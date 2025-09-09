Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Νέο πρόγραμμα με Χάρις Αλεξίου και Ζέτα Μακρυπούλια στο «Τζένη Τζένη»

Σκηνοθεσία : Ιόλη ΑνδρεάδηΕπανάληψηΑπό 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου για 8 παραστάσειςΗ μεγάλη ερωτική ιστορία της Μάργκαρετ Μίτσελ με φόντο τον αμερικανικό εμφύλιο ζωντανεύει επί σκηνής σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και ένα εξαιρετικό καστ πρωταγωνιστών. Ένα από τα σπουδαιότερα βιβλία όλων των εποχών, που χάρισε μια από τις πιο μνημειώδεις ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.Ένα έργο για τον έρωτα, τον πόλεμο και τον σκληρό αγώνα μιας κοινωνίας να επιλέξει ανάμεσα στην ηθική και την επιβίωση. Μια πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο, με την υπογραφή της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, στο δέκατο έκτο θεατρικό τους έργο, η οποία επικεντρώνεται στον έρωτα, τον πόλεμο και τις ριζικές κοινωνικές ανισότητες και φέρνει το άρωμα και τις μουσικές του αμερικανικού νότου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΕρμηνεύουν :Σκάρλετ Ο΄ Χάρα: Λένα ΠαπαληγούραΡετ Μπάτλερ: Ορέστης Τζιόβας / Κωνσταντίνος Καβακιώτης (διπλή διανομή)Άσλεϋ: Όμηρος ΠουλάκηςΤζέραλντ: Γεράσιμος ΓεννατάςΜέλανι: Ιφιγένεια ΚαραμήτρουΜάμμυ: Idra KayneΤσαρλς, Φρανκ, Βόρειος & Επιστάτης: Θάνος ΚόνιαρηςΈλλεν: Δάφνη ΚαμμένουΣουέλλεν: Ελευθερία ΠάλλαΣτο ρόλο της μικρής Μπόνι Μπλού: Νάρια Αθανασοπούλου / Άνα ΤζουλάκηΧριστοδούλου (διπλή διανομή)Ζωντανά επί σκηνής ο μουσικός περφόρμερ Γιώργος ΠαλαμιώτηςΣυντελεστές :Σκηνοθεσία – Εικαστική Σύλληψη - Κίνηση: Ιόλη ΑνδρεάδηΠρωτότυπη διασκευή για το θέατρο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης ΑσπρούληςΠρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιώργος ΠαλαμιώτηςΣυνεργάτις Σκηνογράφος: Μικαέλα ΛιακατάΚοστούμια: Νίκος ΧαρλαύτηςΣχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα ΚάλτσουΒοηθοί Σκηνοθέτη: Δάφνη Καμμένου & Κατερίνα ΜήκαΔιεύθυνση Παραγωγής: Έφη ΠανουργιάΕπικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρία ΤσολάκηSocial media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης ΖαρκαδούλαςΦωτογραφίες: Κική ΠαπαδοπούλουVideo Trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος[Μια μουσική κωμωδία για τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου]ΕπανάληψηΣκηνοθεσία : Γιώργος Κουτλής & Βασίλης ΜαγουλιώτηςΑπό 16 Οκτωβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026Σταγκόνι, μπούκα, κουίντα, γαϊδάρα, κόντρες, προπς, παρ, τρουά καρ, μιζανσέν, σφοράρει, μασκάρει… Έχετε άγνωστες λέξεις; Τότε μάλλον είστε άσχετοι με το θέατρο. Ή νομίζετε ότι ξέρετε από θέατρο, αλλά σας λείπουν κάποιες βασικές γνώσεις. Να λίγες ακόμα λέξεις: παραγωγός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, βοηθός σκηνοθέτη, βοηθός του βοηθού, οντισιόν, ντηλ, πρόβα, απλήρωτη, κακοποίηση, παρενόχληση, αναβολή πρεμιέρας, καταγγελία, τραγωδία, κωμωδία, και λοιπά συμπτώματα της πιο ζωντανής Τέχνης που μπορεί να σκοτώσει ή να σώσει έναν άνθρωπο.Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για το θέατρο, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε, από 16 Οκτώβρη, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που φέτος γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του.TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΠαίζουν (αλφαβητικά):Μαριαλένα Ηλία, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντρα-μπάσο)Συντελεστές:Κείμενο: SuyakoΣκηνοθεσία : Γιώργος Κουτλής & Βασίλης ΜαγουλιώτηςΜουσική : Γιάννης Νιάρρος & Γιάννης ΠαπαδόπουλοςΚίνηση : Αλέξανδρος ΒαρδαξόγλουΣκηνικά : Πάρις ΜέξηςΚοστούμια : Εύα ΓουλάκουΦωτισμοί :Αλέκος ΑναστασίουSound design : Γιώργος ΜιζήθραςΜακιγιάζ/Κομμώσεις : Ιωάννα ΛυγίζουΒοηθός σκηνοθετών : Θάλεια ΓρίβαΒοηθός σκηνογράφου : Έμιλυ ΚουκουτσάκηΒοηθός ενδυματολόγου : Αλεξάνδρα-Αναστασία ΦτούληΒοηθός φωτιστή : Χάρης ΔάλλαςΚατασκευή σκηνικού : LAZARIDIS SCENIC STUDIOΚατασκευές κοστουμιών : Σωτηρία ΚαρασιώτουΚατασκευή μάσκας : Σωκράτης ΠαπαδόπουλοςΚατασκευή αναγλύφων : Ελένη ΣουμήΔιεύθυνση παραγωγής : Έφη ΠανουργιάΕκτέλεση παραγωγής : Γιάννης ΚουλούρηςΕπικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης : Μαρία ΤσολάκηSocial Media – Διαφήμιση: Renegade Media, ΒασίληςΖαρκαδούλαςΦωτογραφίες - trailer : Χρήστος ΣυμεωνίδηςΣχεδιασμός αφίσας : Όλγα ΜαυρομμάτηΣχεδίαση έντυπου υλικού : Κάπα ΕκδοτικήΕπιμέλεια προγράμματος : Θάλεια ΓρίβαΗχολήπτης παράστασης : Γιώργος ΜιζήθραςΦροντιστές παράστασης : Τιγκράν Αμπραμιάν, Θάλεια ΓρίβαΥπεύθυνη θεάτρου : Άννα ΔοκοπούλουΗ μουσική σύνθεση που ακούγεται στην παράσταση“Βάκχες Resurrection” είναι του Γιώργου Μιζήθρα.Οι ηχογραφήσεις για την παράσταση έγιναν στο flyinajar, με ηχολήπτη τον Φώτη Παπαθεοδώρου.Από 1η Νοεμβρίου έως 5 Απριλίου 2026Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μέριλιν», είναι βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι της Τασούλας Επτακοίλη. Μια ιστορία για τη φιλία, τη συνύπαρξη, την αλληλεγγύη και την αγάπη. Η παράσταση παρεμβαίνει στο φλέγον ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, αναδεικνύοντας τη σοβαρή έκταση του μπούλινγκ και των διακρίσεων στις μέρες μας, αντιπροτείνοντας τη συμφιλίωση και τη βαθιά αποδοχή του άλλου μέσα από τη μεγάλη καρδιά της μικρής γουρουνίτσας Μέριλιν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τάσος Πυργιέρης, τις μουσικές συνθέσεις ο Θέμης Καραμουρατίδης, τη θεατρική διασκευή η Σοφιάννα Θεοφάνους και τις χορογραφίες η Φρόσω Κορρού.ΥπόθεσηΑπό την κτηνοτροφική μονάδα του Πολύβιου Μπριζολόπουλου η Μέριλιν η γουρουνίτσα βρίσκεται στη φάρμα της Μαργαρίτας Φιλοζωίδου και της Βίκυς Χορτοφαγοπούλου, με διάφορα άλλα ζώα.Πώς θα είναι η ζωή της από εδώ και πέρα;Πώς θα της φερθούν οι άνθρωποι και τα ζώα της φάρμας;Τι θέλουν τελικά από εκείνη;Μια τρυφερή, περιπετειώδης και αστεία ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη για τα ζώα, καθώς και την αξία της αποδοχής και του σεβασμού για την αρμονική συμβίωση όλων των πλασμάτων.Όσο για την πρωταγωνίστρια; Η Μέριλιν θα αποκαλύψει στα παιδιά τον συναρπαστικό κόσμο των «άλλων ζώων»: Τα γουρουνάκια μπορούν να μάθουν το όνομά τους σε λίγες μέρες, τραγουδούν και ονειρεύονται, σχεδόν όπως οι άνθρωποι.Είναι πανέξυπνα, παιχνιδιάρικα και κοινωνικά, με απίστευτο χιούμορ. Τα ζώα έχουν τόσες ιστορίες να μας πουν, τόσα να μας μάθουν. Αρκεί να τα ακούσουμε.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:Κείμενο: Τασούλα ΕπτακοίληΔιασκευή: Σοφιάννα ΘεοφάνουςΣκηνοθεσία: Τάσος ΠυργιέρηςΕνορχηστρώσεις-music production: Θέμης Καραμουρατίδης-Λεωνιδας ΠετρόπουλοςΕπιμέλεια κίνησης-χορογραφίες: Φρόσω ΚορρούΣκηνικά: Ελίνα ΔράκουΚοστούμια: Βάνα ΓιαννούλαΒοηθός ενδυματολόγου : Νικολέτα ΑναστασιάδουΜάσκες – ειδικές κατασκευές: Βασιλική ΤσιλιγκρούΦωτισμοί : Στέβη ΚουτσοθανάσηΦωνητική Διδασκαλία: Χρήστος ΘεοδώρουΒοηθός Σκηνοθέτη: Χριστίνα ΡοκαδάκηΟργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα ΚούλουμπουΟργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρά ΛώληΕπικοινωνία-Διαφήμιση: Ελένη ΛιλήΕκτέλεση παραγωγής:Ιουλιέτα ΚαραχάλιουΦωτογραφίες: Κωνσταντίνος ΛέπουρηςΓραφιστική επιμέλεια: Αργυρώ ΤσοτσώνηΜακιγιάζ: Σοφία ΚαραθανάσηΚομμώσεις: Ξένια ΜουτένTrailer: Γιώργος ΔασκαλόπουλοςΗχοληψία-ηχογράφηση φωνών :Γιάννης ΠαξεβάνηςΠαραγωγή: ARTinfoΠαίζουν (αλφαβητικά):Πάνος Αποστολόπουλος, , Μαλβίνα Βεργιόγλου, Έλενα Γεώργα, Γιάννης Γκρέζιος, Χριστιάνα Κατσιμπράκη, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, Νίκος Παλιούρας, Χρήστος Σταθούσης, Γιώργος Τριανταφύλλου, Δανάη ΤσιρώνηΑπό 1η Δεκεμβρίου έως 26 Μαΐου 2026Το έργο αναφέρεται σε μία αληθινή ιστορία γυναικοκτονίας, που διεπράχθη τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό του Νομού Ηλείας. Ανατρέχοντας στο περιστατικό, ο σημερινός ερευνητής πληροφορείται από τα δημοσιεύματα της εποχής ότι ο καθ` ομολογίαν του δολοφόνος αθωώθηκε ομόφωνα από τους δικαστές και τους ενόρκους του Μικτού Κακουργιοδικείου Πατρών, ως «τελέσας έγκλημα τιμής εν βρασμώ ψυχικής ορμής εν συγχίσει». Στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό, όπου και επέστρεψε μετά την αθώωσή του, μέσα σε πανηγυρική υποδοχή, ως ήρωας που «αποκατέστησε την τιμή του», σκοτώνοντας τη γυναίκα του που είχε εξωσυζυγική σχέση.Ο Βασίλης Κατσικονούρης, έλκοντας και καταγωγή από την περιοχή όπου εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα, τα αξιοποιεί ως βάση στο νέο του θεατρικό έργο «Ο ΦΟΝΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ», για να ανιχνεύσει και να αναδείξει σκοτεινούς και τρομαχτικούς μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας, όπως φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με ακόμα πιο τρομακτικά αποτελέσματα.Το έργο αποπειράται μία ντοστογιεφσκική καταβύθιση στον πυρήνα αυτού του σκοτεινού κυττάρου, πέρα από προφανείς και αυτονόητες καταδίκες. Ο στενός συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι Γιώργος Μητρόπουλος, σε συνεντεύξεις του αναφέρει, ότι η αληθινή ιστορία αυτού του ατιμώρητου εγκλήματος, που συνέβη στο χωριό που μεγάλωσε, ήταν η πηγή της έμπνευσης του τραγουδιού Ο Γιάννης ο Φονιάς σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυγγραφέας : Βασίλης ΚατσικονούρηςΣκηνοθεσία : Πυγμαλίων ΔαδακαρίδηςΗθοποιοί :Μιχάλης ΣαράντηςΜάρκος ΠαπαδοκωνσταντάκηςΆννα ΚαλαϊτζίδουΦώτης ΘωμαϊδηςΓεωργία ΣυφιανούΑπό 23 Ιανουαρίου έως 5 Απριλίου 2026Ο διεθνώς καταξιωμένος έλληνας σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς, επικεφαλής ενός εξαιρετικού συνόλου συντελεστών και ηθοποιών, επιλέγει τον Τσεχοφικό «Ιβάνοφ» για την δεύτερη παρουσία του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (μετά τον «Γλάρο» του Ρώσου συγγραφέα που ανέβασε με μεγάλη επιτυχία την περίοδο 2017-2018), με πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2026.Ο Νικολάι Αλεξέγεβιτς Ιβάνοφ, ένας αποτυχημένος σύζυγος, εραστής, γαιοκτήμονας και άνθρωπος, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κενόδοξης κοινωνίας σε συνεχή αναβρασμό, που οι βασικές της αξίες είναι το χρήμα, η εκμετάλλευση και η διαφθορά. Υπάρξεις με ματαιωμένες φιλοδοξίες, πεταλούδες που φτερουγίζουν ασταμάτητα προς το φως που τις καίει φαντασμαγορικά, όλα τα πρόσωπα του έργου αποτυπώνονται σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους, όπου η ψυχική επιβίωση ή η ηθική τους πτώση κρέμεται από μια λεπτή κλωστή.Ο «Ιβάνοφ» θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Τσέχοφ, γραμμένο κατά την πρώτη, νεανική περίοδο της λογοτεχνικής του καριέρας, και περιέχει όλα τα στοιχεία που αργότερα τον κατέστησαν έναν από τους κορυφαίους δραματουργούς παγκοσμίως: συνταρακτική θεματολογία, συναρπαστική γραφή, πολύπλοκοι χαρακτήρες, πρωτοποριακή φόρμα, ποιητική πνοή ανάμικτη με έναν σκληρό ρεαλισμό και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, η συνύπαρξη ερωτικού δράματος, πολιτικοκοινωνικού προβληματισμού, υπαρξιακής τραγωδίας και σκηνών έντονου κωμικού χαρακτήρα καθιστούν το αριστούργημα του Τσέχοφ ιδιαίτερα ελκυστικό και απρόσμενα σύγχρονο.Στην παράσταση πρωταγωνιστούν κορυφαίοι ηθοποιοί όλων των γενεών που έχουν ξεχωρίσει τόσο στη σκηνή όσο και στην οθόνη του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Η παράσταση θα περιέχει χορογραφίες, μουσική και τραγούδια εκτελεσμένα ζωντανά επί σκηνής.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΟι βασικοί συντελεστές:Μετάφραση: Λεωνίδας ΚαρατζάςΔιασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης ΧουβαρδάςΣκηνικά: Εύα ΜανιδάκηΚοστούμια: Ιωάννα ΤσάμηΜουσική: Blaine ReiningerΚίνηση: Μαρκέλλα ΜανωλιάδηΦωτισμοί: Ελίζα ΑλεξανδροπούλουΠρωταγωνιστούν:Αργύρης ΞάφηςΜαρία ΣκουλάΓιάννης ΝταλιάνηςΝίκος ΧατζόπουλοςΑλεξάνδρα ΚαζάζουΠηνελόπη ΤσιλίκαΧάρης ΦραγκούληςΝικόλας ΧανακούλαςΚατερίνα ΛυπηρίδουΘανάσης ΔόβρηςΕυάγγελος Βογιατζήςκαι ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon που ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.Από 17 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2026…Αφού το ’χει δει στο σινεμά……ας το δει και στο θέατρο.(Ατάκα της Τζένης Καρέζη την πρώτη νύχτα του γάμου της)Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμΗ Ελλάδα καταδυόμενηΑχ, αυτή η προσευχή του Διονύση Παπαγιανόπουλου.Αχ, αυτός ο χορός της Τζένης Καρέζη.Ολόκληρος ο Κωνσταντάρας.Πάντα ο Μπάρκουλης, ο Καλλιβωκάς, η Ζαφειρίου…Όλες αυτές οι μορφές του ελληνικού κινηματογράφου αποκτούσαν μια υπόστασηαρχετυπική, σχεδόν θεϊκή: με την κατευναστική δύναμη χιλίων καλοκαιρινών ήλιων,έδιναν στα παιδικά μας όνειρα μια εικόνα της ελληνικότητας που στις μέρες μας φαντάζει όλο και πιο μακρινή, σαν να βυθίστηκε σε μια τηλεοπτική Ατλαντίδα, πολύ πριν μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε πραγματικά τα ρομάντζα, τη χαρά, το κέφι και αυτή τηγεύση του παραδείσου που είχαν αυτές οι ταινίες.Αυτή η νοσταλγία, η νοσταλγία εκείνου του τηλεοπτικού καλοκαιρινού φωτός, είναι που γεννά το πανηγυρικό ρέκβιεμ που συναντάμε στη νέα αυτή παράσταση.Το «Τζένη; Τζένη;!» είναι μια απόπειρα σε αυτή τη θεοβασία, μια απόπειρα να ξανασυναντηθούμε με τους ήρωες εκείνων των ταινιών, που μέσα στην «αφέλεια» και τον «αφρό» μιας χιλιοειπωμένης ρομαντικής κωμωδίας μάς αποκαλύπτουν μια αξεπέραστη και διαχρονική αλήθεια για τη χώρα μας: όσο βαθιά κι αν βυθιστούμε στοσκότος μιας υπαρξιακής εθνικής κρίσης, υπάρχει κάτι που λάμπει στο βυθό αυτό – μια παρακαταθήκη της Ελλάδας που γιορτάζει σε λύπες και χαρές, μια χώρα που αντιστέκεται μέσα από το τραγούδι που τραγουδά και το γλέντι που γλεντάει, μια χώρα πυρηνικά διονυσιακή, μια χώρα που γελά με τα χάλια της και κλαίει μπροστά στηνομορφιά της.Έτσι, μέσα από αυτό το γλυκόπικρο, διαθλαστικό πρίσμα, γεννιέται ο χώρος για να αναπτύξουμε την ιστορία του «Τζένη Τζένη», δίνοντάς της μια σπαρακτική και νοσταλγική διάσταση.Στην παράστασή μας, η δική μας «Τζένη», η Ελλάδα του σήμερα, αναζητά παρηγοριά,παρέα και ζεστασιά σε αυτή τη μαγεία των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου.Χάνεται μέσα στα κύματα αυτής της φτιαχτής –αλλά και τόσο βαθιά πραγματικής–ονειροφαντασίας, παρασύρεται από τις πολιτικές ίντριγκες, τα νησιώτικα καφενεία, τους ηλιόλουστους γάμους και τις ξεκαρδιστικές πλεκτάνες, τα ρομάντζα, τα τραγούδια καιτις σπηλιές των νεράιδων· χάνει την εικόνα της και συναντά τον εαυτό της σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατήσει αυτό που της απέμεινε, αυτό που μένει πάντα όταν πλησιάζει το τέλος: η παιδική ανάμνηση μιας πιο φωτεινής ημέρας.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστέςΠρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης ΓιαλαμάςΣκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος ΚαραθάνοςΔιασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης ΑποσκίτηςΣκηνικά: Κωνσταντίνος ΣκουρλέτηςΚοστούμια: Άγγελος ΜέντηςΜουσική: Άγγελος ΤριανταφύλλουΦωτισμοί: Ελίζα ΑλεξανδροπούλουΚίνηση: Αμαλία ΜπενέτΣυνεργάτες σκηνοθέτες: Δημήτρης Σταυρόπουλος, Ορέστης ΣταυρόπουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα ΜπιτούνηΠαίζουν οι Ηθοποιοί: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Χρήστος Λούλης, Χάρις Αλεξίου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ζέτα Μακρυπούλια, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κοτσυφάς, Ιωάννα Μπιτούνη, Νίκος Καραθάνος κ.ά.Από 6 έως 28 Ιουνίου 2026Το musical Illya Darling ανεβαίνει τον Ιούνιο 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.Μια ιστορία που γεννήθηκε στον Πειραιά, ταξίδεψε στο Χόλιγουντ και συγκίνησε το Broadway, επιστρέφει εκεί όπου ανήκει. Το Broadway musical Illya Darling, βασισμένο στην θρυλική ταινία Ποτέ την Κυριακή του Ζυλ Ντασέν, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα, με την Νάντια Μπουλέ στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ίλια. Η Ίλια, γυναίκα ανεξάρτητη, γεμάτη πάθος και χρώμα, αναβιώνει μέσα από τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, τον απόλυτο ήχο του Πειραιά, και το τραγούδι «Τα Παιδιά του Πειραιά», που χάρισε στην Ελλάδα το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Το musical που συγκίνησε το Broadway με τη Μελίνα Μερκούρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και με 6 υποψηφιότητες για βραβεία Tony, επιστρέφει στον τόπο απ’ όπου ξεκίνησε η ιστορία του!Η συνεργασία του Δημήτρη Μαλισσόβα και της Νάντιας Μπουλέ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σηματοδοτεί μια νέα καλλιτεχνική συνάντηση μετά την επιτυχία του musical Evita, που γνώρισε συνεχόμενα sold out και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε κοινό και κριτικούς.Το Illya Darling δεν είναι απλώς ένα μιούζικαλ· είναι μια γιορτή για τον Πειραιά, ένα ταξίδι στη χαρά της ζωής, την ανεξαρτησία και την αλήθεια του ανθρώπινου συναισθήματος, και επιτέλους, επιστρέφει στο σπίτι του!Η υπόθεση του έργουΗ Ίλια, μια νεαρή ιερόδουλη, ζει τη ζωή της με τους δικούς της όρους. Στο πολύβουο λιμάνι του Πειραιά γοητεύει τους πάντες με την αισιοδοξία της, την αγάπη της για τη μουσική και τον χορό. Δεν εργάζεται ποτέ τις Κυριακές· τις αφιερώνει στο θέατρο και στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, που τις ερμηνεύει στους φίλους της με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.Η ζωή της Ίλια αλλάζει όταν γνωρίζει τον Χόμερ, έναν Αμερικανό διανοούμενο και ιδεαλιστή, που φτάνει στην Ελλάδα αναζητώντας την «αληθινή» ελληνική κουλτούρα. Ο Χόμερ γοητεύεται από την Ίλια, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να την «σώσει» από τον τρόπο ζωής της, πιστεύοντας ότι μπορεί να την αλλάξει και να την οδηγήσει σε μια πιο «κανονική» ζωή.Καθώς η σχέση τους βαθαίνει, η Ίλια και ο Χόμερ συγκρούονται λόγω των διαφορετικών τους πεποιθήσεων. Ο Χόμερ επιδιώκει να επιβάλλει τις ιδεαλιστικές του απόψεις, ενώ η Ίλια υπερασπίζεται με πάθος την αυθεντικότητα και τον τρόπο ζωής της.Η ιστορία ζωντανεύει μέσα από χιουμοριστικές σκηνές και πολύχρωμους χαρακτήρες του λιμανιού - τα κορίτσια του Πειραιά, τους εργάτες των ναυπηγείων και όλους όσους γεμίζουν με ζωή το λιμάνι - καθώς και μουσικές στιγμές που αποτυπώνουν τη ζωντάνια και την ψυχή της ελληνικής κουλτούρας.TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΜουσική: Μάνος ΧατζιδάκιςΣτίχοι: Joe DarionΚείμενο και πρώτη σκηνοθεσία: Jules DassinΑπόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης ΜαλισσόβαςΧορογραφίες : Θοδωρής ΠάναςΒοηθός Σκηνοθέτη : Πάνος ΠαταγιάννηςΠρωταγωνιστεί η Νάντια ΜπουλέΑπό 10 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο-συνομιλία με το μυθιστόρημα «Ο φύλακας στη σίκαλη» του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, το οποίο απομακρύνοντας το θεατρικό έργο από την πρωτογενή ύλη, διαμορφώνει τη δική του πρωτότυπη δραματουργική ταυτότητα. Στην Αθήνα του 2025, ένας νεαρός περιπλανιέται μέσα σε μια αστική πραγματικότητα γεμάτη αντιφάσεις, απώλεια, κυνισμό και αδιέξοδα – αναζητώντας την προσωπική του ταυτότητα και τη σημασία της ωριμότητας. Με ένα εξαμελή θίασο μουσικών και ηθοποιών, η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και κίνηση, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο θεατρικό σύμπαν. Το έργο «Ωριμότητα» είναι μια ελεύθερη καλλιτεχνική απόπειρα να εκφραστεί ο παλμός μιας γενιάς που πασχίζει να ενηλικιωθεί μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει αδιάκοπα.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Κείμενο-Σκηνοθεσία: Ντίνος ΓκελαμέρηςΚίνηση: Γεωργία ΑβασκαντήραΣκηνικά-Κοστούμια: Έμιλυ ΚουκουτσάκηΣχεδιασμός Φωτισμών: Ιωάννα ΖέρβαΒοηθός Σκηνοθέτη:Μαριαλένα ΠολίτηΚομμώσεις:Βαγγέλης ΑναγνωστόπουλοςΦωτογραφίες: Φύλλης ΠαππάςΕικαστικό Αφίσας:Άννα ΔημητρίουΣχεδιασμός Αφίσας:RimaLymaΠαίζουν:Ντίνος ΓκελαμέρηςΙωάννα ΚαλλιτσάντσηΕλένη ΣακκάΜουσικοί επί σκηνής:Μιχάλης ΓραμματόπουλοςΑντώνης ΧατζήςΔιάρκεια: 75 ‘Από 13 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου 2025Μια θεατρική παράσταση για τους βομβαρδισμούς του Πειραιά.Βασισμένο σε συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό και προφορικές μαρτυρίες κατοίκων, το θεατρικό ντοκιμαντέρ ανασυνθέτει την εμπειρία του άμαχου πληθυσμού του Πειραιά. Με μια σκηνική γλώσσα που συνδυάζει τον θεατρικό λόγο με ιστορικά τεκμήρια και οπτικοακουστικό υλικό, αποκαλύπτεται η αθέατη πλευρά της Ιστορίας – αυτή που γράφεται στις σκιές των γεγονότων και στις σιωπές των ανθρώπων που τα έζησαν.TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Κείμενο: Σπύρος Ασημένιος & Ερμής ΠεριστέρηςΣκηνοθεσία: Ερμής ΠεριστέρηςΣχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος ΚασσάκοςΣκηνικά & Κοστούμια:Προώθηση -Επικοινωνία:Γραφιστικά: Αλεξάνδρα ΜπαρέΣχεδιασμός & Οργάνωση Παραγωγής: Σοφία ΑρναουτάκηΗθοποιοί:Σπύρος Ασημένιος, Λυδία Γιαννουσάκη, Στέλιος Κουλετάκης, Κατερίνα ΜεφσούτΑπό 12 έως 14 ΔεκεμβρίουΣυντονίζει η Αναστασία ΡεβήΤο ελληνόφωνο τμήμα της βρετανικής ομάδας Theater Lab Company παρουσιάζει το Φεστιβάλ Σύγχρονων Ελληνικών Θεατρικών Έργων, σε μορφή δραματοποιημένου αναλογίου, με θεματική: "ΜΗΤΕΡΑ". Από 89 έργα που κατατέθηκαν, επιλέχθηκαν και θα παρουσιαστούν 14.Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΦεστιβάλΠαρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025Πάνελ Ομιλητών : Θέμα- Η Μητρική φιγούρα ως ευρύτερη έννοιαΟμιλητές : Μηνάς Βιντιάδης, Μαρία Δριμή, Πένυ ΦυλακτάκηΘεατρικά Έργα | Συγγραφείς :FUTURA, Χρυσάνθη ΠαπασταφίδαΨΙΘΥΡΟΙ, Σοφία ΚουτσούκουΑΝΤΙΟ ΜΑΜΑ, Τάνια ΧαροκόπουΠΑΛΙΕΣ ΡΙΖΕΣ, Λεωνίδας ΒουρδονικόλαςΣάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025Πάνελ Ομιλητών : Θέμα- Βιολογική σχέση Μητέρας-Παιδιού και προεκτάσειςΘεατρικά έργα | Συγγραφείς(ΣΤ)ΟΡΓΗ, Δάφνη ΜαρκάκηΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΙΝΤΣΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ, Δήμητρα ΚατσανίκαΜΑΜΑ ΚΙ ΕΓΩ ΔΕΝ Σ΄ΑΓΑΠΩ, Λένα ΦραγκοπούλουΚΟΚΚΙΝΑ ΧΕΙΛΗ ΚΑΙ ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ, Ειρήνη Σοφιανού* Tα ονόματα των ομιλητών θα ανακοινωθούν σύντομαΚυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025Ομιλητές Πάνελ : Θέμα- Η μητρότητα εκτός στερεοτύπων* τα ονόματα των ομιλητών θα ανακοινωθούν σύντομαΈργα | ΣυγγραφείςΥΠΕΡ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ , Δήμητρα ΜήτταΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ, Μαρίνα ΑποστόλουΗ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ, Γλύκα ΤσιάναΓΑΛΑΖΙΑ ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ, Παναγιώτης ΓκούβερηςMOTHER (IN) GHARGING, Βασιλική ΜακρήPUMA, Δημήτρης ΑλεξίουΑπό 18 Δεκεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026Μία γυναίκα, η Παναγιώτα, 49 ετών, ζει μία φαινομενικά ήρεμη ζωή με τον άντρα της Φώτη, 53 ετών, σ’ ένα απομακρυσμένο χωριό της Θεσσαλίας. Η Παναγιώτα κρύβει μέσα της ένα μεγάλο μυστικό και μία μεγάλη ενοχή. Μία αναπάντεχη πληροφορία κι ένα σημαδιακό όνειρο την καλούν να αναμετρηθεί με το παρελθόν και να αναζητήσει μετά από σχεδόν 30 χρόνια το χαμένο της παιδί.Δομημένο ως μονόπρακτο, το νέο ελληνικό έργο της Νατάσας Νταϊλιάνη ‘’Αναζητώντας την Ελένη’’ είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία ενός ζευγαριού από τα Τρίκαλα κατά την εποχή της ελληνικής αντίστασης και του εμφυλίου. Έχει ως επίκεντρο την γυναίκα και ειδικότερα μέσα από τον ρόλο της μάνας. Διαπραγματεύεται τις πολύπλοκες επιλογές και τα διλήμματα που κάθε εποχή της επιφυλάσσει. Το έργο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς εκτός από στοιχεία θεάτρου ντοκιμαντέρ έχει γραφτεί σε θεσσαλική ντοπιολαλιά. Αναδεικνύοντας ιδιαίτερα στοιχεία του τόπου και της τοπικής κοινωνίας, συνομιλεί ταυτόχρονα με το σήμερα ως μία ιστορία γυναικείας χειραφέτησης υπό το πρίσμα ενός διαγενεακού τραύματος που αγγίζει τρεις γενεές- μάνα, κόρη και εγγονή.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Κείμενο, Σκηνοθεσία: Νατάσα ΝταϊλιάνηΣχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης ΚλωτσοτήραςΣκηνογραφία και Κοστούμια: Νατάσσα ΠαπαστεργίουΒοηθός Σκηνοθέτη: Ντέπυ ΠάγκαΕπιμέλεια Κίνησης: Κατερίνα ΔρακοπούλουΣυνεργάτης Δραματολόγος: Βίκυ Μαυρογόνατου*Σύντομα θα ανακοινωθούν οι υπόλοιποι συντελεστές και η διανομή.Από 22 Ιανουαρίου έως 1η Μαρτίου2026«L’ amour fou est la nuit des éclairs» André Breton(Ο παράφορος έρωτας είναι η νύχτα των κεραυνών)Το έργο του Νάνου Βαλαωρίτη παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Λίνας Φούντογλου. Πρωτοανέβηκε στο Παρίσι στην πρωτότυπη γλώσσα γραφής του, τη γαλλική. Ο συγγραφέας το μετέφρασε στα ελληνικά το 2018, με την επιθυμία να συναντήσει το ελληνικό κοινό σήμερα.Ένα ζευγάρι εισβάλλει σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου λίγο πριν κατεδαφιστεί. Ο ξενοδόχος τους προειδοποιεί. Εκείνοι μένουν.Στον ετοιμόρροπο αυτόν χώρο ξεκινά ένα σουρεαλιστικό ερωτικό παιχνίδι. Ταυτότητες ξαναγράφονται· παρελθόν και παρόν ανασυντίθενται. Όταν φτάνει ο κατεδαφιστής, η απόφαση είναι μία: φεύγεις ή (επι)μένεις;Ένας ύμνος στον ακραίο έρωτα ως πράξη αντίστασης στην ανυπαρξία.TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Μετάφραση: Νάνος ΒαλαωρίτηςΣκηνοθεσία: Λίνα ΦούντογλουΔραματουργία : Eύη ΠρούσαληΣκηνογραφική επιμέλεια : Zωή Βαλαωρίτη, Κατερίνα ΒαλαωρίτηΠαραγωγή: T-Short – Κυριάκος ΧατζημιχαηλίδηςΑπό 7 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026Το αυτοβιογραφικό αυτό έργο του Βιζυηνού ανασυστήνει το πνεύμα του αρχαίου ελληνικού δράματος, δημιουργώντας βαθιά κατάνυξη στους θεατές από την πρώτη έως και την τελευταία λέξη.Το βαθύ τραύμα του Συγγραφέα από την απόρριψη της Μητέρας του στην ηλικία των 5 ετών, χάριν σωτηρίας της 10χρονης ασθενούς αδελφής του μέσα στην εκκλησία, γίνεται εδώ πλεόνασμα ήθους και ανθρώπινης διαλλακτικότητας που επιλέγει συνειδητά την συγχώρεση. Μπαίνοντας στην θέση Εκείνης καταλαβαίνει ότι το αμάρτημά της ήταν προϊόν ενός ατυχήματός της και στη συνέχεια της απελπισίας και της σύγχυσής της στην άκαρπη τελικά προσπάθειά της να γλυτώσει από τον θάνατο την αδελφή του. Έτσι λυτρώνεται απ’ την αμφιβολία και το νοσηρό μίσος που θα έφερε βουβά και βασανιστικά μέσα του, αποτελώντας την έμπρακτη συνέχεια ενός Αισχύλου, Σοφοκλή και Ευριπίδη, που θεραπεύουν από τα πάθη και τον εγωισμό τους ανθρώπους.TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Διδασκαλία ερμηνείας – Δραματουργία- Σκηνοθεσία : Δήμος ΑβδελιώδηςΣκηνικά - Κοστούμια: Αριστείδης ΠατσόγλουΜουσική: Βαγγέλης ΓιαννάκηςΒοηθός Σκηνοθέτη: Στεφανία ΒλάχουΦωτογραφίες:Γιώργος ΖαφειρόπουλοςΑπό 16 Απριλίου για 6 παραστάσειςΈνας νέος κόσμος αναδύεται που μοιάζει με μεταιχμιακό βασίλειο στο οποίο οι αισθήσεις περιπλανώνται. Ανάμεσα στη μνήμη, το αρχέτυπο και το ασυνείδητο, αποκαλύπτεται ένας βιότοπος στον οποίο η ανθρωπότητα προσδοκά μια αναγέννηση. Ένα συναισθηματικό τοπίο σωμάτων που μας τυλίγει στο δέρμα μιας φουτουριστικής φαντασίας, εκεί όπου τα σώματα δεν είναι απλώς οντότητες, αλλά “κινητικοί κήποι” που μεταμορφώνουν ανοίκεια θραύσματα για να σβήσουν τη δίψα της γης. Αναδυόμενη κοινότητα ή μια χαμένη ουτοπία; “Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων” του χορογράφου Σπύρου Κουβαρά, εγείρει αναστοχαστικά ερωτήματα για το τι είδους ζωή θέλουμε να ζούμε, υπό το βάρος των απειλών που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, προσκαλώντας μας σ’ έναβιβλικό φτερούγισμα της φαντασίας για έναν πολιτισμό που αναζητά ξανά ένα νόημα.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Ιδέα, Χορογραφία, Σκηνικός Σχεδιασμός: Σπύρος ΚουβαράςΠρωτότυπη Μουσική: Θανάσης ΚουμεντέρηςΚαλλιτεχνική Συνεργάτις: Κορίνα ΚοτσίρηΔραματουργία: Τζίνα ΓιωτάκηΣχεδιασμός Φωτισμών: Θωμάς ΟικονομάκοςΟπτικό Υλικό: Γιώργος ΜπακάληςΕπικοινωνία: Μαριάννα ΠαπάκηΠαραγωγή: Synthesis 748 Dance Co.Από 25 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2026Το «Μαύρο Κουτί» του Γ. Ηλιόπουλου, ετοιμάζεται να εξαπολύσει μυστικά, που θα φέρουν τα πάνω κάτω στις ζωές πατέρα και γιού. Τίποτα δεν μένει σταθερό και όλες οι σχέσεις ταλανίζονται, καθώς περνούν απ’ τη βάσανο του χρόνου και από την προσδοκία μιας τελευταίας κοινής ανάσας. Ο γιος πλήρως αποκομμένος από τον πατέρα, δραστηριοποιείται στην Αμερική κυνηγώντας ίσως τ’ όνειρο... όμως τα δεδομένα αλλάζουν και αναγκάζεται να αποχωρήσει, να επιστρέψει στον τόπο του και να έρθει αντιμέτωπος με τον πατέρα του.Η συγκρουσιακή τους σχέση, τοποθετημένη στη χρονικότητα του παρελθόντος, αποτελεί το έναυσμα αποκαλύψεων, επαναπροσδιορισμών και αναθεωρήσεων και μέσα από το παροντικό πλέον βίωμα της επαφής τους, φανερώνεται η ρευστή φύση του ανθρώπου. Η αινιγματική και ζωντανή παρουσία των γυναικείων μορφών του έργου, επενεργεί επάνω στις ζωές πατέρα και γιου, φέρνοντας τις ισορροπίες αλλά και τις λύσεις.Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία καταστάσεων, που πραγματεύεται έννοιες μη απτές και αέρινες, τοποθετημένες σ’ ένα διαχρονικό πλαίσιο και δομημένες εντός του ανθρώπινου ψυχισμού.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Συγγραφέας : Γιώργος ΗλιόπουλοςΣκηνοθεσία : Παντελής ΔεντάκηςΣκηνικά : Ντέιβιντ ΝεγρινΚοστούμια : Νικόλ ΠαναγιώτουΦωτιστής : Αποστόλης ΚουτισανικούληςΕταιρεία Παράγωγης Φάρος ΤέχνηςΠαίζουν :Στέφανος ΚυριακίδηςΜαρία ΚανελλοπούλουΣταύρος ΚαραγιάννηςΚατερίνα ΛυπηρίδουΈλενα ΣταυρούΑπό 23 Οκτωβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2026Το εμβληματικό σαιξπηρικό έργο ανασχηματίζεται σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι για την εξουσία, την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Μια σύγχρονη, απογυμνωμένη, ελεύθερη διασκευή η οποία ανατέμνει τις λεπτές ρωγμές ανάμεσα στην επιβολή και την υποταγή, την ελευθερία και τη συμμόρφωση. Ένα παιχνίδι που δεν είναι αθώο. Η μάχη πίσω από το γέλιο και μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ.TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Παίζουν:Δημήτρης Λιόλιος, Αναστασία ΧατζάραΚείμενο: Βασισμένο στο έργο του Ο. Σαίξπηρ – «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας»Μετάφραση, Σκηνοθεσία: Δημήτρης ΛιόλιοςΕλεύθερη διασκευή, Δραματουργική επεξεργασία: Δημήτρης Λιόλιος, Αναστασία ΧατζάραΣκηνικά, Κοστούμια: Αλέγια ΠαπαγεωργίουΠρωτότυπη μουσική σύνθεση, Ηχητικός σχεδιασμός: Μίμης ΝικολόπουλοςΚίνηση: Γιάννης ΝικολαΐδηςΦωτισμοί: Ζωή Μολυβδά ΦαμέληΚαλλιτεχνικός συνεργάτης: Βαγγέλης ΑμπατζήςΕιδικές κατασκευές: Κωνσταντίνος ΧαλδαίοςΦωτογραφίες: Γιώργος ΣτριφτάρηςΟπτική ταυτότητα, Social Media: ΜΕΚΑΟΜΕΥπεύθυνη επικοινωνίας: Ευαγγελία ΣκρομπόλαΚομμώσεις: Θωμάς ΓαλαζούλαςΜακιγιάζ: Βίκυ ΚωστοπούλουΠαραγωγή: d.l.p.Aπό 25 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσειςΜια μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους θεατές!Η παράσταση «Το Ρεμπέτικο για Παιδιά» είναι μια τρυφερή, ζωντανή και γεμάτη φαντασία γνωριμία με τον κόσμο του ρεμπέτικου, σχεδιασμένη ειδικά για παιδιά.Μια αφηγηματική ιστορία που ξετυλίγεται μέσα από λόγο, τραγούδι και θεατρική δράση. Ζωντανοί μουσικοί παίζουν επί σκηνής με μπαγλαμάδες, μπουζούκια και κιθάρες, ενώ η αφήγηση, γεμάτη χιούμορ και συναίσθημα, ταξιδεύει τα παιδιά σε γειτονιές του Πειραιά, της Σμύρνης και της παλιάς Αθήνας.Μέσα από φανταστικούς ήρωες και μουσικές εικόνες, ανακαλύπτουμε πώς γεννήθηκε το ρεμπέτικο, τι έλεγαν τα τραγούδια του, πώς ζούσαν οι ρεμπέτες και γιατί αυτά τα τραγούδια «μιλάνε» ακόμα και σήμερα. Μια παράσταση γεμάτη πενιές, τραγούδια, χιούμορ και φαντασία, που γεφυρώνει το τότε με το τώρα – μιλώντας στα παιδιά με τρόπο απλό, αληθινό και τρυφερό.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Κείμενο Σκηνοθεσία : Μανώλης Μπρίμπος - Νίκος ΤουρνάκηςΣκηνικά : Σέβυ ΧατζησαβίδουΝίκος Τουρνάκης : Μπουζούκι, πολιτικη λύραΑνδρέας Καρατζάς : Μπουζούκι ΤρίχορδοΜανώλης Μπρίμπος : Κιθάρα πολίτικο λαούτοΑπό 28 Νοεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026Η παράσταση Μνήμη | Λήθη σε κείμενα του Δημήτρη Δημητριάδη, διερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον Χρόνο και την Ιστορία, μέσα από τα στοιχεία εκείνα που επιλέγει να θυμάται και όσα προτιμάει να ξεχνά. Στο ενδιάμεσο λόγου, κίνησης και μουσικής, δημιουργείται ένας οριακός χώρος όπου όλα εν δυνάμει αρχίζουν ή τελειώνουν. Δυνάμεις αντίρροπες, η Μνήμη και η Λήθη, αντιμάχονται αλλά και συγκλίνουν, για να φωτίσουν τελικά τη σχέση του Ανθρώπου με τον έρωτα, την εξουσία, την πίστη, τον πόλεμο, τη ζωή και τον θάνατο — μέσα στην αέναη ροή του χρόνου."Το σώμα μου. Είναι όλη η ιστορία. Πόλεμοι. Εποχές. Αναταραχές. Δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Επειδή έχω σώμα ξεχνώ."ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Κείμενο: Δημήτρης ΔημητριάδηςΣκηνοθεσία – Κίνηση – Σκηνικός χώρος: Αλίκη ΣτενούΜουσική: Χαρά Γκρέκα (τσέλο), Νίκος Τουλιάτος (κρουστά)Κοστούμια: Μαίρη ΛημνιούΣχεδιασμός φωτισμού: Θωμάς ΟικονομάκοςΒοηθός σκηνοθέτη: Αθηνά Μαρία ΠαυλήΕπικοινωνία: Χρύσα ΜατσαγκάνηΕρμηνεύουν (αλφαβητικά):Αντωνία Μαθιουλάκη, Αθηνά Μαρία Παυλή, Αλίκη ΣτενούΜουσικοί επί σκηνής: Χαρά Γκρέκα (τσέλο), Νίκος Τουλιάτος (κρουστά)Από 7 Δεκεμβρίου έως 5 Απριλίου 2026Μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς να χάσουμε τη μοναδικότητά μας; Μοναδικός δεν σημαίνει τέλειος. Σημαίνει αληθινός.Η Σελίν, μια μικρή συλλέκτρια γλυπτικής, που βαριέται τρομερά την καθημερινή της ρουτίνα, προσγειώνεται σε έναν κόσμο ονειρικό γεμάτο γλυπτά, την Εθνική Γλυπτοθήκη, όπου μπορεί να ξεφύγει από την πραγματικότητα και να ξεχάσει τα προβλήματά της. Εκεί νιώθει δυνατή, γεμάτη χαρά, χωρίς κανέναν περιορισμό. Όμως σε αυτό το ταξίδι φαντασίας, θα συναντήσει ένα γλυπτό που έψαχνε τόσο καιρό να βρει, το οποίο τελικά κρύβει πολλά αναπάντεχα στοιχεία. Η σύγκρουση μεταξύ τους θα είναι απελευθερωτική. Η Σελίν αιωρούμενη μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, παίζοντας με τα ζωντανά έργα τέχνης, μένει έκπληκτη με την ομορφιά όλων και ανακαλύπτει κι άλλα στοιχεία της μοναδικότητάς της. Το γλυπτό όμως που συνάντησε, φαίνεται να δυσανασχετεί. Θα καταφέρουν άραγε να ανακαλύψουν το διαφορετικό μαζί;ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Κείμενο – Σκηνοθεσία – Κίνηση : Δανάη ΜέγαΠαίζουν:Ελένη Μιχαηλίδου, Στρατής ΝταλαγιώργοςΠαραγωγή – Επικοινωνία : Flux for Art – F.F.A.Σχεδιασμός Αφίσας – Γραφιστική Επιμέλεια :Βασιλική ΖουλούμηΚοστούμια : Flux for Art – F.F.A.Μουσική :Μικές ΓλύκαςΦωτογραφίες – Video Trailer : Γιώργος ΣυνιόλαςΑπό 29 Ιανουαρίου έως 5 Απριλίου 2026H παράσταση «Έγκλημα στο τέταρτο κουπλέ» είναι ένα σουρεαλιστικό διαδραστικό μουσικό-θεατρικό «event», και όχι για μια συνηθισμένη παράσταση μουσικού θεάτρου. Τέσσερις ηθοποιοί/τραγουδιστές/μουσικοί είναι οι θεότρελοι οικοδεσπότες μιας επετειακής βραδιάς. Η κυρία και ο κύριος, γιορτάζουν την 12 επέτειο του γάμου τους και υποδέχονται τους καλεσμένους στο αριστοκρατικό τους Ballroom, για να τους ψυχαγωγήσουν με ένα τραγουδιστικό σουαρέ. Γιορτάζουν και την μεγάλη κληρονομιά που κληρονόμησε ο κύριος από τη θεία του- κληρονόμο μιας μυθικής περιουσίας. Ο κύριος έχει μαγευτική φωνή και μυστικό παρελθόν. Η κυρία γνωρίζει τα μυστικά της αστρολογίας και είναι expert στις πνευματιστικές σεάνς. Ο μπάτλερ και η οικονόμος είναι μεγάλα ταλέντα στη μουσική και το τραγούδι. Ένα έγκλημα; θα διακόψει βίαια την γιορτινή ατμόσφαιρα. Το κουαρτέτο των πρωταγωνιστών της βραδιάς συμπληρώνεται σε κάθε παράσταση από καλεσμένους έκπληξη, οι οποίοι συμμετέχοντας με προσυμφωνημένο αυτοσχεδιασμό στα δρώμενα βοηθούν την πλοκή της βραδιάς και το μυστήριο να ξετυλιχθεί ως το τέλος.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Κείμενα-σκηνοθεσία:ΣωτήρηςΚαραμεσίνηςΕνδυματολόγος:ΒασιλικήΣύρμαΜουσική επιμέλεια : Σωτήρης Καραμεσίνης - Φώτης ΛαμάρηςΗθοποιοί:Θανάσης Βλαβιανός, Εύα Κοτανίδη, Δημήτρης Παπαδάτος, Φώτης ΛαμάρηςSound design - Διασκευές : Νίκος Ασημάκης - Εύα ΚοτανίδηΕπικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα2 και 3 Μαρτίου 2026Η Camerata Junior – Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής (Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών), ιδρύθηκε το 2010 στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Σκοπός της η καλλιέργεια νέων ταλαντούχων μουσικών, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η διαπαιδαγώγησή τους μέσα από την πολύτιμη εμπειρία της ομαδικής μουσικής δράσης. Πρώτος δάσκαλος και μαέστρος διετέλεσε ο βιολονίστας Δημήτρης Σέμσης (σήμερα επίτιμος διευθυντής της). Από τον Οκτώβριο του 2018 δάσκαλος και μαέστρος ανέλαβε ο αρχιμουσικός Νίκος ΧαλιάσαςΗ Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Πειραιά δημιουργήθηκε με στόχο την εξερεύνηση του κλαδικού ρεπερτορίου και όχι μόνο. Αποτελείται από νέους σπουδαστές που έχουν ως πυρήνα την σχολή εγχόρδων του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά.Η Ορχήστρα συμμετέχει ενεργά στις πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε αίθουσες της Αθήνας και της επαρχίας. Εμπνευστής και δημιουργός της ορχήστρας είναι η καθηγήτρια του ΠΜΚΠ Σταυρούλα η οποία έχει και την διεύθυνσή της.Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Πειραιά : Διεύθυνση - Σταυρούλα ΜέντηΣυμπράττουν ως σολίστ νέοι καλλιτέχνες.«Camerata Junior Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής».Σολίστ : Μιχάλης ΠαούρηςΔιεύθυνση Νίκος ΧαλιάσαςΚαλλιτεχνική Διεύθυνση Φεστιβάλ : Βασίλης ΜαστοράκηςΑπό 17 έως 26 Απριλίου 2026Η αληθινή ιστορία της κατά συρροή δολοφόνου που έφτιαχνε κέικ και σαπούνια με τα θύματά της και τα μοίραζε στη γειτονιά, ζωντανεύει στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά!Στην Ιταλία του Μουσολίνι και στα σπάργανα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Λεονάρντα, χτυπημένη από τη μοίρα και της ανθρώπους, καταφεύγει στον αποκρυφισμό για να «σώσει» το σημαντικότερο πρόσωπο της ζωής της: τον γιο της.Μια παράσταση γραμμένη με τη μορφή αφηγηματικής ποίησης. Μια μαύρη κωμωδία ή ένα λευκό δράμα, που παρασύρει το κοινό σε ένα μακάβριο ταξίδι γέλιου και κλάματος.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Ιδέα- Κείμενο- Σκηνοθεσία- Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος ΚαλογερόπουλοςΣκηνικά - Κοστούμια: Η ομάδα της παράστασηςΠρωτότυπη μουσική: Αδριανός ΝόνηςΦωτογραφίες - Video Art: Λεωνίδας ΠαπαδόπουλοςΧορογραφία: Εύη ΤσακλάνουΠαίζουν (αλφαβητικά):Δημήτρης ΓρηγοριάδηςΓιώργος ΚαλογερόπουλοςΒάνσω ΜανδύληΜαρία ΜιχαηλίδουΑιμιλία ΡάπτηΜαρίνα ΣωκράτηΕύη ΤσακλάνουΑπό 7 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2026Μία θεατρική παράσταση για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, βασισμένη σε πραγματικά ντοκουμέντα και εμπνευσμένη από το δοκίμιο του Jean-Luc Nancy.Ένας άνθρωπος μαθαίνει πως χρειάζεται να υποβληθεί σε ένα σοβαρό χειρουργείο, μία μεταμόσχευση. για να μπορέσει να επιβιώσει, χρειάζεται να δεχτεί την καρδιά ενός άλλου, μία ξένη, μια παρείσακτη καρδιά. αφού όμως η βιολογική του καρδιά τον σκοτώνει και η επίκτητη του προσφέρει ζωή, ποια είναι η «δική του» και ποια είναι η «παρείσακτη»; Συνυφαίνοντας το κείμενο του Nancy με συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν υποβληθεί σε σημαντικά χειρουργεία κατά τα τελευταία χρόνια, δημιουργούμε μία παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα στο ντοκουμέντο και το δοκίμιο, τη μουσική και τον χορό, για να καταδείξει τα προβλήματα του εθνικού συστήματος υγείας.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣυντελεστές :Δραματουργία, Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ΑβράμηςΣύμβουλος δραματουργίας, σκηνοθεσίας: Ελένη ΝιωτάκηΣύνθεση, διδασκαλία μουσικής: Φάνης Σακελλαρίου, Δέσποινα ΓεώργαΧορογραφία: θα ανακοινωθεί σύντομαΕνδυματολογία, εικαστικός χώρος: Αλεξάνδρα ΣταμάτηΗθοποιοί:Γιώργος Γκιόκας, Μαρίνα Καλογήρου, Ναταλία Λουιζάκη, Ελένη Νιωτάκη* συν μία ηθοποιός, το όνομα της οποίας θα ανακοινωθεί σύντομαΤο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τιμώντας την αποστολή του σαν ευρύτερος πολιτιστικός πυλώνας προτείνει την πραγματοποίηση θεατρικών και κινησιολογικών προγραμμάτων με δωρεάν συμμετοχή για τους πολίτες. Στόχος των εργαστηρίων είναι να κινητοποιήσουν τους συμμετέχοντες προς την κατεύθυνση της σωματικής και ψυχικής έκφρασης, της ανάδειξης προσωπικών δεξιοτήτων, της καλλιέργειας, της φαντασίας και της αυτενέργειας και φυσικά της ισότιμης συνεργασίας και του σεβασμού του άλλου μέσα από την καλλιτεχνική πράξη.1. Θεατρικό Εργαστήρι για ενηλίκους και υπερήλικεςΤο εργαστήριο απευθύνεται σε ενηλίκους που ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με την τέχνη της υποκριτικής. Αφορά ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο και έχουν ελάχιστη ή καθόλου γνώση αυτού αλλά επιθυμούν να απολαύσουν τη χαρά της ομαδικής δημιουργίας.Το εργαστήριο θα συντονίζει η ηθοποιός και θεατροπαιδαγωγός Αντιγόνη Αλικάκου.2. Θεατρικό εργαστήρι για άτομα στο φάσμα του αυτισμούΘεατρικό-κινησιολογικό εργαστήριο που απευθύνεται σε ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού. Στις συναντήσεις θα πραγματοποιούνται ασκήσεις θεατρικής αγωγής, αυτοσχεδιασμού, κινησιολογίας, ρυθμολογίας, μελέτης κειμένων και συγγραφής, με σκοπό οι συμμετέχοντες να γίνουν μια όμορφη και δραστήρια παρέα με ξεχωριστά αποτελέσματα.Το εργαστήριο θα συντονίζει η λογοθεραπεύτρια, σύμβουλος ψυχικής υγείας, ηθοποιός, ποιήτρια Μαρία Κουλούρη.3. Εργαστήρι ποίησης και γραφήςΕργαστήριο για ενηλίκους που επιθυμούν να συνυπάρξουν, με εκλεκτούς καλεσμένους, σε ένα δημιουργικό και διαδραστικό εργαστήρι λόγου. Στο εργαστήρι θα αναλύσουμε σημαντικά ποιητικά κείμενα και θα γράψουμε για ό,τι μας εμπνέει, από το μικρό, μέχρι το μεγάλο. Σκοπός, η ανάπτυξη και η αφύπνιση των δημιουργικών δυνάμεων των συμμετεχόντων.Το εργαστήριο θα συντονίζει ο συγγραφέας Νίκος Κουρμουλής.4. Εργαστήρι θεατρικής παρέμβασης στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.Σε συνέχεια της επιτυχημένης δράσης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στο χώρο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού με συγκλονιστικά αποτελέσματα, προτείνεται η συνέχιση του θεατρικού εργαστηρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο μέσα από βιωματικές συναντήσεις, που στηρίζονται στο Εφαρμοσμένο Θέατρο, οι συμμετέχουσες να εκφραστούν δημιουργικά, να μάθουν να λειτουργούν σε μια ομάδα που αυτορυθμίζεται οργανικά και να χτιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για να εμβαθύνουν σε ζητήματα που τους απασχολούν.Το εργαστήριο θα συντονίζει ο ηθοποιός-σκηνοθέτης Φάνης Κατέχος.5. Εργαστήριο προσέγγισης μέσω της τέχνης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρίαΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά προσεγγίζει μέσω της τέχνης ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα με αναπηρία. Ένα διμερές εργαστήρι δημιουργικής κίνησης, σχεδιασμένο ειδικά για ανθρώπους με κινητικές και νοητικές αναπηρίες απευθυνόμενο σε ενήλικες και νέους το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά αλλά και στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.Το εργαστήριο θα συντονίζουν ο σκηνοθέτης και ψυχολόγος Ανδρέας Κολίσογλου και ο Χορογράφος-Καθηγητής -Δημιουργός του Οδηγού για χορό με ανθρώπους με αναπηρία Κωνσταντίνος Μίχος.6. Βιωματικά εργαστήρια ψυχικής ενδυνάμωσης στο Δημοτικό Θέατρο ΠειραιάΤο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιήσει βιωματικά εργαστήρια, δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες μέσω ασκήσεων και συντονισμένης διάδρασης με άλλους θα εμβαθύνουν βιωματικά, ώστε να κατανοήσουν σε βάθος το αντικείμενο της κάθε συνάντησης.Το εργαστήριο θα συντονίζει η παιδαγωγός με εξειδίκευση στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, Αδαμαντία Ψαλλιδάκου7. Εργαστήριο για νήπιαΤο εργαστήριο απευθύνεται σε νήπια 1-3 ετών με την συνοδεία γονέων. Το εργαστήριο έχει ως βάση τα συστατικά του θεάτρου: τη μουσική με την χρήση οργάνων κατάλληλων ηλικιακά, το παραμύθι συνήθως με κούκλες ή αντικείμενα, το χορό στο πλαίσιο μουσικοκινητικών προσεγγίσεων και βέβαια την αίσθηση της ομαδικής συνύπαρξης και του παιχνιδιού. Η παρουσία συνοδών, πέρα από πρακτικά απαραίτητη, ενισχύει το δέσιμο και την επαφή με τον γονέα καθώς μαζί βιώνουν αυτήν την όμορφη στιγμή.Το εργαστήριο θα συντονίζει η ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, τραγουδίστρια και θεατροπαιδαγωγός, Κατερίνα Αλεξάκη.8. Εργαστήριο Σύγχρονου Χορού και κίνησης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για ενήλικες και υπερήλικεςΜία συνάντηση ανθρώπων μέσα από τον χορό, την μουσική και την συλλογική δημιουργία. Εκεί, θα εξερευνήσουν τον σύγχρονο χορό, την προσωπική και συλλογική τους κίνηση, την επικοινωνία μέσα από το σώμα χωρίς προκαταλήψεις, το παιχνίδι, την μουσικότητα, την σύνδεση της ομάδας.Το εργαστήριο θα συντονίζει η χορογράφος, δασκάλα χορού και επιμελήτρια κίνησης, Χλόη Αλιγιάννη.9. Παραστάσεις και παρεμβάσεις θεάτρου ή μουσικής ή αφήγησης σε Νοσοκομεία ΠΑΙΔΩΝ.Το Δημοτικό Θέατρο παρεμβαίνει στον ευαίσθητο χώρο των Νοσοκομείων Παίδων, παρουσιάζοντας μικρές παραστάσεις αποκλειστικά για νοσηλευόμενα παιδιά. Μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική και το τραγούδι η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των παιδιών αλλά παράλληλα και των γονιών τους.Το εργαστήριο θα συντονίζει η σκηνοθέτις – ηθοποιός, Δώρα Δόριζα.10. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ ο Δημιουργός»Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορογραφίας για ανθρώπους με αναπηρία. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τη υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & σε συνεργασία με την ομάδα χορού “Λάθος Κίνηση” ανακοινώνει με χαρά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εγώ ο Δημιουργός». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα χορογραφίας που απευθύνεται σε ανθρώπους με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες. Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χορογραφία, αλλά και σε ανθρώπους χωρίς αναπηρία που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκτελεστές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.«Στόχος μας είναι να δώσουμε στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εργαλεία για να εκφραστούν ελεύθερα και να σταθούν ως αυτόνομοι δημιουργοί, χωρίς διαμεσολάβηση», τονίζει η καλλιτεχνική ομάδα του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία χορογραφικής σύνθεσης, μάστερ κλας από καταξιωμένους Έλληνες και προσκεκλημένος από το εξωτερικό καλλιτέχνες, εργαστήρια τεχνικής Butoh, somatics, δραματολογική ανάπτυξη, ιστορία χορού, καθώς και πρακτική εξάσκηση με ατομική επίβλεψη.*Η συμμετοχή στα εργαστήρια του ΔΘΠ είναι δωρεάνΤο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συνεχίζει με την ενότητα ‘’Χαρτογραφώντας τον Πειραιά’’ που κλείνει τρία χρόνια επιτυχίας και μεγάλης ανταπόκρισης, με ένα β κύκλο της θεματικής «Ο ανθρώπινος μόχθος». Στόχο να αναδείξει ιστορίες και πρόσωπα της πόλης του Πειραιά. Η θεματική «Ο ανθρώπινος μόχθος» που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με έρευνα του δημοσιογράφου Γιάννη Κλάδη, ξεκινάει ακόμα έναν κύκλο πέντε συναντήσεων με ανθρώπους από επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο. Της δρόμος αναζήτησης της πολιτισμικής της ταυτότητας μέσα από τη γέννηση και τη φθορά των παλιών επαγγελμάτων καθώς και το ρόλο της στην κοινωνία.Στον πρώτο κύκλο που πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025 φιλοξενήθηκαν ο Σπύρος Βάλβης ψαράς από το Πασαλιμάνι, ο Νίκος Σάμιος κινηματογραφιστής της ιστορικές αίθουσες του Πειραιά ΣΙΝΕΑΚ, ΧΑΙ ΛΑΙΦ, ΖΕΑ και ΚΑΣΤΕΛΛΑ, ο Βασίλης Παΐσιος μελισσοκόμος από τα βουνά της Αττικής, ο Γιάννης Χαλκιάς καραβομαραγκός από το Πέραμα και ο Βαγγέλης Αβραμίδης ασυρματιστής (Μαρκόνης) του Εμπορικού Ναυτικού.Έρευνα – Παρουσίαση : Γιάννης Κλάδης, δημοσιογράφος.*Σύντομα θα ανακοινωθούν οι καλεσμένοι του β’ κύκλου.ΜΙΑ SITE – SPECIFIC ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΜε τον Όμηρο ΠουλάκηΠρωτότυπο θεατρικό έργο, γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, από τον συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη. Το έργο αφορά στη διαδρομή ενός βρικόλακα μέσα στους αιώνες .Θα παρουσιαστεί σε όλο το χώρο του Δημοτικού θεάτρου.ΕπανάληψηΤο “Ghost in the Machine 2.0” (Ελλ. «Φάντασμα στη Μηχανή 2.0») είναι η νέα updated εκδοχή μιας περιπατητικής εικαστικής δράσης του Γ. Δρίβα, που θα διατρέχει εκθεσιακά το κτήριο του Δημοτικού θεάτρου και αποτελεί μια «ενημερωμένη» (updated) επανάληψη της αντίστοιχης δράσης της σαιζόν 2024-25 που χαρακτηρίστηκε από απανωτά sold-out για τους τέσσερις μήνες που παρουσιάστηκε από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Απρίλιο 2025. Αφορά στην τρέχουσα συζήτηση σε σχέση με την δυνατότητα προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργούν καλλιτεχνικά. Το “Ghost in the Machine 2.0” είναι προϊόν συνεργασίας αλλά και διαλόγου του καλλιτέχνη με τέτοιου είδους λογισμικά, ο οποίος δεν τα αντιμετωπίζει ούτε ως απειλή, ούτε ως πανάκεια αλλά ως έναν συνεργάτη στην διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στη νέα updated εκδοχή, τα ίδια μοντέλα παραγωγής που είχαν χρησιμοποιηθεί, καλούνται να αντιμετωπίσουν ξανά τα ερωτήματα της περυσινής παρουσίασης και να ξανα-προτεινουν αισθητικές λύσεις και ιδέες με βάση τις σημερινές γνώσεις και την εμπειρία τους. Η περιπατητική εικαστική δράση συνδυάζει τους τομείς της video art, φωτογραφίας, performance, φωτιστικής και ηχητικής εγκατάστασης και κινηματογράφου.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣενάριο - σκηνοθεσία | Γιώργος ΔρίβαςPerformance - Νίκος Βλαχογιάννης, Αγγελική ΜπεβεράτουΚοστούμια επιτέλεσης -Λάζαρος ΤζοβάραςΠρωταγωνιστές Έργων Βίντεο - Νίκος Βλαχογιάννης, Αλεξάνδρα Ζώη, ΠάνηςΚαλοφωλιάς, Ρένα Κυπριώτη, Παναγιώτης Μαργέτης, Αγγελική ΜπεβεράτουΜοντάζ βίντεο - Χρήστος ΓάκηςΚοστούμια έργων Βίντεο - ADONIS.EU - Λάζαρος ΤζοβάραςΠρωτότυπη μουσική - Μελίνα Παξινού, Γιώργος ΡαμαντάνηςΒοηθός Σκηνοθέτη - Νικόλας ΚεραμεύςΑρχιτεκτονική επίβλεψη, σχεδιασμός - Ειρήνη ΣάπκαΚατασκευές - Σπύρος ΔουκέρηςΠολυμεσικές εφαρμογές έκθεσης - Αντώνης ΓκατζογιάννηςΝομική υποστήριξη - Ζωή ΜαυροσκότηΜια συμπαραγωγή του Skeptik Productions με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά*Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομαΤο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πρόκειται να συμμετάσχει στο καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής του ΥΠΠΟ «ΦιλικήΔικαιοσύνη» με στόχο την επανένταξη ανηλίκων με ήπια παραβατικότητα. Μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος οι ανήλικοι θα έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν το σώμα και την εκφραστικότητά τους και τελικά μέσα από μια απόλυτη προσωπική διεργασία να ανασυνθέσουν παράσταση. Τοπρόγραμμα στοχεύει στην συνεργασία, το ξύπνημα της δημιουργικής πρόκλησης, την ψυχική ενδυνάμωση και την βελτίωση της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης.Η επίδραση της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση μετρά πολλαπλά οφέλη, πιο συγκεκριμένα, στους κρατούμενους ανηλίκους αποδεικνύεται κρίσιμης σημασίας καθώς η θεατρική διαδικασία προσανατολίζει στον αναστοχασμό και επακόλουθα τον επανασχεδιασμό της ζωής.Ο συντονισμός θα γίνει από εξειδικευμένες θεατρολόγουςΣτο πλαίσιο του εορτασμού της ιστορικής διαδρομής και της πολιτιστικής προσφοράς του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, παρουσιάζεται η Επετειακή Έκθεση «Ένα Θέατρο, μια πόλη». Μία σύνδεση της ιστορίας της πόλης του Πειραιά με την ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου. Η έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής, ιστορικής και κοινωνικής προσφοράς του Δημοτικού Θεάτρου. Παρουσιάζει το σημαντικό αρχιτεκτονικό αποτύπωμα και τη σκηνική μηχανική μέσω σύγχρονων εκθεσιακών μεθόδων και κατασκευών. Αξιοποιεί τον συνδυασμό ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονων υλικών προκειμένου να αναδείξει το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό πρόταγμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.Οι κατασκευές σχεδιάστηκαν με γνώμονα την αισθητική και λειτουργική πληρότητα, με στόχο να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον επισκέπτη, ενισχύοντας την παιδευτική και πολιτιστική αξία της έκθεσης.Στην έκθεση θα παρουσιαστεί η ιστορία του θεάτρου μέσα από:– Την αρχιτεκτονική του– Τα κρίσιμα γεγονότα της πόλης– Τη θεατρική του ιστορία1. Μακέτες του κτΗρίουκαι των ιστορικών μηχανισμώνΗ παρουσίαση δύο θεματικών μακετών, οι οποίες αποτυπώνουν βασικά στοιχεία του κτηρίου και της λειτουργίας του Θεάτρου.α) Η πρώτη μακέτα παρουσιάζει το εξωτερικό περίγραμμα και τη βασική μορφολογία του κτηρίου.β) Η δεύτερη μακέτα παρουσιάζει τη λειτουργία των μοναδικών παλαιών μηχανισμών της σκηνής και με εγκάρσια τομή αναδεικνύει την κάθετη δομή και τους χώρους κάτω από τη σκηνή.ΣχεδιασμόςΝίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠΝίκος Πετρόπουλος, Αρχιτέκτων-Σκηνοθέτης-Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος2. Ιστορικές ΣτάσειςΗ ιστορική πορεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ζωντανεύει μέσα από τεκμήρια, φωτογραφίες και θεατρικά κοστούμια. Εντός του ιστορικού κτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά το κοινό θα μπορεί να επισκεφτεί ιστορικές «Στάσεις», γνωρίζοντας την ιστορική του διαδρομή.Μία διασταύρωση της ιστορίας του θεάτρου με την ιστορία της πόλης.Στάση ΠρώτηΠειραιάς: Πόλη της βιομηχανίας, του εμπορίου και της ναυτιλίαςΣτάση ΔεύτερηΠόλεμοι και προσφυγιάΣτάση ΤρίτηΜια πόλη σε κρίσηΣτάση ΤέταρτηΗ μεταπολεμική ανασυγκρότησηΣτάση ΠέμπτηΜεταπολίτευση και αναδημιουργίαΣχεδιασμός Στάσεων/ΠροθηκώνΝίκος Μπελαβίλας,Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠΜανόλης Παντελιδάκης, Σκηνογράφος - ΕνδυματολόγοςΕπιστημονική έρευναΕύα Γεωργουσοπούλου, ΘεατρολόγοςΒίκυ Μαυρογόνατου, Θεατρολόγος - ΔραματολόγοςΚατερίνα Μπρεντάνου, Δρ. ΘεατρολογίαςΑγγελική Φωτοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας & Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»3. Πλήρης παραστασιογραφία του Δημοτικού Θεάτρου ΠειραιάΓια πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση όλων των παραστάσεων που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από επαγγελματικούς θιάσους, από την ημέρα ίδρυσής του, το 1895 έως σήμερα.Η πλήρης παραστασιογραφία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά είναι μια παρακαταθήκη, ένα εργαλείο για τις μελλοντικές γενιές γύρω από την εξιστόρηση της πνευματικής ζωής αλλά και θεατρικής ιστορίας του Πειραιά.Πρωτογενής Έρευνα – ΤεκμηρίωσηΒίκυ Μαυρογόνατου, Θεατρολόγος - ΔραματολόγοςΈρευνα– ΤεκμηρίωσηΕύα Γεωργουσοπούλου, ΘεατρολόγοςΚατερίνα Μπρεντάνου, Δρ. ΘεατρολογίαςΑγγελική Φωτοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας & Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»Υποστήριξη στην πρωτογενή έρευναΕυγενία Κουτσούκου, ΘεατρολόγοςΕύα Πουλή, ΘεατρολόγοςΤην έρευνα υποστήριξανΔανάη Γραμμένου, Μαριαλένα Πολίτη, Θεώνη ΣιδεράκουΤο Δημοτικό Θέατρο και η πόλη του ΠειραιάΩΡΑ : 11.00Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά καλεί σε μια ξεχωριστή ξενάγηση στον ιστορικό Πειραιά και το ίδιο το θέατρο.Ξεκινώντας από τις γειτονιές του λιμανιού μέχρι τα αστικά τοπόσημα της πόλης, το κοινό θα ανακαλύψει κρυμμένες ιστορίες, καλλιτεχνικά ίχνη και το διαχρονικό αποτύπωμα ενός θεσμού που, για πάνω από έναν αιώνα, εμπνέει και ενώνει το χθες με το σήμερα.Προλογίζει η Λίτσα Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΥπεύθυνοι ξενάγησηςΕλένη Κυραμαργιού, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα ΕρευνώνΝίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠKENTΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗΏΡΑ : 20.30«Μαρία Δοξαπατρῆ. Ποίημα δραματικὸν εἰς πράξειςπέντε ὑπὸ Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη»Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΕΝΤΡΟΠΙΑ» παρουσιάζει σε μορφήαναλογίου/ semi opera το έργο του Δημητρίου Βερναρδάκη «Μαρία Δοξαπατρῆ» την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 μ. στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.Συμμετέχει το Φωνητικό Σύνολο Libro Coro και οι ηθοποιοίΧρήστος ΜάντακαςΚατερίνα ΠαρισσινούΓιώργος ΤριανταφύλλουSolist: Βανέσσα Καλκάνη, Κλεοπάτρα Παπαχειμώνα, Ηλιάννα ΤσακιράκηΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΕπεξεργασία κειμένου- Σκηνοθεσία : Λευτέρης ΠαπακώσταςΜουσική Δραματουργία, Κατασκευή πρωτότυπης μουσικής: Ανθή ΓουρουντήΣκηνική Αντιμετώπιση: Σπύρος ΓκέκαςΚαλλιτεχνική Επιμέλεια: Μικαέλα ΔανάΕικαστικό: Αντώνης ΓουρουντήςΦροντιστήριο: Φραγκίσκος Δακτυλίδης, Γκιόκας ΧρήστοςΟργάνωση Παραγωγής: Πασχαλιά ΣυγκίκουΣυνοδεύει το Quarto Syllabus EnsembleLIBRO COROΑθανασίου Αθηνά, Αμπραχαμιάν Μαρία, Γιαννίκου Δανάη, Γκαρτζόπουλος Μιχάλης, Καισαρίνης Σταύρος, Καλκάνη Βανέσσα, Καμινιώτη Αλεξάνδρα, Καπράνου Κωνσταντίνα, Καραγκιόζη Μέλσα, Καραμπίλα Κατερίνα, Κολοσιώνης Δημήτρης, Κοτρωνάκη- Μπούρμπη Ουρανία, Κουρμούλης Μανούσος, Λεκοδημήτρη Μάγια, Λεκοδημήτρη Μυρσίνη, Λευκοκοίλου Λορένα, Μπαρμπαγιάννη Ελένη, Ξένος Αντώνης, Παπαχειμώνα Κλεοπάτρα, Ρίγγα Ελεάννα, Ρόμπας Γιάννης, Τζίτζη Ελεάννα, Τζίτζη Μαριάννα, Τσακιράκη Ηλιάνα, Φωτιάδης Αλέξανδρος, Χυτήρη ΣταυρούλαLIBRO CORO-white voicesΔρυμώνη Μαριάννα, Δρυμώνης Γιάννης, Ζήση Άννα, Ζήση Άρτεμις, Καπελέρη Κατερίνα, Κάσδαγλη Αγγελική, Μακρυγιαννέλη Μαρία, Ματθαιογιάννη Ανδριάννα, Ματθαιογιάννη Ειρήνη Μιχαέλα, Μαυράκη Αρετή, Μαυράκης Αντώνης, , Μουστάκη Ιουλιανή, Μπελευράτης Ιάσονας, Μπελευράτης Ορέστης, Ξένου Ιωάννα, Πατσούρα Ιωάννα, Πατσούρα Νάνσυ, Τζανή Δανάη, Τζανή Έλσα, Φράγκου Κατερίνα, ΦράγκουΣταματίνα.Quarto Syllabus EnsembleΑλεξάνδρα Καμινιώτη :ΦλάουτοΚλεοπάτρα Δαρδάλη :ΤσέλοΜανούσος Κουρμούλης, Ξένος Αντώνης : ΛαούτοΑνθή Γουρουντή: ΠιάνοΧΟΡΗΓΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΕΝΤΡΟΠΙΑ» ΑΜΚΕΕυχαριστούμε για τη συνεργασία τον Σύλλογο « Λαογραφική Στέγη Σαλαμίνας».Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο & Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, πραγματοποιεί, στο πλαίσιο του εορτασμού των 130 χρόνων από την ίδρυσή του, μια ξεχωριστή δράση σε τρία εμβληματικά, μοναδικής αρχιτεκτονικής κτίρια του Πειραιά: την Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά -Σχολή Προμηθέα.Η δράση περιλαμβάνει ξενάγηση στα τρία εμβληματικά κτίρια, και βιωματικές δράσεις που συνδυάζουν την τέχνη με την ιστορία και παρουσίαση, υπό μορφή αναλογίου, σύντομων θεατρικών κειμένων από φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού προγράμματος με θέμα: "Πώς ονειρεύομαι το αύριο" υπό την καθοδήγηση του θεατρικού συγγραφέα Άκη Δήμου.Σύλληψη - Ιδέα - ΣυντονισμόςΙουλιάννα Δούκα, Φιλόλογος-Θεατρολόγος- Μ.Α. Δημιουργική Γραφή,Θέατρο & Πολιτιστικές ΒιομηχανίεςΣτέλλα Λιάτου, Ιστορικός-Αρχαιολόγος- Μ.Α. Museum & Artefact Studies - M.A. Δημιουργική Γραφή, Θέατρο & Πολιτιστικές ΒιομηχανίεςΑναλυτικά οι δράσεις:Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη ΩΡΑ | 19.00Υπεύθυνες ξεναγήσεωνΔρ. Βέρα Ανδριοπούλου, Ιστορικός - Επικεφαλής Ιστορικής Βιβλιοθήκης - Επιμελήτρια Παλαιού και Σπάνιου υλικούΑγγελική Παπαδοπούλου, Φιλόλογος - Επιμελήτρια Παλαιού και Σπάνιου υλικούΑγγελική Παπαχαραλάμπους, Συντηρήτρια Βιβλίου, Xαρτιού - Υπεύθυνη Εργαστηρίου ΣυντήρησηΣυγγραφή - Παρουσίαση κειμένωνΞένια Καλαντζή, Ξένια Κωνσταντίνου, Μερόπη ΠαπαστεργίουΜουσείο Ηλεκτρικών ΣιδηροδρόμωνΩΡΑ | 19.00Υπεύθυνος ξενάγησηςΠαύλος Κουλοβασιλόπουλος, Υπεύθυνος Μουσείου ΗΣΑΠΣυγγραφή - Παρουσίαση κειμένωνΝίκη Κάβουρα, Μαύρα Καζάκη, Δώρα Κεχαγιά, Κική Ρίζου21ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά - Σχολή ΠρομηθέαΩΡΑ | 19.00Υπεύθυνη ξενάγησηςΗλέκτρα Βογά, ΔιευθύντριαΣυγγραφή – Παρουσίαση κειμένωνΜαριλένα Βασιλάκη, Χάιδω Σκανδύλα, Βίκυ ΤσίρουLight the City (LtC)Θεατρικά αναλόγια: Πώς ονειρεύομαι το αύριοΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ - ΩΡΑ : 19.00Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο & Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου με τη συμμετοχή φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες», τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΛ. υπό την καθοδήγηση του συγγραφέα Άκη Δήμου, παρουσιάζει σύντομα θεατρικά κείμενα με θέμα: ‘’Πώς ονειρεύομαι το αύριο’’ σε μορφή αναλογίου, στη Σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.ΣυντονισμόςΞένια Καλαντζή, ΘεατρολόγοςΤα κείμενα έγραψαν και παρουσιάζουν οι φοιτήτριεςΜαριλένα Βασιλάκη, Νίκη Κάβουρα, Μαύρα Καζάκη, Ξένια Καλαντζή, Δώρα Κεχαγιά, Πολυξένη Κωνσταντίνου, Μερόπη Παπαστεργίου, Κική Ρίζου, Χάιδω Σκανδύλα, Βίκυ ΤσίρουΠαρουσίαση ΙΣΤΟΡΙΚΉΣ ΑυλαίαςΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΩΡΑ :19.00Στο πλαίσιο των 130 χρόνων από την ίδρυση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία και τους συμβολισμούς της αυλαίας του θεάτρου με τίτλο «Αι νύμφαι ακούουσαι τον Ορφέα». Το εντυπωσιακό αυτό θεατρικό τεκμήριο του 19ου αιώνα ως ένα εξαιρετικό δείγμα της τέχνης της σκηνογραφίας, γεμάτο μυθολογικούς και θεατρικούς συμβολισμούς φωτίζει ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του θεάτρου και της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.Προλογίζει ο Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου ΠειραιάΟμιλητέςΚώστας Κουρμουλάκης, Σκηνογράφος – PhD ΘεατρολόγοςΜελίνα Φωτοπούλου, Συντηρήτρια έργων τέχνης, ΥΠΠΟΞενάγησηΩΡΑ : 11.00Μια εναλλακτική ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας, της αισθητικής και της πολιτιστικής του σημασίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους εντυπωσιακούς χώρους του θεάτρου και να γνωρίσουν από κοντά τη διαδρομή 130 χρόνων θεατρικής και πνευματικής ζωής.Υπεύθυνη ξενάγησηςΚατερίνα Μπρεντάνου, Δρ. ΘεατρολογίαςΣτρογγυλό τραπέζι«Πολιτισμός για τον 21ο αιώνα. Ελευθερία,όρια, προοπτικές»ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ - ΩΡΑ :19.00Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη τιμώντας τα 130 χρόνια από την Ίδρυση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, συμμετέχει στον εορτασμό με μια παρέμβαση σχετικά με τον πολιτισμό στον 21 ο αιώνα.Στην ανοιχτή συζήτηση θα διερευνηθεί ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή, η ταυτότητα του καλλιτέχνη και η επιρροή των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών στη δημιουργία και τη σημασία των πολιτισμικών προϊόντων.Πώς ορίζεται η ελευθερία και τα όρια στην τέχνη; Υπάρχει σύγχρονη μορφή λογοκρισίας; Ποιες οι προοπτικές των πολιτισμικών αγαθών στην εποχή των μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών, με την ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας; Ένας αναστοχασμός για την αξία και την επιτακτική ανάγκη του πολιτισμού ως ανθρωπιστική και επανορθωτικήπρακτική στην μετανεωτερική εποχή της απομόνωσης και του AI.ΣυντονιστήςΜανώλης Πιμπλής, ΔημοσιογράφοςΟμιλητές | ΟμιλήτριεςΒέρα Ανδριοπούλου, Δρ. Ιστορίας - Επικεφαλής Ιστορικής Βιβλιοθήκης , Ίδρυμα Αικατερίνης ΛασκαρίδηΜαριάννα Κάλμπαρη, Σκηνοθέτις - Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου ΚουνΕλισσάβετ Κάλμπαρη, Ψυχολόγος – Νευροεπιστήμων - Ιδρύτρια της εταιρείας Self BalanceΕύα Καραϊτίδη, Εκδότρια – Εκδοτικός Οίκος «Βιβλιοπωλείον της Εστίας»Νικαίτη Κοντούρη, ΣκηνοθέτιςΧριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πρύτανις Παντείου ΠανεπιστημίουΝίκος Κυριακόπουλος, ΖωγράφοςΝίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠΑφροδίτη Νικολαΐδου, Θεωρητικός κινηματογράφου - Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμ.Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑΚαλή Παγουλάτου – Κυπαρίσση, Ακαδημαϊκή Διευθύντρια Ιδρύματος Αικατερίνης ΛασκαρίδηΓιάννης Παλαβός, ΣυγγραφέαςΜαρία Παπαγεωργίου, Μουσικός, ΕρμηνεύτριαΈλλη Ρούσσου, ΝομικόςΣτρογγυλό τραπέζι«Χτίζοντας Γέφυρες»ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 12.00Η ανταλλαγή πόρων και εμπειρίας και η συν-διαμόρφωση κοινών προϋπολογισμών για κοινά προγράμματα, αποτελεί σήμερα βασικό αίτημα για την παραγωγή παραστάσεων που ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια ενός κράτους. Τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να προσεγγίσουν ευρύτερο κοινό, μπορούν να προωθήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, μπορούν να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ διαφορετικών περιοχών του ταραγμένου κόσμου μας. Μια συνάντηση ατόμων με διαφορετικές καταβολές και οπτικές, στο ίδιο τραπέζι.Σύλληψη- ΣυντονισμόςΣίσσυ Παπαθανασίου, Ιστορικός - Συγγραφέας - Δραματουργός -Μεταφράστρια - ΣκηνοθέτηςΧώρες | Ομιλητές - ΟμιλήτριεςΑίγυπτοςMazen Mossad Ibrahim Desouky (Mazen El Gharabawy), Author & Director - Founder & Chairman of SITFY FestivalsDr Engy Elbestawy, General Manager of SITFY Festivals – EGYPTΓεωργία/ΓαλλίαLevan Khetaguri, Director at Gurdjieff Institute Tbilisi - Vice President of Unesco International Theatyfre InstituteΙταλίαBarbara Bertin, Founder & CEO Turin International Monodrama Festival – ITALYMaria-Rosa Caracausi, Translator & Editor - University ProfessorΙνδίαDr Ajay Joshi, Author & Translator - University ProfessorΒοσνία και Ερζεγοβίνη-Ibrahim Spahić,Founder of the SARAJEVO CULTURAL OLYMPICS - Director of SWF - President of the Cultural Forum in BiH / orPEN representatives Asmir Kujović, Author / or – Almir Bašović / or Professor Muhamed Dželilović.ΟμάνDr Said Al Saibi, Author - CEO Oman FestivalDr. Kamla Al Waleedzaher Al Hinai, University ProfessorΣουηδίαProf. Vassilis Sabatakakis, President of the European Society of Modern Greek Studies - Professor Lund UniversityΜια συνεργασία με το Φεστιβάλ Αναλόγιο 2025ΞενάγησηΩΡΑ - 11.00Η ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό θέατρο Πειραιά με τίτλο «Το Δημοτικό μέσα από τους θεατρικούς του μύθους» προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του θεάτρου μέσα από τις μορφές και τα έργα που το ανέδειξαν, φωτίζοντας τους σταθμούς της καλλιτεχνικής του διαδρομής, τους μύθους και τις προσωπικότητες που σημάδεψαν τη σκηνή του, δημιουργώντας ένα ζωντανό ταξίδι στο παρελθόν και το παρόν του θεάτρου.Υπεύθυνη ξενάγησηςΑγγελική Φωτοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας & Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»Τεταρτη 17 ΣεπτεμβρίουΣτρογγυλό τραπέζι«Δίκτυο Ελληνικής Γραφής»ΦΟΥΑΓΙΕ – ΩΡΑ : 19.00Η σύγχρονη ελληνική γραφή έχει μια αυξανόμενη και επιταχυνόμενη δυναμική στο θεατρικό μας γίγνεσθαι. Πώς μπορούν οι δημόσιες σκηνές της χώρας να την στηρίξουν ουσιαστικά; Ποια πρέπει να είναι η συντονισμένη τους πολιτική και δράση; Πώς μπορεί να προωθηθεί η εγχώρια παραγωγή θεατρικών έργων από τον κατεξοχήν αρμόδιο, για την ανάδειξή της θεσμό, τα δημόσια θέατρα;Οι συγγραφείς μιλούν, συνδέονται, προτείνουν...ΣυντονίστριαΤζένη Δάγλα, ΣυγγραφέαςΟμιλητές-Ομιλήτριες | ΘεματικέςΤζένη Δάγλα, Συγγραφέας«Συγγραφείς στην επαρχία και η Αθήνα πόλη - κράτος»Θεόδωρος Εσπίριτου, Σκηνοθέτης - Συγγραφέας«Οι προηγμένες χώρες και η αντιμετώπιση του εγχώριου θεατρικού έργου»Βασίλης Κατσικονούρης, Συγγραφέας«Δίκτυο θεατρικών σκηνών για την παρουσίαση ελληνικών έργων»Μάνος Κουνουγάκης, Μεταφραστής - Καθηγητής θεατρικής γραφής«Εκπαίδευση των νέων θεατρικών συγγραφέων και προώθηση των έργων τους»Ευγενία Μαραγκού, Ηθοποιός - Σεναριογράφος«Νέες φωνές, νέες πλατφόρμες. Η ψηφιακή εποχή και το μέλλον της θεατρικής γραφής»Νατάσα Σιδέρη, Θεατρική συγγραφέας - Διηγηματογράφος - Μεταφράστρια«Προς ένα θεατρικό τοπίο ευνοϊκότερο προς το σύγχρονο ελληνόφωνο έργο: τα συμπεράσματα της κολεκτίβας Χερμέλ»Ανδρέας Στάικος, Θεατρικός συγγραφέας - Σκηνοθέτης - Πεζογράφος - Μεταφραστής«Η πολιτική των θεσμών για το νεοελληνικό θέατρο»Βίλυ Σωτηροπούλου, Ηθοποιός - Συγγραφέας«Ελληνικό Θεατρικό Έργο και Θεατρικές Ομάδες»Ζέτη Φίτσιου, Συγγραφέας«Από το χαρτί στη σκηνή»Δημήτρης Φούτσιας, Συγγραφέας - Σκηνοθέτης - Ηθοποιός«Η θεατρική γραφή σήμερα. Ανάγκες, ελλείψεις, δυνατότητες»ΞενάγησηΩΡΑ : 11.00Μια ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας, της αισθητικής και της πολιτιστικής του σημασίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους εντυπωσιακούς χώρους του θεάτρου και να γνωρίσουν από κοντά τη διαδρομή 130 χρόνων θεατρικής και πνευματικής ζωής.Υπεύθυνη ξενάγησηςΒίκυ Σαμουηλίδου, ΕικαστικόςΣτρογγυλό τραπέζιΔράσεις - Διαδράσεις: «Έλληνες καλλιτέχνες, κοινωνία και “Αισθητική της ευθύνης”»ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 19.00Μία συζήτηση ανάμεσα σε καλλιτέχνες και θεωρητικούς των Παραστατικών Τεχνών, και όχι μόνο, η οποία στόχο έχει να αναδείξει την οπτική και τις επιλογές Ελλήνων καλλιτεχνών, που προσπαθούν μέσω της τέχνης τους, με τα μέσα και τα εργαλεία τους, να αναδείξουν τα ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, να τα σχολιάσουν, να ασκήσουν κριτική και να διανοίξουν έναν ορίζοντα εναλλακτικών δυνατοτήτων με όραμα νέους όρους κοινωνικής συνύπαρξης.Επιστημονική Επιμέλεια - ΣυντονισμόςΕύη Προύσαλη, Μέλος ΣΕΠ - Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραστατικές Τέχνες», ΕΑΠ, Δραματουργός -Κριτικός ΘεάτρουΟμιλητές-Ομιλήτριες | ΘεματικέςΚώστας Βούλγαρης, Συγγραφέας - Υπεύθυνος ένθετου Αναγνώσεις- Κυριακάτικη ΑΥΓΗ«Τέχνη και πολιτισμός. Αριστοκρατικότητα και λαϊκότητα»Γεράσιμος Γεννατάς, Ηθοποιός«Αμφιβάλλω, αμφισβητώ, διεκδικώ»Κωνσταντίνος Κυριακός, Καθηγητής Ιστορίας του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου, Πανεπιστήμιο Πατρών«Ποια πραγματικότητα παρακολουθεί ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος;»Λάκης Λαζόπουλος, Ηθοποιός – Σκηνοθέτης«Αισθητική εναντίον συγκίνησης»Λιούτσια Ιωάννα, Καλλιτέχνις Περφόρμανς, Δρ. Θεατρικών Σπουδών«Για μας μιλάς; Δράσεις στον Δημόσιο χώρο»Μαρίλλη Μαστραντώνη, Σκηνοθέτης – Ηθοποιός«Παραγωγή καλλιτεχνικών “προϊόντων” ή ανάπτυξη επιτελεστικών διαδικασιών;»Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, Καθηγητής Αρχαίου Δράματος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/ΕΑΠ«Συγκεκαλυμμένες Πολιτικές Πλαγιοβολές στην Αττική Τραγωδία»Δημήτρης Μπαμπίλης, Σκηνοθέτης«Η ευθύνη της συνέχειας: κάνοντας θέατρο εν μέσω πολέμου, αντηχήσεις από την θεατρική σκηνή του Κιέβου»Αθανάσιος Μπλέσιος, Καθηγητής Νεοελληνικής και Συγκριτικής Δραματολογίας, Πανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΠαρθενόπη Μπουζούρη, ΗθοποιόςΝέστορα Μαριέλα, ΧορογράφοςΚωνσταντίνος Πουλής, Δημοσιογράφος-ΣυγγραφέαςΑκτίνα Σταθάκη, Δρ. Θεατρολογίας - Cultural Manager – Ιδρύτρια του Between the Seas«Προεικονίσεις: Επανεξετάζοντας μοντέλα παραγωγής και επικοινωνίας με το κοινό»Ευγενία Τζιρτζιλάκη, Σκηνοθέτις – Μεταφράστρια«Η τέχνη είναι το ψέμα που λέει την αλήθεια»: Πώς η διάσημη ρήση της Λίμπυ Σάκερ έφτασε να αποδίδεται στον ΠικάσοΘανάσης Τριαρίδης, Συγγραφέας«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απανθρωπιά από την μούγγα. Σκέψεις για ένα πολιτικό θέατρο»Στεριανή Τσιντζιλώνη, Επίκουρη καθηγήτρια Χορού του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ«Είναι ο χορός πειθήνιος; Διερωτώμενοι για τις πολιτικές δυνατότητες του χορού»Βάσιας Τσοκόπουλος, Δρ. Ιστορίας - Κριτικός λογοτεχνίαςΘανάσης Χαλκιάς, Ηθοποιός – Θεατρολόγος«Η αντίδραση της αντίδρασης και το μούδιασμα του καλλιτέχνη»Με τη συνεργασία και σύμπραξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραστατικές Τέχνες»Στρογγυλό τραπέζι«Η συμβολή της λογοτεχνίας στη διαμόρφωσητου δημοσίου διαλόγου: πολιτισμός, κοινωνία, πολιτική»ΦΟΥΑΓΙΕ – ΩΡΑ :19.00Μια επίκαιρη συζήτηση για τον ρόλο της λογοτεχνίας ως σώμα αφήγησης στον δημόσιο χώρο. Της είναι η επίδραση της λογοτεχνίας στον δημόσιο διάλογο και πως μπορεί να διαμορφωθεί από εκείνον. Με ποιους τρόπους μπορεί να εισχωρήσει η λογοτεχνία δημιουργικά στη μνήμη και την συνείδηση, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Πώς η καλλιτεχνική έκφραση συναντάται με την πολιτική και το αντίστροφο. Με ποια υλικά χτίζονται οι γέφυρες πολιτισμού και ελεύθερου διαλόγου. Είναι κοινωνική ανάγκη η λογοτεχνία και γιατί. Η τέχνη δεν αποτελεί είδος πολυτελείας. Η εγχώρια λογοτεχνία-και ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων – έχει το θάρρος και την ευθύτητα να αντιπαρατεθεί με της μεγάλες προκλήσεις του σήμερα.ΣυντονιστήςΝίκος Κουρμουλής, Δημοσιογράφος – ΣυγγραφέαςΟμιλητές-ΟμιλήτριεςΤζούλια Γκανάσου, ΣυγγραφέαςΧρήστος Αρμάντο Γκέζος, Πεζογράφος – ΠοιητήςΤιτίκα Δημητρούλια, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ – Κριτικός λογοτεχνίας – ΜεταφράστριαΚώστας Κατσουλάρης, Συγγραφέας – Δημοσιογράφος – Πρόεδρος της Εταιρείας ΣυγγραφέωνΈλενα Μαρούτσου, ΣυγγραφέαςΒίβιαν Στεργίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών – ΣυγγραφέαςΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΩΡΑ : 11.00Με αφορμή τον Σεπτέμβριο του 2025, μήνα αφιερωμένο στον εορτασμό των 130 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί καλλιτεχνική δράση από τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο «Ποιητικοί Ορίζοντες» με συντονιστή τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Νίκο Κουρμουλή.Ποιήματα διαβάζουν οι Ελένη Αράπη, Μαρία Αυγούλη, Μαντώ Γιαλλελή, Κατερίνα Γρέβια. Ολυμπία Θεοδοσίου, Πέπη Δουρέκα, Μαρία Βέρρου, Εύη Κρίτη, Μεταξία Κουρμπέλη, Μαρία Μαλταμπέ, Ιγνάτιος Μαρμαρέλης, Άγγελος Μπέρτος, Χριστίνα Πανταζή, Μαρία Πούντου, Γιώργος Σαμαρόπουλος, Τζίνα Χατζηνικολάου, Κατερίνα Τζάνα, Παναγιώτης Τζαφέρης, Μαρία Σκούρτη, Μάρθα ΦύλλουΠαρουσίαση βιβλίου«Ο Δημήτρης Ροντήρης και το Πειραϊκό Θέατρο»της Αρετής ΒασιλείουΦΟΥΑΓΙΕ – ΩΡΑ : 19.00Το οδοιπορικό των παγκόσμιων περιοδειών του Πειραϊκού Θεάτρου του σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη κατά τη δεκαετία 1959-1968 με παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας διεκδικεί μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του θεάτρου του 20ού αιώνα όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και του παγκόσμιου. Μέσα από τη δράση του αποκαλύπτεται ο ρόλος αυτών των περιοδειών στη διαδικασία της παγκόσμιας μεταπολεμικής «φεστιβαλοποίησης» και της ανάπτυξης των πολιτιστικών βιομηχανιών. Αναδεικνύεται το γεγονός της εντατικής εκμετάλλευσης των υλικών απομειναριών των αρχαίων θεάτρων στην Ελλάδα, καθώς και στη Λεκάνη της Ανατολικής και της Δυτικής Μεσογείου, κατά την ίδια τη χρονική περίοδο της αναστήλωσής τους.Η «μέθοδος Ροντήρη», δείγμα της σχολής του «ρομαντικού κλασικισμού», αποτέλεσε την πρώτη συστηματοποιημένη σκηνική προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας στη σύγχρονη εποχή που γαλούχησε νεότερους σκηνοθέτες και ηθοποιούς.ΣυντονιστήςΠαναγιώτης Μιχαλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑΟμιλητές- ΟμιλήτριεςΚατερίνα Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου ΠατρώνΚωνστάντζα Γεωργακάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑΔηώ Καγγελάρη, Διευθύντρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού ΘεάτρουΚώστας Κουρμουλάκης, Σκηνογράφος, PhD θεατρολόγοςΆννα Σταυρακοπούλου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗΣυναυλία ΕΡΤ«ενα θέατρο, μια πόλη»ΩΡΑ - 21.00Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει 130 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης, και η ΕΡΤ, με τα μουσικά της σύνολα, δηλώνει παρούσα σε μια ξεχωριστή σύμπραξη με τον Δήμο Πειραιά.Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Πειραιά: το λιμάνι, τη θάλασσα, την ιστορία και – πάνω απ’ όλα– τους ανθρώπους του. Οι εκφραστικές φωνές της Ανδριάνας Μπάμπαλη και του Ζαχαρία Καρούνη, συνοδευόμενες από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Ιωακείμ Μπαλτσαβιά, ζωντανεύουν επί σκηνής τη διαχρονική και βαθιά σχέση της πόλης με το εμβληματικό της θέατρο. Μια μουσική αναδρομή που ξυπνά μνήμες, αναδεικνύει βιώματα και φωτίζει τη δημιουργική ταυτότητα του Πειραιά μέσα από τον πιο ιστορικό του θεσμό.Μουσική Διεύθυνση: Ιωακείμ ΜπαλτσαβιάςΤραγουδούν: Ανδριάνα Μπάμπαλη, Ζαχαρίας Καρούνης*Μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ με το Δημοτικό Θέατρο ΠειραιάΙστορική ΞενάγησηΩΡΑ – 19.00Η ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τίτλο «Το Δημοτικό Θέατρο και ο νεοκλασικός Πειραιάς» προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου αλλά και της ίδιας της πόλης του Πειραιά στα τέλη του 19ου αιώνα.Υπεύθυνες ξενάγησηςΣταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠΕυαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας-Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΣτρογγυλό τραπέζι«Ένα θέατρο στην πόλη, χθες, σήμερα, αύριο»Η λειτουργία του θεατρικού χώρου σε συνδυασμό με την παραγωγή,την εκπαίδευση και την ιστορίαΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 18.00Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεν είναι απλώς ένας θεατρικός χώρος. Είναι ένα σύμβολο πολιτισμού, κοινωνικής εξέλιξης και ιστορικής μνήμης για την πόλη του Πειραιά και την ευρύτερη Ελλάδα. Ο βίος του είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πορεία του ίδιου του ελληνικού κράτους, καθώς αντανακλά μεταβαλλόμενες αισθητικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αποτελεί έναν διαχρονικό πυλώνα πολιτισμού: από χώρος ελιτίστικης ψυχαγωγίας σε τόπο λαϊκής συμμετοχής, από περίοδο εγκατάλειψης σε εποχή αναγέννησης.ΣυντονίστριαΜαρία Φραγκή, Σκηνοθέτις - Θεατρολόγος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου ΠατρώνΕισηγητές-Εισηγήτριες | ΘεματικέςΝίκος Αξαρλής, Συγγραφέας«Συνοπτική διαχρονική παρουσίαση των Προτύπων Διοίκησης και Λειτουργίας του ΔΘΠ»Κατερίνα Καρρά, Θεατρολόγος - Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ«Πειραιάς επί σκηνής: Ζητήματα παραγωγής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στον Μεσοπόλεμο»Κώστας Κουρμουλάκης, Σκηνογράφος – PhD Θεατρολόγος«Μάνος Κατράκης και Δημήτρης Ροντήρης: Η παρουσία τους στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, μέσα από τα προσωπικά τους αρχεία»Αναστασία Λιώρη, Θεατρολόγος«Ξενόγλωσσες παραστάσεις που ανέβηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά »Νίκος Μάμαλης, Μουσικολόγος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου«Επείσακτη ψυχαγωγία ή δυναμική της αναγέννησης; Αξιοσημείωτες παραστάσεις μουσικού θεάτρου και όπερας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά (1895-1940)»Στεφανία Μεράκου, Διευθύντρια του Συλλόγου «Φίλοι της Μουσικής» (Μέγαρο Μουσικής)«Ο Μίκης Θεοδωράκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά»Κατερίνα Μπρεντάνου, Δρ. Θεατρολογίας«Ο περιπετειώδης βίος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από την ίδρυση έως την αποκατάστασή του»Μαρία Φραγκή, Σκηνοθέτις – Θεατρολόγος, Πανεπιστήμιο Πατρών«Το θέατρο ως κέντρο πολιτισμού από τον 19ο στον 21ο αιώνα: το παράδειγμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά»Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και η θεατρική δράση«Κάνουμε θέατρο για να γνωρίσουμε τον τόπο και τον χρόνο μας» από τη φοιτητική ομάδα «ΘΕΩΡΕΙΟ» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου ΠατρώνKENTΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗΣυναυλία από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών«130 χρόνια Δημοτικό Θέατρο Πειραιά -100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»ΩΡΑ : 21.00Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, συμμετέχοντας στον εορτασμό των 130 χρόνων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, τιμά την εκατονταετή προσφορά του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζοντας δύο από τα γνωστότερα έργα του: τον κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν, βασισμένο στην ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη και την εμβληματική μουσική Σουίτα από τον Ζορμπά. Το Μαουτχάουζεν αποτελεί έναν βαθιά συγκινητικό φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος και έναν από τους πιο σπαρακτικούς συνδυασμούς ελληνικού λόγου και μουσικής του 20ου αιώνα. Ο Ζορμπάς, αντιπροσωπευτικός λογοτεχνικός ήρωας της ελληνικής ψυχής, της ελευθερίας και της δύναμης της ζωής, προσφέρει ένα αντίβαρο γεμάτο ρυθμό και πάθος.Το πρόγραμμαΜίκης Θεοδωράκης (1925-2021)Κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν σε ποίηση Ιάκωβου ΚαμπανέλληΕνορχήστρωση: Γιάννης ΣαμπροβαλάκηςΣουίτα από τον ΖορμπάΕνορχήστρωση: Δημήτρης ΜίχαςΣολίστ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου, μεσόφωνοςΘανάσης Βασιλάς,μπουζούκιΜουσική Διεύθυνση: Τάσος ΣυμεωνίδηςΞενάγησηΩΡΑ – 19.00Η ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τίτλο «Μια όπερα στο λιμάνι. Το δικό μου Δημοτικό Θέατρο» προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου μέσα από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες.Υπεύθυνοι ξενάγησης :Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΝικόλαος Ντόριζας, Αρχιτέκτων-ΣυγγραφέαςΤράπεζα συζήτησης«130 χρόνια μεταφράσεις καιπαραστάσεις αρχαίου δράματος»ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ 19.00Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ και η ΚΑΠΑ Εκδοτική οργανώνουν τράπεζα συζήτησης σχετικά με τις μεταφράσεις και παραστάσεις αρχαίου δράματος από τα τέλη 19ου αιώνα και μέχρι σήμερα, με βασικό άξονα αναφοράς το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και σημείο εκκίνησης την πρόσφατη έκδοση πέντε σημαντικών μεταφράσεων αρχαίου δράματος.ΠρολογίζουνΝίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου ΠειραιάΘοδωρής Κουλεδάκης, Εκδότης ΚΑΠΑ ΕκδοτικήςΣυντονιστήςΠαναγιώτης Μιχαλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΟμιλήτριεςΚατερίνα Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου ΠατρώνΚαίτη Διαμαντάκου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ - Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας και Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «Αδημοσίευτες μεταφράσεις αρχαίου δράματος: Εντοπισμός - Καταγραφή- Συγκέντρωση- Αξιολόγηση»Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου ΠατρώνΆννα Μαυρολέων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου ΠελοποννήσουΑποσπάσματα από τις μεταφράσεις των έργων Ορέστεια σε μετάφραση Γεωργίου Σωτηριάδη, Ορέστης σε μετάφραση Γιώργου Σεβαστίκογλου, Τρωάδες σε μετάφραση Κωστή Κολώτα και Εκκλησιάζουσες στη διπλή μεταφραστική εκδοχή του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου θα διαβαστούν από τους ηθοποιούς, Βίκυ Βολιώτη, Τζωρτζίνα Λιώση, Γιώργος ΧριστοδούλουΑνοιχτή ΣυζήτησηΕταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων«Το Σύγχρονο Ελληνικό Θεατρικό εργο,στις Ελληνικές Θεατρικές Σκηνές»ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ :19.00Μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα, την επιλογή του ανεβάσματος του σύγχρονου ελληνικού θεατρικού έργου, που παρά τις συζητήσεις και τις πρωτοβουλίες στήριξής του, οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες και ασαφείς για την υποδοχή του από τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, τους θεατρολόγους και τους κριτικούς. Παραμένουν ασαφείς και ως προς το τι ζητά το θεατρικό κοινό να δει, επιλέγοντας την παράσταση του ελληνικού θεατρικού έργου. Προσπαθώντας να δημιουργήσουμε την ανάπτυξη σκέψης και συμπερασμάτων, για το πως εξελίσσονται σήμερα τα πράγματα προτείνουμε την ανάπτυξη έρευνας και συζήτησης πάνω σε τρία ερωτήματα:Θεατρικό έργο και Θεατρική περφόρμανς: Ομοιότητες και διαφορέςΤο «Πολίτικαλ Κορέκτ», η Αυτολογοκρισία, και η Θεατρική γραφή σήμεραΟι Σημαντικοί Θεατρικοί Οργανισμοί – Θεσμοί μπορούν να συστήσουν στο θεατρικό κοινό το σύγχρονο θεατρικό έργο;ΣυντονιστήςΠαναγιώτης Μέντης, Ηθοποιός - Θεατρικός συγγραφέαςΟμιλητές-ΟμιλήτριεςΆνδρη Θεοδότου, Ηθοποιός - ΣεναριογράφοςΑντώνης Κούφαλης, ΣυγγραφέαςΠαναγιώτης Μέντης, Ηθοποιός - Θεατρικός συγγραφέαςΓιάννης Παπάζογλου, ΣυγγραφέαςΈλενα Πέγκα, Συγγραφέας – ΣκηνοθέτιςΗμερήσιο συμπόσιο«Ο εορτασμός των 130 χρόνωντού Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά»ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 12.00Δεκατέσσερις εισηγήσεις σχετικές ανάλογα με την επαγγελματική εμπειρία και την επιστημονική εξειδίκευση κάθε συμμετέχοντος/συμμετέχουσας με συντονιστή τον Δρ. Κωνσταντίνο Μπούρα επιχειρούν να διερευνήσουν το θεατρικό φαινόμενο μέσα από την ιστορία και την σύγχρονη δημιουργική παραγωγή ενός θεσμού που αποτελεί ζωντανό κύτταρο στην πνευματική ζωή τού τόπου για δύο και πλέον αιώνες.ΣυντονιστήςΔρ. Κωνσταντίνος Μπούρας, Ποιητής - Θεατρολόγος - Μεταφρασεολόγος - ΚριτικόςΕισηγητές-Εισηγήτριες | ΘεματικέςΘεόδωρος Γεωργίου, Πολιτικός-Φιλόσοφος«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το Πνεύμα της Εποχής μας»Δρ. Ανθούλα Δανιήλ, Φιλόλογος - Συγγραφέας - Κριτικός«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ως ενεργό πολιτιστικό κύτταρο τον εικοστό πρώτο αιώνα»Δρ Κατερίνα Ζαχαριάδου, Καθηγήτρια ΠΑΔΑ – Συγγραφέας«Μια νέα εποχή για το θέατρο: Αισθητήρες και Τεχνητή Νοημοσύνη επί σκηνής»Χρήστος Kάσσος, Ειδικός υποστήριξης πληροφορικής«Μελέτησε το παρελθόν αν θες να ορίσεις το μέλλον» (Κομφούκιος)»Λέτα Κουτσοχέρα, Ποιήτρια - Εικαστικός - Πρόεδρος του Ιδρύματος Κουτσοχέρα«Η Ποίηση στο Θέατρο»Βαλεντίνη Λούρμπα, Σκηνοθέτις, Θέατρο Εκάτη«Η Ελεγεία της Μνήμης»Κωστούλα Μάκη, Κριτική κοινωνικός ψυχολόγος (ΜΑ, Ph.D) - Συγγραφέας«Έμφυλες ζεύξεις οικείου και ανοίκειο στις τραγωδίες του Ευριπίδη»Καθ. Αντώνης Μακρυδημήτρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ«Η δελφική ιδέα του Άγγελου Σικελιανού για το αρχαίο δράμα»Καθ. Νίκος Μπακουνάκης, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού«Θεσμοί Τέχνης και Πολιτισμού στο Μεσοπόλεμο. Η ιδρυτική εποχή»Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας, Ποιητής - Θεατρολόγος - Μεταφρασεολόγος - Κριτικός«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στην ψηφιακή-κβαντομηχανική εποχή. Με το βλέμμα στο μέλλον»Καθ. Στέλλα Πριόβολου, Πρόεδρος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ - Συγγραφέας«Η Μήδεια του Ευριπίδη στο θέατρο από την FrancaRame και τον DarioFo»Νίκος Σιδέρης, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής - Διευθυντής του Ινστιτούτου Γαληνός«Η ΥΠΟΘΕΣΗ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”»Άγγελος Χαριάτης, Συγγραφέας«Ο δικός μου Πειραιάς - Tο δικό μου Δημοτικό Θέατρο»Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης ΛαζαρίμοςΈκθεση ιστορικών τεκμηρίωνΔημοτική Πινακοθήκη ΠειραιάΣεπτέμβριος 2025 - Ιανουάριος 2026ΣυντελεστέςΔιοργάνωση: Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΓενική Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΕπιστημονική Επιμέλεια: Νίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠΕυαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΣταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΕπιστημονικοί Συνεργάτες: Φωτεινή Αγάθου, Ιστορικός - Αντώνης Σαραντίδης, ΙστορικόςΜε τη συνεργασία της Ειρήνης Κωνσταντινοπούλου, ΙστορικόςΣχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: Βασιλεία Παππά, Μουσειολόγος-ΜουσειοπαιδαγωγόςΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΈναρξη έκθεσης«Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος»ΩΡΑ : 10.00΄Ωρες λειτουργίας: Δ-Π 10.00-14.00 και 17.00-20.00Σ-Κ 10.00-14.00Τ. 214 409 0152Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από την πόλη του Πειραιά. Ένας Δημοτικός Μηχανικός που ξεπερνούσε τα όρια του τεχνικού υπαλλήλου, ένας οραματιστής που διαμόρφωσε τη νεοκλασική όψη της πόλης κατά τη διάρκεια της ταχύτατης αστικοποίησής της στα τέλη του 19ου αιώνα.Σχεδίασε και υλοποίησε πολύ σημαντικά δημοτικά κτίρια όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τους ναούς των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του Αγίου Νικολάου, σχολεία, το Ζάννειο Ορφανοτροφείο και άλλα. Παράλληλα, στον ίδιο οφείλονται μεγάλα έργα υποδομής στον Πειραιά, όπως η διαμόρφωση του Λιμένα Αλών, η διάνοιξη και ρυμοτόμηση δρόμων, η κατασκευή γεφυρών και η χάραξη οικοδομικών τετραγώνων.Η συμβολή του στην οικοδόμηση και οργάνωση του Πειραιά υπήρξε αποφασιστικής σημασίας σε μία εποχή που η πόλη μεταβαλλόταν ραγδαία από ένα μικρό εμπορικό λιμάνι σε βιομηχανικό και διοικητικό κέντρο της χώρας.Η έκθεση «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος» αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο έργο και την προσωπικότητα του σπουδαίου αυτού αρχιτέκτονα. Κυρίως όμως αποτελεί ένα οφειλόμενο φόρο τιμής.Στρογγυλά τραπέζια«Που είναι οι νέοι σήμερα;»«Οι τολμηροί»ΦΟΥΑΓΙΕ- ΩΡΑ : 19.00«Πού είναι οι νέοι σήμερα;»Η νέα γενιά καλλιτεχνών έχει να αντιμετωπίσει σήμερα πολλές προκλήσεις στην επαγγελματική της πορεία, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας. Η οικονομική βιωσιμότητα, η εμπορευματοποίηση της τέχνης, η ανάγκη για αυθεντικότητα και προσωπική ανάπτυξη είναι προβληματισμοί που οι νέοι καλλιτέχνες καλούνται να επιλύσουν, για να μπορέσουν να εκφραστούν και να δημιουργήσουν μέσα σε ένα δυναμικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.ΣυντονιστήςΝίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου ΠειραιάΟμιλητές-ΟμιλήτριεςΗλίας Βογιατζιδάκης, Ηθοποιός - ΣκηνοθέτηςΜαριάννα Θεοδωρακοπούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών και Πολιτικής ΦιλοσοφίαςΕυθύμης Θέου, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης - ΑρχαιολόγοςΣοφία Θρουβάλα, Ιστορικός Τέχνης - Υποψήφια Διδάκτωρ πάνω στην Τέχνη στον Δημόσιο ΧώροΚική Κέρζελη, ΜΑ Μουσικές Σπουδές, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» (MEd), Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑΚυριακή Κουντούρη, ΜαέστροςΘεανώ Μεταξά, ΗθοποιόςΜπετίνα Παναγιωταρά, Ερευνήτρια - Δραματουργός - Θεωρητικός του χορούΝίκη και Όλγα Σκιαδαρέση (ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΕΣ), Τραγουδίστριες - ΤραγουδοποιοίΒένια Σταματιάδη, Ηθοποιός - Καλλιτεχνική Διευθύντρια του «Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη»Ηρακλής Τζαφέτας, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης - Ιδρυτής του πολιτιστικού χώρου +ΠΛΗΝΓιάννης Φασόης, Σκηνοθέτης - Συγγραφέας - ΗθοποιόςΆρτεμις Φλέσσα, Σκηνογράφος - ΕνδυματολόγοςΣτέλιος Χλιαράς, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης - Νυν Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ ΚοζάνηςFruit Gillette, Drag Artist - Εικαστικός - Ερμηνεύτρια«Οι Τολμηροί»Τολμηροί είναι εκείνοι που, αμφισβητώντας τα καθιερωμένα πρότυπα, εκφράζουν τις ιδέες τους ελεύθερα καινοτομώντας με νέες προσεγγίσεις και τεχνικές. Καλλιτέχνες με ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό στίγμα θα συζητήσουν για τις αμφισβητήσεις, τους πειραματισμούς και τα όρια που πρέπει ένας καλλιτέχνης να ξεπεράσει προκειμένου να δημιουργήσει το προσωπικό καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.ΣυντονιστήςΝίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου ΠειραιάΟμιλητές-ΟμιλήτριεςΕλένη Ευθυμίου, ΣκηνοθέτιςΧρήστος Θεοδωρίδης, Ηθοποιός - ΣκηνοθέτηςΓιώργος Κουτλής, ΣκηνοθέτηςΧριστόφορος Μαρίνος, Ιστορικός της τέχνης - ΕπιμελητήςΓεωργία Μαυραγάνη, ΣκηνοθέτιςΔημήτρης Τρίκας, Δημοσιογράφος - Μουσειολόγος – ΕπιμελητήςΠαντελής Φλατσούτσης, ΣκηνοθέτηςΧρήστος Χρυσόπουλος, ΣυγγραφέαςΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗαπόψειςΈνα θέατρο- μια πόληΜια δημιουργική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών γύρω από την πολυδιάστατη παρουσία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από την ανέγερσή του έως σήμερα. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις απόψεις τις μελέτες αλλά και τις αναμνήσεις τους, δημιουργώντας παράλληλα ένα διαδραστικό τόπο για συζήτηση, ενημέρωση και ανταλλαγή ιδεών.Α΄ «Τα σχολεία του Πειραιά» ΩΡΑ | 12.00Πώς ονειρεύομαι το Δημοτικό Θέατρο ΠειραιάΜαθητές από όλες τις βαθμίδες παρεμβαίνουν μιλώντας για τον τρόπο που ονειρεύονται ένα ισχυρό σύγχρονο πολιτιστικό οργανισμό.Παρεμβαίνουν τα παρακάτω σχολεία,• 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά• Ελληνογαλλική Σχολή JEANNE D' ARC• Ιωνίδειος Σχολή• Γενικό Λύκειο Καμινίων• 6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου• 3ο Γυμνάσιο Κερατσινίου• 7ο Γυμνάσιο Πειραιά• 3ο Πειραματικό Λύκειο ΠειραιάΕνώ θα πραγματοποιηθούν δράσεις,• Από την Ελληνογαλλική Σχολή JEANNE D’ ARC, με εμψυχωτή-συντονιστή τον Γιάννη Ευθυμιάδη, Φιλόλογο – Ποιητή• Από την Ιωνίδειο Σχολή, με εμψυχώτρια την Κλειώ Φανουράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ• Από το 1o Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά, με εμψυχώτρια τη Γεωργία Σκοτιδάκη, ΦιλόλογοΒ΄ «Οι Πειραιώτες θυμούνται» ΩΡΑ | 17.00Ομιλητές-ΟμιλήτριεςΝότης Ανανιάδης, ΔημοσιογράφοςΓιάννης Κλάδης, ΔημοσιογράφοςΣτέφανος Μίλεσης, Συγγραφέας - Διευθυντής έκδοσης του περιοδικού Φιλολογική ΣτέγηΑγγελική Φωτοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας & Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»Γιώργος Χρονάς, Συγγραφέας - Ποιητής - Λογοτέχνης - ΕκδότηςΓ’ «Με μεγάλη καρδιά» ΩΡΑ | 18.30Ομιλητές – OμιλήτριεςΑνδρέας Κολίσογλου,Σκηνοθέτης -Ψυχολόγος,- Χρήστης Κινητικών ΒοηθημάτωνΜαρία Κουλούρη,Ψυχοθεραπεύτρια-Λογοθεραπεύτρια - ΠοιήτριαΚωνσταντίνος Μίχος, Χορογράφος-Καθηγητής -Δημιουργός του Οδηγού για χορό με ανθρώπους με αναπηρίαΚεντρική εκδήλωση«Η ευθύνη των πολιτιστικώνοργανισμών και το μέλλον»ΩΡΑ : 19.00Ομιλητές-ΟμιλήτριεςΓιάννης Μώραλης, Δήμαρχος ΠειραιάΙωάννης Χατζηαλέξης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΕυαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας -Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΝίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου ΠειραιάΓρηγόρης Ιωαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑΓιάννης Μετζικώφ, Ζωγράφος - Σκηνοθέτης - Σκηνογράφος - ΕνδυματολόγοςΕιρήνη Μουντράκη, Υπεύθυνη Δραματολογίου-Βιβλιοθήκης-Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων στο Εθνικό ΘέατροΧρήστος Μποκόρος, ΖωγράφοςΝίκος Πετρόπουλος, Αρχιτέκτων - Σκηνογράφος - ΕνδυματολόγοςΤάσος Σακελλαρόπουλος, Ιστορικός - Υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη και μέλος των ΑΣΚΙΣυραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης - Δρ. Ιστορίας της Τέχνης - ΕπιμελήτριαΓιάννης Χουβαρδάς, ΣκηνοθέτηςΣτρογγυλό τραπέζι«Σκαπανείς»ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 19.00Μια ανοιχτή συζήτηση με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών μεταξύ των πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται μακριά από την Αθήνα. Οργανισμοί, δημιουργοί τολμηροί, σκέψεις, εμπειρίες, προβληματισμοί και προτάσεις, που αναδεικνύουν τη δράση του κάθε φορέα αλλά και τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται. Μια αφορμή για διάλογο, ανάδειξη κοινών ζητημάτων - προβληματισμών, καθώς και έναυσμα για μελλοντικές κοινές δράσεις και συνεργασίες.ΣυντονιστήςΝίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου ΠειραιάΣυμμετέχοντες φορείς | Ομιλητές-ΟμιλήτριεςΆρμα Θέσπιδος, ΠάτραΧρήστος Στρέπκος, ΣκηνοθέτηςΔιεθνές Φεστιβάλ Χορού ΚαλαμάταςΤζένη Αργυρίου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Φεστιβάλ Χορού ΚαλαμάτοςΔήμητρα Μερτζάνη, ΧορεύτριαΕταιρεία Θεάτρου Μνήμη, ΧανιάΜιχάλης Βιρβιδάκης, Σκηνοθέτης - ΣυγγραφέαςΠολυχώρος Επίκεντρο+, ΠάτραΊλια Ράγκου, Γενική Καλλιτεχνική ΔιευθύντριαΘέατρο «Όροφως», ΠάτραΕλένη Καραμούζη, Ηθοποιός- Καλλιτεχνική Διευθύντρια του θεάτρου «Όροφως»Διεθνές Φεστιβάλ Animation Animasyros, ΣύροςΒασίλης Καραμητσάνης, Πρόεδρος του AnimasyrosΜαρία Ανεστοπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του AnimasyrosKouinta Pocket Theatre, ΚαβάλαΝαταλία-Άννα Βασιλέκα, Ηθοποιός - ΘεατρολόγοςFougaro Art Center, ΝαύπλιοΑντώνης Κοντρογιάννης, Art DirectorΔημοτική Πινακοθήκη ΠειραιάΕγκαίνια έκθεσης «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος»ΩΡΑ : 19.30Η έκθεση παρουσιάζει το έργο του οραματιστή Αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμου στη διαμόρφωση του Πειραιά. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει πρωτότυπα σχέδια με την υπογραφή του, τα οποία προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά, φωτογραφικά και άλλα τεκμήρια από τη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ζάννειο Ορφανοτροφείο, τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Φαλτάϊτς.ΟμιλήτριαΑμαλία Ανδρουλιδάκη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων, Υπουργείο Πολιτισμού.Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας & ΑγωγήςΙστορική Ξενάγηση στο Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας & ΑγωγήςΩΡΑ : 18.00Το Ζάννειο Ορφανοτροφείο Αρρένων, έργο του Ι.Λαζαρίμου, ανοίγει τις θύρες του στο κοινό. Μια ξενάγηση στην ιστορία ενός από τα κορυφαία Ιδρύματα της πόλης αλλά και ενός μοναδικού κτιρίου.Υπεύθυνοι ξενάγησης:Σταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠΕυαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΦωτεινή Αγάθου, ΙστορικόςΜαζί τους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδρύματοςΔημοτική Πινακοθήκη ΠειραιάΙστορική Ξενάγηση στην έκθεση «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος»ΩΡΑ : 19.30Ο Ιωάννης Λαζαρίμος δεν δίστασε να έρθει αντιμέτωπος με τους κεραμοποιούς και τα προβλήματα που προξενούσε η επί δεκαετίες ανεξέλεγκτη λειτουργία των κεραμοποιείων στο Αλίπεδο, τα σημερινά Καμίνια.Υπεύθυνοι ξενάγησης:Φωτεινή Αγάθου, ΙστορικόςΑντώνης Σαραντίδης, ΙστορικόςΕυαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΙερός Ναός Αγίου ΝικολάουΙστορική ΞενάγησηΩΡΑ : 18.00Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ναού του Αγίου Νικολάου στην Υδραϊκή Συνοικία υπήρξε από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Ιωάννη Λαζαρίμο. Το αποτέλεσμα ήταν ένας εντυπωσιακά όμορφος ναός. Μια περιήγηση στο τόπο και τον χρόνο.Υπεύθυνοι ξενάγησης:Σταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠΕυαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά.Δημοτική Πινακοθήκη ΠειραιάΟμιλία: «Η αρχιτεκτονική αξία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά»ΩΡΑ : 19.30Ο Ιωάννης Λαζαρίμος σχεδίασε ένα καθαρό νεοκλασικό μεγάλων διαστάσεων θέατρο με μεγαλοπρεπή πρόσοψη, με ένα μνημειακό ιωνικό πρότυπο και με μια αίθουσα γαλλικού τύπου (πέταλο, με πολλά θεωρεία). Ήταν ο μοναδικός Δημοτικός Αρχιτέκτων στην Ελλάδα στον οποίο ανατέθηκε ένα τόσο μεγάλο έργο.Ομιλήτρια:Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Ιστορικός Νεότερης Αρχιτεκτονικής, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑΔημοτική Πινακοθήκη ΠειραιάΟμιλία-Ιστορική ξενάγησηΩΡΑ : 19.30«Η πόλη πίσω από την πόλη: Η διαμόρφωση του Λιμένος Αλών και η εγκατάσταση των μηχανουργείων»Η διαμόρφωση του Λιμένα Αλών, της Βρωμολίμνης ή Ζέας, ήταν ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχόλησαν τον Δήμο ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του. Οι αρχικές σκέψεις για την επίχωση του ευτυχώς δεν υλοποιήθηκαν. Ο Ιωάννης Λαζαρίμος σχεδίασε μια σειρά έργων που επέτρεψαν την εξυγίανσή του και την εγκατάσταση στην γύρω περιοχή των μηχανουργείων. Η πόλη πίσω από την πόλη.Ομιλήτρια:Μαρία Μαυροειδή, Ιστορικός - Βιομηχανική ΑρχαιολόγοςΥπεύθυνος ξενάγησης:Αντώνης Σαραντίδης, ΙστορικόςΔημοτική Πινακοθήκη ΠειραιάΙστορική ΞενάγησηΩΡΑ : 19.30Ποιος ήταν τελικά ο Ιωάννης Λαζαρίμος και ποιο είναι το συνολικό του έργο? Η ξενάγηση φιλοδοξεί να είναι η απαρχή νέων προβληματισμών, προσεγγίσεων και μελετών για ένα από τις σημαντικότερους Αρχιτέκτονες που διαμόρφωσαν τις νεοκλασικές ελληνικές πόλεις.Υπεύθυνοι ξενάγησης:Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας – Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου ΠειραιάΝίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠΣταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠΔημοτική Πινακοθήκη ΠειραιάΟμιλία: «Υδραίοι στον Πειραιά»ΩΡΑ : 19.30Οι Υδραίοι μαζί με τους Χίους είναι από τους πρώτους οικιστές του Δήμου Πειραιά μετά τη δημιουργία του το1835. Εγκαθίστανται γύρω από το σημερινό ναό του Αγίου Νικολάου στην περιοχή που ακόμη και σήμερα ονομάζεται Υδραϊκή Συνοικία. Η εγκατάσταση των Υδραίων στον Πειραιά, μέλος της κοινότητας των οποίων υπήρξε και ο Ιωάννης Λαζαρίμος και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση και διοίκηση της πόλης υπήρξε καθοριστικός.Ομιλητής:Γιάννης Μπαφούνης, Δρ. ΙστορίαςΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ1η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ« ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ ΕΝΔΟΤΕΡΑ»Μια θεατρική τριλογία για την άγνωστη ιστορία της Τρούμπας3,4,5, & 10,11,12 Οκτωβρίουστο Sympan Art SpaceΕνα ιδιαίτερο θεατρικό εγχείρημα που ανασύρει από τη λήθη, την άγνωστη -και συχνά αποσιωπημένη- ιστορία της Τρούμπας. Η τριλογία «Πειραιάς / Ενδότερα», είναι μια σπουδή τριών πρωτότυπων νεοελληνικών κειμένων, γραμμένων ειδικά για τα NTOKOYMENTA , μέσα από τα οποία εξερευνώνται τα έργα και οι ημέρες της περίφημης Πειραϊκής Τρούμπας του προηγούμενου αιώνα. Η παρούσα τριλογία γεννήθηκε από την ανάγκη να ριχτεί φως στα «ενδότερα» του Πειραιά, εκεί όπου το λιμάνι δεν ήταν απλώς πέρασμα αλλά τοπίο ζωής, αγώνα και αθέατης ιστορίας. Η Τρούμπα, χώρος κάποτε στιγματισμένος,γίνεται σκηνή και φωνή — όχι πια ως φόντο σκανδάλων ή παρεξηγήσεων, αλλά ως τόπος μνήμης, επιβίωσης και γυναικείας αυτονομίας. Με αφετηρία το σώμα ως εργαλείο και πατρίδα, και τις αφηγήσεις τριών γυναικείων μορφών, επιχειρείται μια κατάδυση στο ηθικό, κοινωνικό και συναισθηματικό βάθος μιας εποχής και μιας γειτονιάς που καθόρισε την ελληνική αστική εμπειρία του 20ού αιώνα.Τα κείμενα υπογράφουν, ο Άκης Δήμου, η Γλυκερία Μπασδέκη και ο Πάνος Κούγιας, ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία.Η παρουσίαση θα γίνει για πρώτη φορά στον χώρο «Sympan Art Space» , στον Πειραιά, o οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσε ως οίκος ανοχής. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου επιτρέπει στην παράσταση να «συνομιλήσει» ουσιαστικά με την ιστορία και τη γεωγραφία της Τρούμπας. Σε μια εποχή όπου το έμφυλο ζήτημα επανέρχεται επιτακτικά στο δημόσιο λόγο, η παράσταση αυτή επιχειρεί να σταθεί στο πλάι εκείνων που, μέσα στη σκόνη του λιμανιού, έστησαν τον μικρό τους κόσμο, όχι μόνο για να αντέξουν, αλλά και για να ονειρευτούν.3 & 10 Οκτωβρίου 2025Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους, Πάνος ΚούγιαςΣτο δικό του κείμενο «Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους», ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Πάνος Κούγιας παρουσιάζει την ιστορία της Σοφίας, μιας γυναίκας που, σημαδεμένη από τα τραύματα και την κακοποίηση που υπέστη από τον προαγωγό της, οδηγείται στους δρόμους του Πειραιά. Η Σοφία μιλά σε αγνώστους, εκφράζοντας τα πιο βαθιά της συναισθήματα χωρίς φόβο, καθώς μόνο έτσι μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο της. Μέσα από την αφήγησή της, ξεδιπλώνεται η ζωή της στα Βούρλα, οι πληγές από το παρελθόν, η μοναξιά και η προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή ψυχικά και σωματικά.Στο ρόλο της Σοφίας η Ματίνα ΣτάμουΤραγούδι επί σκηνής: Πάνος ΚατσιέρηςΣκηνογραφία – video art: Δημήτρης ΚοντογιώργηςΚοστούμια: Iriana4 & 11 Οκτωβρίου 2025Η Χρήσιμη Γωγώ, Γλυκερία ΜπασδέκηΗ Γλυκερία Μπασδέκη, μία από τις πλέον εμβληματικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής γραφής, γνωστή για το αιχμηρό, μετα-ποιητικό και συχνά σπαρακτικό της ύφος, παρουσιάζει τη «Χρήσιμη Γωγώ», έναν συγκλονιστικό μονόλογο που ξετυλίγει την πορεία μιας γυναίκας από το Αναμορφωτήριο Θηλέων έως την Τρούμπα. Με χιούμορ, τραγικότητα και ανατριχιαστική ειλικρίνεια, η ηρωίδα εξομολογείται τη διαδρομή της, μετατρέποντας το προσωπικό βίωμα σε συλλογικό σχόλιο για τη θέση της γυναίκας, την υπακοή,την αξιοπρέπεια και την ανάγκη να παραμείνει «χρήσιμη» μέσα σε μια κοινωνία που την περιθωριοποιεί.Στο ρόλο της Γωγώς η Μπέτυ ΒακαλίδουΜαζί της επί σκηνής: Χρόνης ΣτρίκοςΣκηνογραφία – video art: Δημήτρης ΚοντογιώργηςΚοστούμια: Iriana5 & 12 Οκτωβρίου 2025Κομπάρσα, Άκης ΔήμουΜε γραφή υπαινικτική, βαθιά εσωτερική και λεπταίσθητη ειρωνεία, ο Άκης Δήμου παρουσιάζει στην παράσταση «Κομπάρσα», την Ξανθή Πασπάτη, η οποία μας οδηγεί στο μικρό δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Τρούμπα το 1964, όπου προετοιμάζεται για τη δουλειά της. Καθώς βάφεται, χτενίζεται καιντύνεται μπροστά στον καθρέφτη, ξεδιπλώνει τον δικό της κόσμο: τις επαφές με πελάτες, τις αναμνήσεις της από ταινίες και καμπαρέ, αλλά και τις καθημερινές μικρές και μεγάλες περιπέτειες της ζωής στην Τρούμπα. Με αιχμηρό χιούμορ και αμεσότητα, η Ξανθή σχολιάζει τους ανθρώπους γύρω της, το επάγγελμά της, αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, δημιουργώντας ένα πλούσιο, ζωντανό πορτρέτο μιας γυναίκας που ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και τη δημόσια σκηνή.Στο ρόλο της Ξανθής, η Μέγκι ΣούλιΣκηνογραφία – video art: Δημήτρης ΚοντογιώργηςΚοστούμια: Iriana«ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΑ ΒΟΥΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΥΜΠΑ ;ΚΛΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΟΣ»3, 4, 5 Οκτωβρίου & 10, 11, 12 Οκτωβρίου 2025ΧΩΡΟΣ : «SympanArtSpaceΔράση εμπνευσμένη από την Τρούμπα του Πειραιά. Η δράση εξελίσσεται σε ένα δωμάτιο σημερινού ξενοδοχείου της περιοχής.Ο Μπάμπης Βενετόπουλος κατασκευάζει μια χαρτογραφική προβολή με αρχειακό φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό σχετικό με την Τρούμπα, δημιουργώντας έναν τόπο υποβολής και εμβύθισης για τους θεατές μέσα στον οποίο διεξάγεται η θεατρική περφόρμανς της Ρόζας Προδρόμου. Κείμενα από ιστορικές αφηγήσεις και προσωπικές μαρτυρίες σχετικές με την Τρούμπα και πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο παρελθόν αλλά και κείμενα δοκιμιακής μορφής που περιστρέφονται γύρω από την έννοια του αγοραίου είτε πρόκειται για Έρωτα είτε για την Αγορά καθ΄ αυτή με τη σύγχρονη μορφή της, δημιουργούν τον καμβά αφήγησης «γεφυρώνοντας» συμβολικά την Τρούμπα με τον Πύργο…Διάρκεια : 25’H δράση θα επαναλαμβάνεται καθημερινά.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣEπιμέλεια όλου του πρότζεκτ : Δημήτρης ΤρίκαςΕπιμέλεια κειμένου-δραματουργία : Δημήτρης Τρίκας & Γιώργος ΒουδικλάρηςΕικαστικός καλλιτέχνης : Μπάμπης ΒενετόπουλοςΗθοποιός – Περφόρμερ : Ρόζα ΠροδρόμουΑΜΚΕ Ρίζες Πολιτισμού οργάνωση εκτέλεση παραγωγήςΔιάρκεια :25 ‘2η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ«ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»Site - specific παράσταση6 Οκτωβρίου 2025 | Σκευοθήκη του Φίλωνα13 Οκτωβρίου 2025 | Μουνιχία20 Οκτωβρίου 2025 | Ηετιώνεια ΠύληΤρεις site - specific παραστάσεις μεταμορφώνουν τους αρχαιολογικούς χώρους εντός του σύγχρονου αστικού ιστού του Πειραιά, σε σκηνή ιστορίας, μνήμης και τραγωδίας. Αυτήν ακριβώς την γειτνίαση αρχαίου σπαράγματος και σύγχρονου υλικού, ακολουθούν και οι τρεις παρεμβάσεις σε δραματουργία και σκηνοθεσία Άρη Λάσκου, διδασκαλία Αντιγόνης Αλικάκου και με τη συμμετοχή ερασιτεχνών ηθοποιών από τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.Αναλυτικότερα:Στη Σκευοθήκη του Φίλωνα, εκεί όπου κάποτε φυλάσσονταν τα εξαρτήματα των αρχαίων τριήρεων, οι Πέρσες του Αισχύλου ηχούν μαζί με αποσπάσματα από τον Θουκυδίδη, αλλά και στίχους του Σεφέρη, φτάνοντας στον εκκωφαντικό θόρυβο του βομβαρδισμού του Πειραιά το 1941. Η ναυτική υπεροχή και η συντριβή δίπλα – δίπλα, ο τόπος ως σημείο πολλαπλών αφηγήσεων.Στη Μουνιχία, τον λόφο, δηλαδή, όπου το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι πολέμησαν για τη δημοκρατία, ανεβαίνει ξανάη Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη. Στίχοι σύγχρονων ποιημάτων και αποσπάσματα της τραγωδίας απηχούν τη φρίκη του πολέμου και τη ματαιότητα της θυσίας του πολίτη. Μετατρέπουν τον τόπο σε βωμό και το κοινό σε συμπορευτή στη σιωπηλή θυσία, εκεί όπου ο μύθος συναντά την πολιτική πράξη.Στην Ηετιώνεια Πύλη, κατάλοιπο των άλλοτε πανίσχυρων οχυρών του Θεμιστοκλή, θρηνούν οι Τρωάδες. Άλλοτε κραταιές και ισχυρές, ακριβώς όπως και η Πύλη, θρηνούν τη χαμένη τους πατρίδα, φέρνοντας στον νου τους πολλούς πρόσφυγες που, μετά την καταστροφή της Σμύρνης, έχτισαν παράγκες πάνω από τα συντρίμμια των τειχών και τους τάφους που υπήρχαν στον αρχαιολογικό χώρο.Σε μια διαρκή συνομιλία παρόντος και παρελθόντος, κάθε παράσταση φωτίζει τον χώρο από μέσα, ζωντανεύοντας την ιστορική του μνήμη. Οι θεατές δεν βλέπουν απλώς μια παράσταση· βιώνουν την Ιστορία εκεί όπου πραγματικά συνέβη. Ο μύθος παύει να είναι αφήγηση – γίνεται εμπειρία.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣύλληψη, σκηνοθεσία : Άρης ΛάσκοςΔιδασκαλία : Αντιγόνη ΑλικάκουΣυμμετέχουν Ερασιτέχνες ηθοποιοί από τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.3η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ«ΟΙ ΑΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»Από 14 έως 19 Οκτωβρίου 2025Βοτσαλάκια / Πλατεία Κοραή / Πάρκο Δηλαβέρη /Παλιά Κοκκινιά – Αγ. Ανάργυροι / Πλατεία Καμινίων / Πλατεία ΠηγάδαςΣτις αλάνες του Πειραιά, εκεί όπου αντηχούσαν φωνές παιδιών και το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής, ξαναζωντανεύει το πνεύμα της γειτονιάς και της άμιλλας.Συγγραφείς και ηθοποιοί, μοιράζονται ιστορίες και ξυπνούν μνήμες.Στις αλάνες, στις αλάνες που γεννιέται η χαρά, εκεί δημιουργούμε ξανά χώρους επικοινωνίας και αληθινής επαφής.Συγγραφείς :Βασίλης ΚατσικονούρηςΓιώργος ΛακιώτηςΒασιλική ΠέτσαΓιώργος ΣκαμπαρδώνηςΔιονύσης ΧαριτόπουλοςΜαρία ΨαρολόγουΗθοποιοί :Βασίλης ΒουνόςΚωνσταντίνος ΓκελαμέρηςΒαγγέλης ΔαούσηςΣταύρος ΚαραγιάννηςΓιάννης ΜπουραζάναςΑλέξανδρος Παυλίδης4η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ21 Οκτωβρίου 2025Α. ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ από το Ίδρυμα «Θ. Λασκαρίδης».XΩΡΟΣ : ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΒ.‘’ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΦΩΝΗΣ’’PerformanceΧΩΡΟΣ : ΛΙΟΝΤΑΡΙ, στην είσοδο του Λιμανιού του ΠειραιάΑναλυτικάΑ.«ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»Στο Ναυτικό ΜουσείοΠαρουσιάζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κλάδης.Ο Δημοσιογράφος Γιάννης Κλάδης οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση, με ανθρώπους που ασχολούνται με τα επαγγέλματα της θάλασσας.Παράλληλα, στο Ναυτικό Μουσείο θα λειτουργεί παιδική έκθεση ζωγραφικής με θέμα τη θάλασσα από το Ίδρυμα «Θ. Λασκαρίδης».Με χρώματα και φαντασία, τα παιδιά ξαναζωντανεύουν τη θάλασσα μέσα από την τέχνη τους.Μια δημιουργική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους, που αγκαλιάζει τον θαλάσσιο κόσμο με παιδική ματιά.Β.‘’ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΦΩΝΗΣ’’Μια performance του Φίλιππου Τσιτσόπουλου στο Λιοντάρι, στην είσοδο του Λιμανιού του ΠειραιάΜια τελετουργική κατάδυση στη μνήμη, στη συλλογική εμπειρία και στην ακατάπαυστη ροή της θάλασσας.Με ρυθμό και εσωτερική ένταση εμπνευσμένη από το ποιητικό σύμπαν της Kae Tempest, ο καλλιτέχνης δημιουργεί έναν εκρηκτικό μονόλογο χωρίς τελείες και ανάσες, μια φωνή που μετατρέπεται σε κύμα και αναμετριέται με τη σιωπή, την απώλεια, αλλά και την ανάγκη για σύνδεση. Η performance διατρέχει τον χώρο σαν παλίρροια, απλώνεται σαν μουσική, και μετατρέπεται σε ζωντανό σώμα που αγκαλιάζει τη μνήμη των απόντων και την αντίσταση των παρόντων.Η «Παλίρροια Φωνής» είναι μια περφορμανς-για τον ρυθμό και τον σφυγμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Η θάλασσα γίνεται φωνή, η φωνή γίνεται ποίημα, και το ποίημα μεταμορφώνεται σε τελετή.Σύλληψη & Ερμηνεία: Φίλιππος ΤσιτσόπουλοςΔιάρκεια: 20’ (χωρίς διάλειμμα)5η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ«ΠΛΑΝ-ΩΔΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»Πλανόδιος Περίπατος8 (4+4) ξεχωριστέςμουσικές πράξεις από αυθεντικούς πλανόδιους μουσικούς24, 25 & 26 Οκτωβρίου 2025Σημείο εκκίνησης για τους περιπάτους : Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (προαύλιος χώρος)Ο Περίπατος θα ξεκινάει στις 18:45 με οδηγό τη Μαριλού ΒόμβολουΑναλυτικά το πρόγραμμα24 Οκτωβρίου 2025• 19:00 | Κώστας Άγας @Νοταρά 39Ο Κώστας Άγας είναι, όπως λέει ο ίδιος, «αυτοδίδακτος μπουζουξής, ερασιτέχνης/εκτός κυκλώματος τραγουδοποιός με δισκογραφία εννέα (9) δίσκων». Θα παρουσιάσει δικά του κυρίως τραγούδια σε λαϊκούς ρυθμούς.• 19:30 | Bobby Damore @Νικήτα 2 & Δημ. ΓούναρηO Bobby Damore είναι ένας ρεμπέτης από το Τέξας. Και Έλληνας και Αμερικάνος, γεννημένος στο Ohio και μεγαλωμένος στο Texas, ανακάλυψε το κάρμα του στο ρεμπέτικο. Ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια παίζοντας μουσική στο δρόμο.• 20:00 Ιωάννα Στουρνάρα @Ψαραγορά (Δημοσθένους 9)Η Ιωάννα είναι μια ρεμπέτισσα της εποχής της. Βγαίνει, παίζει μόνη με το μπουζούκι της, κι αν την πετύχεις στον δρόμο, δεν θα είναι σε κάποιο από τα συνηθισμένα σημεία που κάθονται οι πλανόδιοι. Μάλλον σε κάποιο στενό, σε κάποια πιο κρυφή γωνία. Η αύρα της όμως, και η φωνή της, κάνουν τους περαστικούς όχι μόνο να σταματούν, αλλά και να της πιάνουν κουβέντα.• 20:30 Λίνα Ζηνά @Επιβατικός Σταθμός Ακτής ΤζελέπηΗ Λίνα Ζηνά είναι τραγουδοποιός, συνθέτει μουσική για θέατρο, τραγουδάει, διδάσκει τραγούδι και παίζει μουσική στον δρόμο. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει την πρώτη της δισκογραφική δουλειά που υπογράφει την μουσική και τους στίχους. Ο Πειραιάς είναι ένα απο τα μέρη που συχνά παίζει μουσική, ίσως την βρείτε κάποιο μεσημέρι να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα στον πεζόδρομο της Σωτήρως.25 Οκτωβρίου 2025• 19:00 Κώστας Λαμπρίδης – Μανώλης Δελώτης @Νοταρά 39Ο Κώστας και ο Μανώλης με τις κιθάρες και τις φωνές τους κινούνται συνήθως σε πιο έντεχνους και ροκ ρυθμούς, αλλά δεν περιορίζονται εκεί. Με χάρη και ευκολία μεταπηδούν από το ένα είδος στο άλλο, ακόμη και την ίδια βραδιά· το να κάτσεις να τους ακούσεις είναι ένα ζωντανό παιχνίδι. Έτσι, δεν βγαίνουν στους δρόμους μόνο μίας περιοχής, ανά διαστήματα αλλάζουν, ωστόσο μάλλον θα τους έχετε πετύχει και κάπου στον Πειραιά.• 19:30 Τζίνα Σοφαδίτη @Νικήτα 2 & Δημ. ΓούναρηΤη Τζίνα σίγουρα θα την αναγνωρίσετε αμέσως από τους δρόμουςτου Πειραιά, είναι αδύνατο να μην προσέξεις τη φωνή της και τηνεντυπωσιακή της παρουσία. Η βεντάλια του ρεπερτορίου της είναιμεγάλη, από pop σε λαϊκά, και τα ερμηνεύει ενώ μεταμορφώνειτον δρόμο σε σκηνή, κάτι που έχει κατακτήσει και από τη θεατρικήτης εκπαίδευση. Τη συνοδεύει με την κιθάρα και τηχαρακτηριστική φωνή του ο Στέφανος Μαζαράκης.• 20:00 Θεοδωράκης Γιάννης – Κυριάκος Πάτρας @Ψαραγορά (Δημοσθένους 9)Ο Γιάννης έπειτα από 23 διδασκαλίας σε σχολεία άρχισε να ασκεί στον δρόμο ένα άλλο λειτούργημα, την άλλη του αγάπη, το μπουζούκι. Όπως ο ίδιος είπε, κουράστηκε να στέκει μπροστά και να διδάσκει μιλώντας. Τώρα, στέκει πίσω από το μπουζούκι και αφήνει εκείνο να μιλήσει. Ο Κυριάκος ασχολείται με τη μουσική από τα 14 του, παράλληλα με το παπουτσάδικο, ενώ πια έχει γράψει και δικά του τραγούδια.• 20:30 Σπύρος Σιμεγιάτος @Επιβατικός Σταθμός Ακτής ΤζελέπηΟ μουσικός Σπύρος Σιμεγιάτος, έχει επιλέξει να ζει παίζοντας μουσική στον δρόμο, χειμώνα καλοκαίρι, εδώ και πολλά χρόνια. Πολλές φορές κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες – όχι μόνο καιρικές... Έχει κατασκευάσει μόνος του ένα ελαφρύ πιάνο, ειδικά για μουσικούς του δρόμου, από το οποίο και θ’ ακούσουμε ρεμπέτικα τραγούδια από τον μεσοπόλεμο και έπειτα, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος θα κάνει μικρές αφηγήσεις με αφορμή στίχους. Θα τον συνοδεύει με τη φωνή της η Πειραιώτισσα Δώρα Ζορμπά.26 Οκτωβρίου 2025Καταληκτική ΕκδήλωσηΦουαγιέ ΔΘΠ● 19:10 Μουσικό Σχολείο ΠειραιάΗ ρεμπέτικη κομπανία του σχολείου που θα ερμηνεύσει τραγούδιατου Απόστολου Χατζηχρήστου.● 19:30 Πρότυπο Μουσικό Κέντρο ΠειραιάΜουσικό σύνολο που θα παίξει γνωστά ρεμπέτικα τραγούδια,ανάμεσά τους και από το Πειραιώτικο Ρεμπέτικο.● 19:50 Ωδείο Πειραϊκού ΣυνδέσμουΜουσικό σύνολο που θα αποτελείται από μαθητές και καθηγητές,τραγουδιστές και χορωδία, θα ερμηνεύσουν ρεμπέτικα τραγούδια,ανάμεσά τους και τραγούδια με πειραιώτικα τοπωνύμια.Σημείο εκκίνησης : Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου ΠειραιάΏρα : 18: 45ΕΚΘΕΣΗΦΟΥΑΓΙΕ ΔΘΠ6, 7 & 8 Οκτωβρίου 2025Ο ιστορικός Βάσιας Τσοκόπουλος στήνει μία έκθεση εννοιολογικού χαρακτήρα, όπου φράσεις, ονομασίες μουσικών οργάνων και άλλες έννοιες του Ρεμπέτικου αφηγούνται την ιστορία των ανθρώπων του κόσμου και των εποχών του.6η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ«ΔΙΨΑΕΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ»ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΑΝΑΣΤΑΣΗ’’27 & 28 Οκτωβρίου 2025Ένας, στο νεκροταφείο Ανάστασης Πειραιά, τα μεσάνυχτα.Με τον Όμηρο ΠουλάκηΠρωτότυπο θεατρικό έργο, γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, από τον συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη. Το έργο αφορά στη διαδρομή ενός βρικόλακα μέσα στους αιώνες ." Υπάρχουν τρία είδη τραυμάτωνΑυτά που θεραπεύονται γρήγοραΑυτά που παίρνουν χρόνοΚαι Αυτά που μένουν μαζί σου μέχρι να πεθάνεις.Είχα αυτόν τον μεγάλο έρωτα... "Για την πολύτιμη και ακριβήΓια τη ζωήΠου είναι μεγαλύτερη από εμάςδηὖτε7η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ«ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»Συνύπαρξη και Μνήμη στο Σουβλατζίδικο ΑιγυπτιακόνΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ30 Οκτωβρίου 2025ΩΡΑ : 19.00- 21.00«Μια Πόλη στο Τραπέζι: Συνύπαρξη και Μνήμη στο Αιγυπτιακόν»Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο "Αιγυπτιακόν" – Νέα ΚοκκινιάΜια δράση λόγου, μνήμης και συνύπαρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στο δρομάκι έξω από το ιστορικό σουβλατζίδικο «Αιγυπτιακό» στη Νέα Κοκκινιά. Σε έναν χώρο φορτισμένο με μνήμες, καθημερινότητα και διαδρομές ζωής, κάτοικοι και επισκέπτες θα καθίσουν γύρω από το τραπέζι και θα μοιραστούν γεύσεις από τις χώρες και τις περιοχές καταγωγής τους, αλλά και συζητήσεις για τη ζωή στη γειτονιά: τις αλλαγές, τις δυσκολίες, τις μικρές νίκες και τις στιγμές συντροφικότητας.Η συνάντηση αυτή είναι μια προσωπική και συλλογική εξερεύνηση της γειτονιάς ως τόπου συνάντησης ανθρώπων και εμπειριών. Δεν πρόκειται για μια παράσταση, αλλά για έναν διάλογο ανοιχτό – ένα κοινό τραπέζι που συνθέτει τη σύγχρονη αστική εμπειρία μέσα από φωνές καθημερινές, γνωστές και άγνωστες.Επιμέλεια δράσης :• Ελένη Κυραμαργιού, Ιστορικός• Δανάη Παπουτσή, Hθοποιός, Συγγραφέας• Χρήστος Χρυσόπουλος, ΣυγγραφέαςΟι τρεις συντελεστές προσκαλούν τους ανθρώπους της περιοχής να μοιραστούν όσα λέγονται και ακούγονται γύρω από το φαγητό, σε ένα περιβάλλον ανεπιτήδευτο, οικείο, που γεννά αυθεντική επικοινωνία. Μια καλλιτεχνική πράξη συλλογικής μνήμης και συνύπαρξης, με αφετηρία τη γεύση και προορισμό την ουσία της ζωής στη γειτονιά.📍Το Αιγυπτιακό, Παναγή Τσαλδάρη και Αλατσάτων, 18450 Νίκαια (πλησίον Δημαρχείου Νίκαιας)Ώρα : 19:00 – 21.008η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ«ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ»Ολονύχτιο δρώμενο στην ιστορική προβλήτα του λιμανιού του ΠειραιάΤο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το δρώμενο Αποχαιρετισμοί- Μια νυχτερινή περφόρμανς μνήμης στο λιμάνι. Η καταληκτήρια τελετή είναι μια ολονυκτία μνήμης και τέχνης που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Η παρέμβαση Αποχαιρετισμοί θα πραγματοποιηθεί στην ιστορική προβλήτα του λιμανιού του Πειραιά, από όπου για σχεδόν έναν αιώνα (1890-1957) χιλιάδες Έλληνες αποχαιρέτησαν την πατρίδα τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στην Αμερική και την Αυστραλία. Το κεντρικό στοιχείο της παράστασης αποτελεί η ανάγνωση όλων των ονομάτων των Ελλήνων που έφυγαν ως μετανάστες κατά την ημερομηνία της παράστασης.Επιπλέον οι θεατές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά, παρέχοντας τα ονόματα των δικών τους συγγενών που έφυγαν ως μετανάστες, δημιουργώντας έτσι ένα συλλογικό μνημόσυνο που θα ηχήσει στο ίδιο το λιμάνι από όπου ξεκίνησε το ταξίδι τους.Η ολονυκτία θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα ολοκληρωθεί με την ανατολή του ήλιου. Καθ; όλη τη διάρκεια της νύχτας, κάθε μία ώρα ένας χορευτής ή μια χορεύτρια θα παρουσιάζει στην προβλήτα έναν χορό αποχαιρετισμού διάρκειας μιας ώρας. Κάθε χορευτική στιγμή θα αποτυπώνει τους διαφορετικούς τύπους αποχαιρετισμού πουβιώνουμε στη ζωή μας: από την πατρίδα, από έναν αγαπημένο σύντροφο, από ένα παιδί, από το παρελθόν.Η παρέμβαση ξεκινάει με μια μοναδική διαδραστική εμπειρία. Οι θεατές θα σταθούν σε οποιοδήποτε σημείο του λιμανιού κοιτάζοντας προς τη θάλασσα και θα συνδεθούν μέσω κινητού τηλεφώνου σε ειδικό σύνδεσμο Zoom. Με οδηγό τον ιστορικό του λιμανιού Στέφανο Μήλεση, θα περπατήσουν διαδραστικά το λιμάνι ακούγοντας από αυτόν και βλέποντας σημεία στην διαδρομή από την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης.Το δρώμενο Αποχαιρετισμοί μετατρέπει το λιμάνι του Πειραιά σε έναν ζωντανό χώρο μνήμης. Συνδυάζοντας την ιστορική αφήγηση, την τελετουργική ανάγνωση ονομάτων, τον σύγχρονο χορό και την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργεί μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που τιμά τη μνήμη των μεταναστών και προβληματίζει για τη σημασία του αποχαιρετισμού στη σύγχρονη εποχή.Η παρέμβαση αναδεικνύει τον ιστορικό ρόλο της πόλης ως σημείου αναχώρησης για χιλιάδες Έλληνες που αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον.Με τους : Βασιλική Γρίβα, Ανδρέα Κολίσογλου, Πάνο Κυπαρίσση, Στέφανο Μίλεση, Κωνσταντίνο Μίχο κ.α.Ώρα έναρξης 21:00, μέχρι την ανατολή του ήλιου