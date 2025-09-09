Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ακύρωσε το ρεσιτάλ του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ

«Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή... Posted by Κρατική Ορχήστρα Αθηνών / Athens State Orchestra on Monday, September 8, 2025

Κλείσιμο