Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ακύρωσε το ρεσιτάλ του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ
Η πολιτική ταυτότητα του Ματσούεφ και η στάση του υπέρ των επιλογών του Πούτιν φαίνεται να οδήγησαν στην ακύρωση της εμφάνισης
Ακυρώθηκε το ρεσιτάλ του μεγάλου Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ σύμφωνα με ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
«Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Ο 50χρονος, ο οποίος θεωρείται από τους πιο χαρισματικούς πιανίστες της γενιάς του, ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 21 Νοεμβρίου ερμηνεύοντας το Δεύτερο Κονσέρτο του Σεργκέι Ραχμάνινοφ υπό τη μουσική διεύθυνση του ταλαντούχου μαέστρου Βασίλη Χριστόπουλου.
Η πολιτική του ταυτότητα, ωστόσο και η στάση του Ματσούεφ υπέρ των επιλογών του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και της επέμβασης στην Ουκρανία φαίνεται να έφεραν αλυσιδωτές αντιδράσεις και προφανώς την αναθεώρηση μιας απόφασης από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ΚΟΑ Λουκά Καρυτινό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών:
«Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του».
