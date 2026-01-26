Ο Κώστας Καίσαρης παρουσίασε το βιβλίο του «Ένα ρουμπίνι στο μέρος της καρδιάς»

Το βιβλίο του «Ένα ρουμπίνι στο μέρος της καρδιάς», παρουσίασε τ
η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 ο Κώστας Καίσαρης
. Πρόκειται για μια έκδοση του Ομίλου Εταιρειών Kessaris αφιερωμένη στον ιδρυτή του, ακριβώς την εποχή που συμπληρώνει 60 χρόνια λαμπρής δημιουργικής πορείας στους κλάδους της κοσμηματοποιίας και της ωρολογοποιίας.
Το πολυσέλιδο βιβλίο είναι κατά βάση αυτοβιογραφικό που καλύπτει τη συναρπαστική ιστορία της ζωής και των έργων ενός «διακεκριμένου από τη μεγάλη σχολή των χρυσοχόων της παλιάς εποχής», του Κώστα Καίσαρη. Η έκδοση, που πλαισιώνεται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό, κινείται ανάμεσα στην ιστορική αφήγηση και στις αστείρευτες διηγήσεις του, με μια εναλλαγή πρώτου και τρίτου προσώπου – είναι μια σκιαγράφηση της προσωπικότητας και της επιχειρηματικής του δράσης, αλλά και μια κατάθεση ψυχής.
Η έκδοση εκκινεί από τα σημειώματα που έγραψαν φίλοι του Κώστα Καίσαρη –ένα μικρό δείγμα από έναν μακρύ κατάλογο– ειδικά για αυτόν τον τόμο, φωτίζοντας πτυχές του εκ των έσω. Στη συνέχεια ξετυλίγεται η 80χρονη και πλέον διαδρομή της ζωής του: από τις καταβολές και τα παιδικά του χρόνια έως την είσοδό του στον κόσμο του κοσμήματος· από τη δημιουργία του πρώτου καταστήματός του στην Ερμού έως τις συνεργασίες του με διεθνούς κύρους οίκους και την εξελικτική πορεία προς τη διεύρυνση και την ανάπτυξη, οδηγώντας τον Όμιλο στις κορυφαίες θέσεις του χώρου.
Ακολουθούν οι άλλες πολυσχιδείς συλλογικές και κοινωνικές δραστηριότητες του Κώστα Καίσαρη, καθώς και οι διακρίσεις του. Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται αποκλειστικά στα «πολύτιμα πετράδια» της ζωής του, όπως τα αποκαλεί: την οικογένειά
του. Ξεχωριστές ενότητες εστιάζουν στους ανθρώπους που συναναστράφηκε επαγγελματικά και προσωπικά, αναπτύσσοντας ισχυρούς δεσμούς φιλίας: μέσα από φωτογραφίες και τεκμηριωτικό υλικό, κυρίως, από τη συλλογή του και το Αρχείο του Ομίλου
Εταιρειών Kessaris, παρουσιάζονται σπουδαίες προσωπικότητες, εντός και εκτός συνόρων, όπως και οι εκδηλώσεις –επαγγελματικές και μη– που διοργάνωσε, συγκεντρώνοντας το φως της δημοσιότητας. Τέλος, το βιβλίο διανθίζεται με προσωπικές στιγμές από ταξίδια του έως τα πέρατα του κόσμου.
Όπως επισημαίνει ο Κώστας Καίσαρης στο προλογικό του σημείωμα: «Ακολουθώντας τη συμβουλή του πατέρα μου –εργατικότητα, τιμιότητα και ποιότητα– οραματίστηκα αυτήν τη δουλειά. Ο Θεός, οι πελάτες που έγιναν φίλοι καρδιάς και η οικογένειά μου με βοήθησαν να τη χτίσω με αγάπη. Νιώθω ευγνώμων
». Και καταλήγει ως εξής για τους αναγνώστες του ως προς την επιλογή του να δημοσιεύσει αυτά τα σπάνια ντοκουμέντα του βίου του: «Ελπίζω –χωρίς να είμαι βέβαιος– ότι θα σας αρέσουν αυτές οι μερικές σταγόνες ιστορίας μου...
».
Και ως προς τον τίτλο που επιλέχθηκε για αυτό το πολυσέλιδο λεύκωμα, η συγγραφέας ιστορικός Γεωργία Μ. Πανσεληνά σημειώνει: «Αγαπημένη του πέτρα είναι το ακατέργαστο ρουμπίνι· γιατί, όπως λέει ο ίδιος, είναι “πολύτιμο χωρίς να φαντάζει”. Χάρισμα ενός Κινέζου εμπόρου πολύτιμων λίθων, δεν το αποχωρίζεται ποτέ. Πράγματι, έχει θαυμάσια λάμψη και υπέροχο χρώμα, μαγνητίζοντας το βλέμμα. Το ίδιο και ο Κώστας Καίσαρης, με το ακατέργαστο ρουμπίνι –που έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο αυτό– να ακουμπά στο μέρος της καρδιάς του και… της καρδιάς μας
».