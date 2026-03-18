«Εγώ θα σας τα πω!» – Η Επιθεώρηση αλλιώς

Κλείσιμο

Αν σας λέγαμε ότι το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση, θα λέγατε “Αποκλείεται!”. Επειδή όμως στις μέρες μας τίποτα δεν αποκλείεται, το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση! Και early bird εισιτήρια με 12€, μέχρι τις 31/Μαρτίου; Αυτό κι αν αποκλείεται!Εγώ θα σας τα πω! είναι ο τίτλος της παράστασης, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ζωντανή τετραμελή ορχήστρα, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και δέκα εξαιρετικούς πρωταγωνιστές που έχουν γράψει ιστορία στην κωμωδία:Η νέα μεγάλη παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου φέρνει στη σκηνή τη ζωντάνια της ελληνικής επιθεώρησης με την ποιότητα που χαρακτηρίζει κάθε παραγωγή του, με σύγχρονη, ανατρεπτική, «λοξή» ματιά, πρωτότυπα κείμενα, δυναμική μουσική και μια λαμπερή ομάδα ηθοποιών.Με αιχμηρό χιούμορ,και εκρηκτική ενέργεια, το Εγώ θα σας τα πω! έρχεται για να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας. Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι, με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, όπως τη βλέπει η επιθεώρηση (ή όπως είναι στα αλήθεια)!Σκηνοθεσία: Βαγγέλης ΘεοδωρόπουλοςΚείμενα, Στίχοι τραγουδιών: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης ΧαλιώτηςΠρωτότυπα τραγούδια, Μουσική, Ενορχηστρώσεις: Θέμης ΚαραμουρατίδηςΣκηνογράφος: Μαγδαληνή Αυγερινού