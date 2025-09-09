Ναύπλιο: Παραδόθηκε αποκατεστημένος ο ιστορικός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Με το έργο αυτό προστατεύουμε ένα εμβληματικό σημείο του Ναυπλίου, το Μονοπάτι της Αρβανιτιάς, θωρακίζοντάς το από τον κίνδυνο κατολισθήσεων και βραχοπτώσεων. Δεν πρόκειται μόνο για μια παρέμβαση ασφάλειας, αλλά και για μια επιλογή στρατηγικής σημασίας που αναδεικνύει τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και την ιστορία της περιοχής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Δήμο Ναυπλιέων, τη Διαχειριστική Αρχή, τις τεχνικές μας υπηρεσίες και όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση, γιατί μέσα από τη συνεργασία μας καταφέρνουμε να προχωρούμε σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο και χρηματοδοτικό μέσο ώστε να ενισχύσει την πολιτική προστασία και να παραδώσει στους πολίτες και στους επισκέπτες ένα ασφαλές και αναβαθμισμένο τοπόσημο».Το μονοπάτι της Αρβανιτιάς περιβάλλει τη χερσόνησο της Ακροναυπλίας. Πρόκειται για πεζόδρομο (πλάτους 3 μ.-5μ., μήκους 1.000 μ.) που συνδέει το δυτικό άκρο της πόλης του Ναυπλίου (περιοχή προμαχώνα Πέντε Αδέλφια) με την ομώνυμη παραλία. Η Ακροναυπλία αποτελεί τη βραχώδη απόληξη της χερσονήσου του Ναυπλίου στο μυχό του Αργολικού κόλπου και επ΄αυτής υψώνεται το Κάστρο, που αποτελούσε τον περιτειχισμένο οικισμό της πόλης από την αρχαιότητα έως και τα τέλη του 17ου αιώνα. Η χερσόνησος της Ακροναυπλίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο με απότομα βραχώδη πρανή κυρίως στο νότιο και το δυτικό τμήμα της. Το σύνολο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, διακρίνεται σε επιμέρους περιοχές, και περιλαμβάνει τα εξής μνημεία: α) Το Ρωμέικο κάστρο, β) την Πύλη Sagredo - τον Πύργο Ωρολογίου γ) την Περιοχή του Τείχους Gambello, δ) την Περιοχή του Ανατολικού τείχους, ε)- Το Κάστρο Toron, στ) τον Προμαχώνα Grimani.Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη και ο Δημήτρης Πτωχός υπέγραψαν δύο Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης, που αφορούν στη συνέχιση συστηματικών ανασκαφικών ερευνών στην Αρχαία Τενέα, στο Χιλιομόδι και στην Ρωμαϊκή Έπαυλη, στη θέση Κατουνίστρα, στο Λουτράκι.