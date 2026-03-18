«Εγώ θα σας τα πω!» – Η Επιθεώρηση αλλιώς
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εγώ θα σας τα πω!» – Η Επιθεώρηση αλλιώς

Το θέατρο του Νέου Κόσμου ανεβάζει το καλοκαίρι επιθεώρηση με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, μέσα από μία σύμπραξη κορυφαίων κωμικών και μουσικών, όπως ο Δημήτρης Πιατάς, η Χρύσα Ρώπα, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο Θέμης Καραμουρατίδης και πολύ άλλοι

«Εγώ θα σας τα πω!» – Η Επιθεώρηση αλλιώς
Αν σας λέγαμε ότι το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση, θα λέγατε “Αποκλείεται!”. Επειδή όμως στις μέρες μας τίποτα δεν αποκλείεται, το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση! Και early bird εισιτήρια με 12€, μέχρι τις 31/Μαρτίου; Αυτό κι αν αποκλείεται!

Εγώ θα σας τα πω! είναι ο τίτλος της παράστασης, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ζωντανή τετραμελή ορχήστρα, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και δέκα εξαιρετικούς πρωταγωνιστές που έχουν γράψει ιστορία στην κωμωδία: Δημήτρης Πιατάς, Χρύσα Ρώπα, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου.

«Εγώ θα σας τα πω!» – Η Επιθεώρηση αλλιώς

Η νέα μεγάλη παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου φέρνει στη σκηνή τη ζωντάνια της ελληνικής επιθεώρησης με την ποιότητα που χαρακτηρίζει κάθε παραγωγή του, με σύγχρονη, ανατρεπτική, «λοξή» ματιά, πρωτότυπα κείμενα, δυναμική μουσική και μια λαμπερή ομάδα ηθοποιών.

Με αιχμηρό χιούμορ, χορταστική πολιτική σάτιρα (γιατί αλλιώς δεν γίνεται) και εκρηκτική ενέργεια, το Εγώ θα σας τα πω! έρχεται για να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας. Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι, με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, όπως τη βλέπει η επιθεώρηση (ή όπως είναι στα αλήθεια)!

«Εγώ θα σας τα πω!» – Η Επιθεώρηση αλλιώς

Η ταυτότητα της παράστασης
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Κείμενα, Στίχοι τραγουδιών: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης
Πρωτότυπα τραγούδια, Μουσική, Ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης
Σκηνογράφος: Μαγδαληνή Αυγερινού
Ενδυματολόγος: Άγγελος Μέντης
Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα, Κωστής Πυρένης ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Βαγγέλης Οικονόμου μπάσο, Δημήτρης Τσόλης τύμπανα, programming
Παίζουν: Δημήτρης Πιατάς, Χρύσα Ρώπα, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου

Πρώτοι σταθμοί περιοδείας
Βεάκειο Θέατρο Πειραιά
4, 5, 6 & 7 Ιουνίου, 21:00
Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
23 Ιουνίου, 21:00

Εισιτήρια εδώ με προσφορά EARLY BIRD 12€ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ!

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

