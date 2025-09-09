Ρωμαϊκός τάφος με αρχαιοελληνικές επιγραφές ανακαλύφθηκε στην Αλβανία - Δείτε βίντεο
Ρωμαϊκός τάφος με αρχαιοελληνικές επιγραφές ανακαλύφθηκε στην Αλβανία - Δείτε βίντεο

Οι επιγραφές δείχνουν ότι το πρόσωπο που ενταφιάστηκε στον νεκρικό θάλαμο ονομαζόταν Γελλιανός και ότι το κτίσμα ήταν αφιερωμένο στον Δία

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία έφεραν στο φως έναν ρωμαϊκό τάφο που χρονολογείται στον 3ο-4ο αιώνα μ.Χ., τον πρώτο τέτοιου τύπου και μεγέθους που έχει εντοπιστεί στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Independent, η εν λόγω περιοχή προσέλκυσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας χάρη σε μαρτυρίες ντόπιων που είχαν παρατηρήσει ασυνήθιστες πέτρες σε οροπέδιο κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Ομάδα του αλβανικού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας ξεκίνησε ανασκαφές στις αρχές Αυγούστου, αποκαλύπτοντας υπόγεια κατασκευή με μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες χαραγμένες με ελληνικά γράμματα.

Archaeologists in Albania uncovered a large Roman burial chamber dating from the third to fourth century A.D., the first of its kind found in the country https://reut.rs/4mcpabP

Posted by Reuters on Monday, September 8, 2025


«Η επιγραφή μας δείχνει ότι το πρόσωπο που ενταφιάστηκε εδώ ονομαζόταν Γελλιανός, όνομα χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής περιόδου. Δεν είμαστε βέβαιοι για ταυτότητα του άλλου ατόμου, όμως πιθανότατα πρόκειται για μέλος της οικογένειας», δήλωσε ο επικεφαλής της ανασκαφής, Έρικσον Νικόλι.

Ο νεκρικός θάλαμος, που έχει διαστάσεις 9 επί 6 μέτρα, αποτελεί τον πρώτο χώρο ταφής πλούσιου πολίτη της συγκεκριμένης εποχής που βρέθηκε στη χώρα και είναι πολύ πιο εντυπωσιακός από άλλους που έχουν βρεθεί στην περιοχή. Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα του Νικόλι καθάρισε τις περίτεχνα σκαλισμένες άκρες της λευκής οροφής και των τοίχων του μνημείου.

«Ανακαλύψαμε επίσης κομμάτι υφάσματος κεντημένο με χρυσή κλωστή, εύρημα που επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι επρόκειτο για άτομο που άνηκε στην ανώτερη τάξη» ανέφερε ο Νικόλι. Άλλα ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη περιλαμβάνουν γυάλινα σκεύη και μαχαίρια.

Κλείσιμο

Archaeologists work on Albania’s first discovered monumental tomb, which they suggest may be a mausoleum, dated to the...

Posted by Florion Goga on Monday, September 8, 2025


Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο, ο τάφος έχει συληθεί τουλάχιστον δύο φορές, μία στην αρχαιότητα και μία σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν χρησιμοποιήθηκαν βαριά μηχανήματα για να μετακινηθεί ένας τεράστιος βράχος που βρισκόταν πάνω από τον θάλαμο. Όπως εξήγησε, το όνομα του νεκρού ήταν χαραγμένο με ελληνικούς χαρακτήρες αλλά με λατινική σημασία, ενώ μια δεύτερη επιγραφή δείχνει ότι ο τάφος ήταν αφιερωμένος στον θεό Δία.

Οι ειδικοί δεν έχουν αποκρυπτογραφήσει ακόμη κάποιες άλλες επιγραφές σε πέτρες που βρέθηκαν κοντά, οι οποίες πιστεύεται ότι ανήκαν σε άλλο μνημείο, το οποίο σήμερα περιβάλλεται από καλλιέργειες καλαμποκιού και λατομείο.

Οι τοπικές αρχές, σε μια περίοδο που ο τουρισμός στην Αλβανία γνωρίζει άνθηση, σχεδιάζουν ήδη την αξιοποίηση του χώρου ως τουριστικού προορισμού.

Με πληροφορίες από Independent, εξωτερική φωτογραφία αρχείου


