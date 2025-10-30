Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Στέλιος Κοτίδης και Γιώργος Χουβαρδάς στο Σταυρός του Νότου Club
Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 21:00, σε μια μοναδική σύμπραξη
Ο Στέλιος Κοτίδης και ο Γιώργος Χουβαρδάς, δύο ερμηνευτές και τραγουδοποιοί της νέας γενιάς με κοινές μουσικές καταβολές και με δυναμικό «παρών» στα μουσικά δρώμενα, ενώνουν τις τέχνες τους για πρώτη φορά στην σκηνή του Σταυρός του Νότου Club, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, συνεπικουρούμενοι από μια εξαιρετικά δεμένη ομάδα μουσικών, αναμειγνύοντας τραγούδια-σταθμούς της έμπνευσής τους, με δημιουργίες της προσωπικής τους δισκογραφίας.
Κάπως έτσι, η νέα κυκλοφορία "Σ' έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη", η "Κοσμοχαλασιά" και ο "Μαΐστρος" του Γιώργου Χουβαρδά μπλέκονται με το "Είναι η καρδιά σου κήπος", με τις "Πληγές στο χρόνο", με την "Πορφυρή Κλωστή", με τα "Ονείρατα" και άλλες μουσικές εμπνεύσεις του Στέλιου Κοτίδη, σε ένα live, όπου αναμένονται μοναδικές συνδέσεις συνθέσεων και συναισθημάτων.
Ο Γιώργος Χουβαρδάς
Ο Γιώργος Χουβαρδάς, με σπουδές στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και πτυχίο σύγχρονου τραγουδιού, αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες παρουσίες της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, με εμφανίσεις στο Θέατρο Παλλάς, στο Θέατρο Ολύμπια, στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού, στη Μονή Λαζαριστών, στην κεντρική σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και σε πολλούς ακόμη σημαντικούς χώρους, ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Γιώργος Καζαντζής.
Με ιδιαίτερη ερμηνευτική ταυτότητα, έχει ξεχωρίσει με τις πρόσφατες κυκλοφορίες του, «Κοσμοχαλασιά» και το ντουέτο «Μαΐστρος» με τον Παντελή Θαλασσινό, σε στίχους του Κωνσταντίνου Τσακαλάκη, τραγούδια που ανήκουν στον επερχόμενο δίσκο τους και αποτυπώνουν μοναδικά τη μουσική του ωριμότητα.
Ο Στέλιος Κοτίδης
Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Στέλιος Κοτίδης εκπροσωπεί επάξια τη νέα γενιά δημιουργών και με τρεις προσωπικούς δίσκους -«Διαλέγεις δεν παίρνεις», «Ατάκτου Πορείας» και «Αρμύρα και Μαχαίρι»- έχει ξεκινήσει να χαράζει μια σταθερή πορεία στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.
Μάλιστα, οι συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Υφαντής («Θεόφιλος»), ο Δημήτρης Μπάκουλης («Πληγές στο Χρόνο», «Εξορισμένος»), ο Βασίλης Προδρόμου («Δυο Λέξεις Άφησα») και άλλοι εξαιρετικοί ερμηνευτές, αναδεικνύουν τη στιχουργική και μελωδική του ταυτότητα.
Με την ενεργή του παρουσία, συνεχίζει να δημιουργεί τραγούδια, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
Μαζί τους παίζουν οι μουσικοί:
Βασίλης Γκορίτσας: πιάνο | μπάσο | ακορντεόν
Μάριος Ηλιάκης: κιθάρες | τραγούδι
Χρυσή Τζάβλα: βιολί | τραγούδι
Στέφανος Μπόγδος: μπουζούκι | λαούτο
Ορφέας Σιέρρας: τύμπανα
Info
Ημερομηνία
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Ώρα Προσέλευσης
20.30
Ώρα Έναρξης
21.00
Τοποθεσία
Σταυρός του Νότου Club
Θαρύπου 37 | Αθήνα 117 43
Οργάνωση Παραγωγής
Cantabile Productions
Συντονισμός | Επικοινωνία
Κωνσταντίνος Τσακαλάκης
Φωτογράφιση
Ιωάννης Κουλούσης
Προπώληση Εισιτηρίων ΕΔΩ
