«Χωρίς τέχνη άνθρωπος δεν υπάρχει» - Παρουσιάστηκε το Δέος του Κώστα Τσόκλη στο Καπνεργοστάσιο, δείτε βίντεο

Καλύπτοντας έναν ολόκληρο τοίχο του βιομηχανικού χώρου, η θηριώδης αυτή ζωγραφική εγκατάσταση, ύψους 14 και πλάτους 17 μέτρων, εντυπωσιάζει τόσο για τις διαστάσεις της όσο και για την τεχνική της ένωσης 90 μικρότερων έργων από την οποία γεννήθηκε