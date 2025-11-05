«Χωρίς τέχνη άνθρωπος δεν υπάρχει» - Παρουσιάστηκε το Δέος του Κώστα Τσόκλη στο Καπνεργοστάσιο, δείτε βίντεο
«Χωρίς τέχνη άνθρωπος δεν υπάρχει» - Παρουσιάστηκε το Δέος του Κώστα Τσόκλη στο Καπνεργοστάσιο, δείτε βίντεο
Καλύπτοντας έναν ολόκληρο τοίχο του βιομηχανικού χώρου, η θηριώδης αυτή ζωγραφική εγκατάσταση, ύψους 14 και πλάτους 17 μέτρων, εντυπωσιάζει τόσο για τις διαστάσεις της όσο και για την τεχνική της ένωσης 90 μικρότερων έργων από την οποία γεννήθηκε
Το μήνυμα πως «χωρίς τέχνη άνθρωπος δεν υπάρχει» έστειλε κατά την παρουσίαση του νέου του έργου στο πρώην Καπνεργοστάσιο της Λένορμαν ο Κώστας Τσόκλης. Ακάματος και δημιουργικός στα 95 του χρόνια ο σπουδαίος εικαστικός φιλοτέχνησε το μεγαλύτερο φορητό έργο που έχει ποτέ παρουσιαστεί στη χώρα μας αποδεικνύοντας ότι η έμπνευση και το ταλέντο δεν έχουν ηλικία.
«Είναι τέχνη, τα γυαλιά που φοράτε, τα ρούχα που φοράτε, τα παπούτσια σας, τα μαλλιά που χτενίζεστε, οι τοίχοι, τα παράθυρα, όλα είναι σχεδιασμένα από τον άνθρωπο. Άρα η προσπάθειά μας θα είναι πάντα να κλέψουμε τη φύση για να αναδείξουμε τον άνθρωπο. Χωρίς τέχνη άνθρωπος δεν υπάρχει. Χωρίς φύση θα μπορούσε και να υπάρξει», είπε ο εικαστικός κατά την παρουσίαση του έργου «Δέος».
Καλύπτοντας έναν ολόκληρο τοίχο του βιομηχανικού χώρου, η θηριώδης αυτή ζωγραφική εγκατάσταση, ύψους 14 και πλάτους 17 μέτρων, εντυπωσιάζει τόσο για τις διαστάσεις της όσο και για την τεχνική της ένωσης 90 μικρότερων έργων από την οποία γεννήθηκε.
Στην παρουσίαση παραβρέθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης, αφού το Καπνεργοστάσιο διαχειρίζεται η Βουλή. «Απόψε μας αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά και μας εκθέτει σε ένα θεόρατο για τα ελληνικά δεδομένα, φορητό ζωγραφικό έργο το οποίο βρίσκει το σπίτι του εδώ στο Καπνεργοστάσιο. Ενενήντα αυτοτελή τελάρα παραταγμένα σε εννέα σειρές ζωγραφίζουν ένα εικαστικό σχήμα 222 τετραγωνικών μέτρων. Μπροστά σε αυτό το δημιούργημα που προκαλεί δέος ξετυλίγεται η προσπάθεια του Τσόκλη που δούλεψε ο ίδιος την κάθε λεπτομέρεια από το εργαστήριό του στο μουσείο της Τήνου», είπε ο πρόεδρος της Βουλής.
«Αντικρίζοντας για πρώτη φορά αυτή τη σύνθεση ομολογώ πως και εγώ ως ένας από όλους αισθάνθηκα ένα ξάφνιασμα. Αυτή είναι ίσως η πρώτη εντύπωση πριν αρχίσεις να παρατηρείς, να ψηλαφείς και να προβληματίζεσαι. Είναι αυτό που έχει πει και ο ίδιος: ο φόβος μπροστά στο ανοίκειο παράγει είτε αποστροφή είτε δέος και θαυμασμό», ανέφερε.
Το «Δέος» του Κώστα Τσόκλη θα βρίσκεται στο Καπνεργοστάσιο και το κοινό θα μπορεί να το δει καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία:
«Είναι τέχνη, τα γυαλιά που φοράτε, τα ρούχα που φοράτε, τα παπούτσια σας, τα μαλλιά που χτενίζεστε, οι τοίχοι, τα παράθυρα, όλα είναι σχεδιασμένα από τον άνθρωπο. Άρα η προσπάθειά μας θα είναι πάντα να κλέψουμε τη φύση για να αναδείξουμε τον άνθρωπο. Χωρίς τέχνη άνθρωπος δεν υπάρχει. Χωρίς φύση θα μπορούσε και να υπάρξει», είπε ο εικαστικός κατά την παρουσίαση του έργου «Δέος».
Καλύπτοντας έναν ολόκληρο τοίχο του βιομηχανικού χώρου, η θηριώδης αυτή ζωγραφική εγκατάσταση, ύψους 14 και πλάτους 17 μέτρων, εντυπωσιάζει τόσο για τις διαστάσεις της όσο και για την τεχνική της ένωσης 90 μικρότερων έργων από την οποία γεννήθηκε.
Στην παρουσίαση παραβρέθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης, αφού το Καπνεργοστάσιο διαχειρίζεται η Βουλή. «Απόψε μας αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά και μας εκθέτει σε ένα θεόρατο για τα ελληνικά δεδομένα, φορητό ζωγραφικό έργο το οποίο βρίσκει το σπίτι του εδώ στο Καπνεργοστάσιο. Ενενήντα αυτοτελή τελάρα παραταγμένα σε εννέα σειρές ζωγραφίζουν ένα εικαστικό σχήμα 222 τετραγωνικών μέτρων. Μπροστά σε αυτό το δημιούργημα που προκαλεί δέος ξετυλίγεται η προσπάθεια του Τσόκλη που δούλεψε ο ίδιος την κάθε λεπτομέρεια από το εργαστήριό του στο μουσείο της Τήνου», είπε ο πρόεδρος της Βουλής.
«Ο φόβος μπροστά στο ανοίκειο παράγει είτε αποστροφή είτε δέος και θαυμασμό»
«Αντικρίζοντας για πρώτη φορά αυτή τη σύνθεση ομολογώ πως και εγώ ως ένας από όλους αισθάνθηκα ένα ξάφνιασμα. Αυτή είναι ίσως η πρώτη εντύπωση πριν αρχίσεις να παρατηρείς, να ψηλαφείς και να προβληματίζεσαι. Είναι αυτό που έχει πει και ο ίδιος: ο φόβος μπροστά στο ανοίκειο παράγει είτε αποστροφή είτε δέος και θαυμασμό», ανέφερε.
Το «Δέος» του Κώστα Τσόκλη θα βρίσκεται στο Καπνεργοστάσιο και το κοινό θα μπορεί να το δει καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία:
Ειδήσεις σήμερα:
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα