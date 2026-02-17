Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Βασίλης Μπισμπίκης και Λένα Κιτσοπούλου για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή για τον «Σωσμένο»
Γραμμένο το 1965, το «Saved» συγκλόνισε το βρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και την ωμή απεικόνιση της βίας
Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Λένα Κιτσοπούλου συναντιούνται για πρώτη φορά θεατρικά, σε μια συνεργασία που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση. Η Ομάδα Cartel, έπειτα από τη δυναμική πορεία της παράστασης «Άνθρωποι και Ποντίκια», επιστρέφει με τον «Σωσμένο» του Έντουαρντ Μποντ και τον Μπισμπίκη να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.
Γραμμένο το 1965, το «Saved» συγκλόνισε το βρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και την ωμή απεικόνιση της βίας. Η πρώτη του παρουσίαση στο Royal Court Theatre του Λονδίνου προκάλεσε διώξεις των συντελεστών, την απαγόρευσή του και πυροδότησε μια ιστορική σύγκρουση που οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα στην κατάργηση της θεατρικής λογοκρισίας στη Βρετανία.
Ο Έντουαρντ Μποντ υπήρξε μία από τις πιο ριζοσπαστικές και πολιτικά συνειδητοποιημένες φωνές του μεταπολεμικού βρετανικού θεάτρου, επηρεάζοντας καθοριστικά μεταγενέστερους δημιουργούς όπως η Σάρα Κέιν και άλλους εκπροσώπους της βρετανικής «in-yer-face» δραματουργίας, που συνέχισαν να διερευνούν τα όρια της σκηνικής βίας και της κοινωνικής ρήξης.
Γύρω της κινούνται νέοι άνθρωποι χωρίς σαφή προοπτική, εγκλωβισμένοι σε μια πραγματικότητα αποξένωσης και συναισθηματικής ένδειας. Οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από σιωπή, αδυναμία επικοινωνίας και συσσωρευμένο θυμό. Ο Μποντ σκιαγραφεί έναν κόσμο όπου η άσκοπη βία δεν εμφανίζεται ως εξαίρεση, αλλά ως δομικό στοιχείο μιας κοινωνίας που παράγει αποκλεισμό.
Η βία, για τον Μποντ, δεν είναι ατομική παρέκκλιση. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα μιας πραγματικότητας που τροφοδοτεί την ανισότητα, την ταξική ένταση και την απώλεια αξιοπρέπειας. Η σκληρή, άμεση γραφή του δεν επιδιώκει απλώς να προκαλέσει· επιδιώκει να εμπλέξει το κοινό σε έναν ηθικό διάλογο, να το φέρει αντιμέτωπο με τη συλλογική ευθύνη.
Ταυτότητα παράστασης
Μετάφραση: Τάσος Μπαντής
Ελεύθερη απόδοση: Ομάδα Cartel
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης
Σκηνικά – Κοστούμια: Κένι ΜακΛέλαν
Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Λένα Κιτσοπούλου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Αναστασία Δέλτα, Γιάννης Κατσιμίχας, Λευτέρης Αγουρίδας, Ελένη Γεωργακοπούλου
Παραστάσεις: Από 6 Μαρτίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00
Τιμές Εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 25€, Μειωμένο (φοιτητικό, άνω των 65): 18€, ΑΜΕΑ 15€
Εισιτήρια: more.com
Τεχνοχώρος Cartel
Λ. Κηφισού 41, 12242 Αιγάλεω (εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης), Στάση μετρό Ελαιώνας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 98 98 258
Λίγα λόγια για το έργοΟ «Σωσμένος» είναι βαθιά επηρεασμένος από τα προσωπικά βιώματα του Μποντ – βιώματα φτώχειας, κοινωνικής περιθωριοποίησης και βίας. Η δράση εκτυλίσσεται σε μια εργατική συνοικία του Λονδίνου, όπου μια νεαρή γυναίκα μένει έγκυος εκτός γάμου και έρχεται αντιμέτωπη με την κοινωνική απόρριψη και την οικογενειακή αδιαφορία.
