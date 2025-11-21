Μηνάς Σεμερτζιάν (Minas): Στη ζωγραφική δεν έχω κανόνες, ζωγραφίζω ό,τι με ευχαριστεί

Κλείσιμο

Nέους τρόπους αποδόμησης της εικόνας, πάντα προς όφελος της ζωγραφικής, με στόχο τη διαχρονική συγκίνηση του θεατή, τον οποίο θέλει να κάνει συμμέτοχο, αναζητά και προτείνει ο διεθνής ζωγράφοςστη νέα ατομική τουμε τίτλο «Χωρίς συνοχή», που εγκαινιάζεται στις 25 Νοεμβρίου, στηνστην Κηφισιά.Η έκθεση περιλαμβάνει μια νέα σειρά έργων που ο καλλιτέχνης δημιούργησε τα τελευταία χρόνια: «Δεν με ενδιαφέρει η θεματική συνοχή, γιατί το θέμα είναι πρόσχημα. Η ουσία είναι η διαδικασία της ζωγραφικής, η οποία μεταλλάσσεται στην πορεία και αποκτά αυτονομία» λέει ο ίδιος. Και κάπως έτσι χειραγωγεί τα υλικά και αφήνεται στην εικαστική εμπειρία, σε μια ζωγραφική που δεν αφηγείται ούτε αναπαριστά, αλλά αυτοσχολιάζεται. Αυτό που τον αφορά είναι η συγκίνηση που αποπνέει το έργο, γιατί όπως λέει ο ίδιος «ένα έργο δεν τελειώνει ποτέ, είναι ένα ταξίδι χωρίς Ιθάκη».Πιστεύει, άλλωστε, ότι η εικόνα περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης. Επιζητά την έκπληξη ακόμα και του ίδιου του του εαυτού: «Στη ζωγραφική δεν έχω κανόνες. Ζωγραφίζω ό,τι με ευχαριστεί», εξομολογείται, προσθέτοντας πως η αμφισβήτηση του κάθε κεκτημένου είναι ο οδηγός του: «Κάθε έργο τέχνης πρέπει να μεταφέρει σ' αυτόν που το κοιτά το αίσθημα ότι ο δημιουργός πριν εκτελέσει το έργο δεν έχει θέσει μόνο το ερώτημα «τι να ζωγραφίσω;» Ή «πώς να ζωγραφίσω;» Αλλά ότι έχει ξανασκεφτεί απ’ την αρχή την δομή του έργου από τον χώρο παραγωγής και προορισμού του έως και τον χρόνο διάρκειάς του. Ένα έργο τέχνης άξιο του ονόματος αυτού είναι υποχρεωτικά μια απόλυτη αμφισβήτηση της ίδιας της ζωγραφικής μέχρι και τις γλωσσικές της ρίζες. Ρίζες, απ' τις οποίες ξεκινώντας ο δημιουργός θα φτάσει στην ζητούμενη οικουμενικότητα», σημειώνει ο καλλιτέχνης.Η εξέλιξη, ζητούμενο για κάθε καλλιτέχνη, απασχολεί τον Μηνά μέσα από το δικό του οπτικό πρίσμα: «Στην τέχνη δεν με ενδιαφέρει ο εφήμερος εντυπωσιασμός, ούτε το καινούργιο πάση θυσία. Αντιθέτως με ενδιαφέρει η εξέλιξη μέσα από το παλιό. Η αποδοχή του πεπρωμένου μας είναι η πιο σκληρή πρόκληση. Ο πραγματικός κόσμος δεν υπάρχει, παρά μόνο μέσα από την τέχνη και την ποίηση. Και ξεχωρίζει κατηγορηματικά από τη ζωή. Το αριστούργημα που κουβαλάει ο καλλιτέχνης μέσα του, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ποτέ προς όφελος άλλων δυνητικών έργων. Την ουσία της ζωγραφικής αυτής καθ’ αυτής, ποτέ δε θα τη φτάσει. Θα παραμείνει το άγνωστο αριστούργημα.»: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11:00-20:00, Τετάρτη, Σάββατο: 10:00-16:00