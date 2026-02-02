Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!
«Η Απουσία του Παρόντος»: Μία ιδιαίτερη εικαστική συνύπαρξη μέσα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση
«Η Απουσία του Παρόντος»: Μία ιδιαίτερη εικαστική συνύπαρξη μέσα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση
Η πρώτη ατομική έκθεση του εικαστικού Νίκου Κανόγλου
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του εικαστικού Νίκου Κανόγλου με τίτλο «Η Απουσία του Παρόντος», σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής ομάδας Ξύλινος Ιππέας, της οποίας ο καλλιτέχνης είναι ιδρυτικό μέλος.
Η έκθεση εγκαινιάζεται την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στη Γκαλερί Κέννεντυ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα) και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 20:00 και Σάββατο 10:00 – 14:00.
Η έκθεση αποτελείται από μια ενότητα έργων όπου η ανθρώπινη και ζωική μορφή, αλλά και μυθολογικά μοτίβα, επανεμφανίζονται ως μορφές μνήμης και εμπειρίας. Στον πυρήνα της εικαστικής διαδικασίας βρίσκεται το σχέδιο και η μονοχρωμία, αρχές που ανασυντίθενται και επανενεργοποιούνται μέσω πολλαπλών στρώσεων και διαφανειών. Μορφές ανθρώπων, ζώων και μυθικών συμβόλων δεν εμφανίζονται ως αφηγήσεις ή σκηνές, αλλά ως ίχνη που έχουν περάσει από τον χρόνο, καλώντας τον θεατή να σταθεί και να συνυπάρξει μαζί τους.
Ο Κανόγλου χρησιμοποιεί υλικά όπως γραφίτη, σινική μελάνη, ορυκτές σκόνες, νεκρές ύλες και επικολλήσεις, δημιουργώντας επιφάνειες όπου η μορφή διαχέεται, απορροφάται και επανεμφανίζεται. Ο χρόνος δεν παρουσιάζεται ως μέτρηση, αλλά ως βιωμένη εμπειρία: αναμονή, παύση, σιωπηλή διάρκεια.
Η έκθεση προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία θέασης: το βλέμμα δεν καλείται να κατακτήσει την εικόνα, αλλά να παραμείνει εντός της. Εκεί όπου δεν αποτυπώνεται το στέρεο αγαθό της μορφής, αλλά το ίχνος της εικόνας, ένα αποτύπωμα που επιμένει μετά την αποχώρηση της βεβαιότητας.
Ο Κανόγλου έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε χώρους όπως το Πολεμικό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο, ενώ έργα του έχουν παρουσιαστεί και σε ιδιωτικούς χώρους όπως το Manna Arcadia – πρώην Σανατόριο της Άννας Μελά και η Gallery 7. Πολλά από τα έργα του ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η έκθεση εγκαινιάζεται την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στη Γκαλερί Κέννεντυ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα) και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 20:00 και Σάββατο 10:00 – 14:00.
Η έκθεση αποτελείται από μια ενότητα έργων όπου η ανθρώπινη και ζωική μορφή, αλλά και μυθολογικά μοτίβα, επανεμφανίζονται ως μορφές μνήμης και εμπειρίας. Στον πυρήνα της εικαστικής διαδικασίας βρίσκεται το σχέδιο και η μονοχρωμία, αρχές που ανασυντίθενται και επανενεργοποιούνται μέσω πολλαπλών στρώσεων και διαφανειών. Μορφές ανθρώπων, ζώων και μυθικών συμβόλων δεν εμφανίζονται ως αφηγήσεις ή σκηνές, αλλά ως ίχνη που έχουν περάσει από τον χρόνο, καλώντας τον θεατή να σταθεί και να συνυπάρξει μαζί τους.
Ο Κανόγλου χρησιμοποιεί υλικά όπως γραφίτη, σινική μελάνη, ορυκτές σκόνες, νεκρές ύλες και επικολλήσεις, δημιουργώντας επιφάνειες όπου η μορφή διαχέεται, απορροφάται και επανεμφανίζεται. Ο χρόνος δεν παρουσιάζεται ως μέτρηση, αλλά ως βιωμένη εμπειρία: αναμονή, παύση, σιωπηλή διάρκεια.
Η έκθεση προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία θέασης: το βλέμμα δεν καλείται να κατακτήσει την εικόνα, αλλά να παραμείνει εντός της. Εκεί όπου δεν αποτυπώνεται το στέρεο αγαθό της μορφής, αλλά το ίχνος της εικόνας, ένα αποτύπωμα που επιμένει μετά την αποχώρηση της βεβαιότητας.
Who is whoΟ Νίκος Κανόγλου, γεννημένος στη Μυτιλήνη το 1990, είναι εικαστικός καλλιτέχνης και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Ξύλινος Ιππέας. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα εστιάζει κυρίως στη ζωγραφική και το σχέδιο μεγάλων διαστάσεων, με έμφαση στη φθαρτότητα των υλικών και στη σχέση μορφής, μνήμης και χρόνου. Επιλέγει πρώτες ύλες που παραπέμπουν στη βυζαντινή ζωγραφική και τις τοιχογραφίες, χρησιμοποιώντας φυσικά, οργανικά χρώματα, ενώ η εικαστική του γλώσσα συνδυάζει την πειθαρχία των σπουδών του στο design και την αρχιτεκτονική με επιρροές από την ελληνική παράδοση και τα ταξίδια του.
Ο Κανόγλου έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε χώρους όπως το Πολεμικό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο, ενώ έργα του έχουν παρουσιαστεί και σε ιδιωτικούς χώρους όπως το Manna Arcadia – πρώην Σανατόριο της Άννας Μελά και η Gallery 7. Πολλά από τα έργα του ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα