ανθρώπου και τοπίου, καθώς και τη διαρκή συνάντηση παρελθόντος και παρόντος. Μέσα από έργα που κινούνται από το συμβολικό στο υλικό και από το τεκμήριο στη μεταμόρφωσή του, η έκθεση συγκροτεί ένα πολυφωνικό σύνολο, όπου η Αρχαιότητα μετασχηματίζεται σε σύγχρονη εικαστική εμπειρία.
Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα
Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ/ESAG, www.esag.swiss) εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, την ανασκαφή στην Αμάρυνθο, ένα από τα μεγαλύτερα ανασκαφικά προγράμματα στην Ελλάδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, έφερε στο φως τα τελευταία χρόνια μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη: τον περίφημο ναό της Αμαρυσίας Αρτέμιδας.
Στους πρωταρχικούς στόχους της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, η προώθηση της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας στον ελλαδικό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ερέτριας, η προστασία και ανάδειξη των αρχαίων καταλοίπων, καθώς και η πρακτική άσκηση των νέων αρχαιολόγων. Παράλληλα, η Σχολή προσφέρει σε πολυάριθμους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές από ελβετικά πανεπιστήμια τη δυνατότητα άμεσης επαφής τόσο με το ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν της Ελλάδας όσο και με τη σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας. Η έδρα της βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, ενώ διαθέτει γραφείο στην Αθήνα και στην Ερέτρια.
Modern ARTεμις από το 2023
Από τον Ιούλιο του 2023, η Ελβετική Σχολή οργανώνει το πρόγραμμα Modern ARTεμις, Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια. Το γεγονός αυτό είναι μια πραγματική καινοτομία για μια ξένη αρχαιολογική σχολή, η οποία πέρα από το ερευνητικό και ανασκαφικό έργο επεκτείνεται και στο χώρο της σύγχρονης τέχνης με πηγή έμπνευσης την Αρχαιότητα και βασικά με μια άμεση επαφή καλλιτεχνών με την ανασκαφή.
Το πρόγραμμα Modern ARTεμις, περιλαμβάνει τρία στάδια: Το πρώτο (προετοιμασία, εφαλτήριο, ερεθίσματα) αφορά ένα διαδραστικό εργαστήριο στον χώρο της ανασκαφής, σύμφωνα με το παράδειγμα της Art Residency. Το δεύτερο στάδιο είναι η προετοιμασία της δημιουργίας των έργων και η υλοποίηση από τους εικαστικούς. Το τρίτο στάδιο (output) συναντά το κοινό, με την έκθεση των έργων σε χώρους πολιτισμού.
Το Modern ARTεμις δεν είναι απλώς ένα εικαστικό γεγονός με πηγή έμπνευσης από την Αρχαιότητα, αλλά ένας συνεχής διάλογος, μέσω της τέχνης, του παρελθόντος με το παρόν.
