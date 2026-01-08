Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στη Ραφήνα - Βρέθηκε ταφή και αγγείο από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα και από το 3200 π.Χ. - Βρέθηκαν οστά από δύο ανθρώπους, σκελετός ιπποειδούς και κόκκαλα μικρότερων ζώων που ίσως αποκαλύπτουν τελετουργικές πρακτικές με θυσίες