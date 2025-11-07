Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
«Το Έπος της Κίνας»: Η μεγάλη παραγωγή χοροθεάτρου έρχεται στην Αθήνα
Θα φιλοξενηθεί για τρεις ημέρες στο Christmas Theater
Ένα έργο-ορόσημο του 3ου Σινο-Ελληνικού Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον διάλογο Ελλάδας και Κίνας μέσω των τεχνών, «Το Έπος της Κίνας — Tiangong Kaiwu Dance Drama», θα παρουσιαστεί στη σκηνή του Christmas Theater, από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου.
Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο διεθνούς φήμης Κινέζος σκηνοθέτης Lu Chuan, γνωστός από τις κινηματογραφικές επιτυχίες «Κekexili: Mountain Patrol» και «City of Life and Death». Το «Έπος της Κίνας» αποτελεί την πρώτη του χοροθεατρική δουλειά η οποία έχει ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην Κίνα.
Το έργο αντλεί έμπνευση από το ομώνυμο επιστημονικό σύγγραμμα του 17ου αιώνα του Κινέζου λόγιου Song Yingxing, γνωστό και ως η «πρώτη εγκυκλοπαίδεια γεωργίας και χειροτεχνίας στην παγκόσμια ιστορία». Στα 18 κεφάλαια του βιβλίου καταγράφεται η παραδοσιακή τεχνογνωσία: μεταλλουργία, ύφανση, αγροτικές καλλιέργειες, οικοδομή και άλλες πρακτικές που αντανακλούν το πνεύμα επιμονής και δημιουργικότητας του κινεζικού λαού.
Ο Song Yingxing απέτυχε έξι φορές στις αυτοκρατορικές εξετάσεις, όμως αφιέρωσε τη ζωή του στην καταγραφή της γνώσης του λαού. Το έργο του δεν γράφτηκε για δόξα, αλλά για την ανθρωπότητα. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, «Το Έπος της Κίνας» θεωρείται όχι μόνο ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του κινεζικού πολιτισμού, αλλά και ένα κείμενο που συνομιλεί ισότιμα με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τα επιστημονικά συγγράμματα της Αναγέννησης. Η παρουσίασή του στην Αθήνα δεν αποτελεί απλώς καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και μια ιστορική γέφυρα ανάμεσα σε δύο από τους θεμέλιους λίθους του παγκόσμιου πολιτισμού.
Μέσα από την αισθητική της δυναστείας των Μινγκ, την κίνηση και τη δύναμη της εικόνας, το «Το έπος της Κίνας — Tiangong Kaiwu Dance Drama» ζωντανεύει αυτή την πολύτιμη κληρονομιά, μετατρέποντας το βιβλίο σε μια συγκλονιστική σκηνική εμπειρία.
Η παραγωγή συνυπογράφεται από τον Όμιλο Τεχνών Τζιανγκσί και την Ακαδημία Χορού Πεκίνου ενώ περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για την παρουσίασή της.
Πρόγραμμα παραστάσεων
28–30 Νοεμβρίου 2025
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
