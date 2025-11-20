Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Πέθανε ο Γκάρι Μούνφιλντ, μπασίστας των Stone Roses και των Primal Scream
Πέθανε ο Γκάρι Μούνφιλντ, μπασίστας των Stone Roses και των Primal Scream
Ήταν μέλος της κλασικής σύνθεσης των Stone Roses από το 1987, ενώ έπαιξε με τους Primal Scream για άλλα 15 χρόνια
Ο Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ, μπασίστας των θρυλικών βρετανικών συγκροτημάτων The Stone Roses και Primal Scream, απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών.
Ο θάνατος του Μάνι επιβεβαιώθηκε από τον αδελφό του Γκρεγκ, ο οποίος έγραψε στο Facebook: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θλιβερό θάνατο του αδελφού μου. Γκάρι Μάνι Μούνφιλντ αναπαύσου εν ειρήνη!».
Ο μπασίστας ήταν μέλος της κλασικής σύνθεσης των Stone Roses, παίζοντας στα δύο μοναδικά άλμπουμ τους, το θρυλικό ομώνυμο άλμπουμ του 1989 και το επόμενο άλμπουμ τους, Second Coming του 1994. Εντάχθηκε στο συγκρότημα του Μάντσεστερ το 1987, παραμένοντας μαζί τους μέχρι τη διάλυσή τους το 1996, και επανεντάχθηκε στο συγκρότημα μετά την επανένωσή τους που διήρκεσε από το 2011 έως το 2017.
Εντάχθηκε σε ένα άλλο πρωτοποριακό συγκρότημα, τους Primal Scream, το 1996 και έπαιξε μαζί τους για 15 χρόνια.
Ο Ίαν Μπράουν τραγουδιστής των Stone Roses έγραψε στο X για τον θάνατο του μπασίστα του συγκροτήματος: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μάνι». Ο Τιμ Μπέρτζες των Charlatans τον χαρακτήρισε «έναν από τους απόλυτα καλύτερους από κάθε άποψη - έναν τόσο όμορφο φίλο».
Ο τραγουδιστής των Oasis, Λίαμ Γκάλαχερ σε ανάρτησή του αναφέρει: «Σε απόλυτο σοκ και συντετριμμένος από την είδηση για τον ήρωά μου Μάνι».
Εκτός από τους Stone Roses και τους Primal Scream, ο Μάνι έπαιξε επίσης στο supergroup Freebass μαζί με τους θρύλους του μπάσου Άντι Ρουρκ (The Smiths) και Πίτερ Χουκ (New Order), καθώς και τον τραγουδιστή Γκάρι Μπριγκς (Haven).
Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, είχε ανακοινώσει μια περιοδεία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Βρετανία το 2026 και το 2027, κατά την οποία θα μοιραζόταν τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις του από τη συμμετοχή του στα δύο συγκροτήματα.
