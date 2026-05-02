Λευτέρης Πανταζής: Συνεργασία έκπληξη με τη Λένα Κιτσοπούλου σε παράσταση για το Φεστιβάλ Αθηνών
Η παράσταση «Βάκχες» θα παιχτεί στην Πειραιώς 260 από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου
Μια απρόβλεπτη συνεργασία θα έχει το φετινό καλοκαίρι η Λένα Κιτσοπούλου, οι παραστάσεις της οποίας πολλές φορές έχουν απασχολήσει τη θεατρική και όχι μόνο αγορά.
Η αιρετική σκηνοθέτρια θα ανεβάσει τις «Βάκχες», σε δική της σκηνοθεσία και κείμενο, για το Φεστιβάλ Αθηνών. Η παράσταση θα παιχθεί στην Πειραιώς 260 από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου.
Εντύπωση προκάλεσε η επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ Αθηνών, ότι στην παράσταση, θα συνεργαστεί με τον λαϊκό τραγουδιστή Λευτέρη Πανταζή.
«Η Λένα Κιτσοπούλου ανήκει στις πιο αιχμηρές και απρόβλεπτες φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Με γραφή και σκηνοθεσία που συνδυάζουν ωμό ρεαλισμό, χιούμορ και υπαρξιακή αγωνία, δημιουργεί παραστάσεις που κινούνται ανάμεσα στο προσωπικό και το βαθιά πολιτικό», αναφέρει η ανακοίνωση του Φεστιβάλ Αθηνών, σημειώνοντας ότι η σκηνοθέτρια «με τη νέα της δουλειά δε θέλει να καταθέσει άλλη μια ψυχαναλυτική προσέγγιση στο ευριπίδειο δράμα, ούτε να μεταδώσει μηνύματα που ικανοποιούν την αντιληπτική ικανότητα των θεατών ως ‘Υψηλά’, προσφέροντάς τους την οποιαδήποτε τέρψη θεατρικής εμπειρίας. Ίσως το μόνο που θέλει είναι να στήσει ένα γλέντι για το αδιέξοδο Θεών και Ανθρώπων.
Όταν μια μάνα σκοτώνει το παιδί της για μια θρησκεία, ή για μια ιδεολογία, όταν οι γυναίκες ουρλιάζουν για έναν οποιονδήποτε ηγέτη, ή αρχηγό και θέλουν να του σκίσουν τα ρούχα, όταν γενικά οι γυναίκες ερωτεύονται άνθρωπο με ιδεολογία, ή άνθρωπο-εκπρόσωπο κάποιου κόμματος, ε, μιλάμε για πολλή αρρώστια, πόσο μάλλον όταν σκοτώνουν και το ίδιο τους το παιδί για λόγους έρωτα με κάποιον τέτοιο ιδεολόγοιεραπόστολο-ιεροκήρυκα-αλκοολικό που ρετάρει με την πρώτη ρόγα σταφύλι και κολλάει το σίγμα στο στόμα του.
Από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς μια μάνα θα σκοτώσει το παιδί της ή, το ανάποδο, και ένας γιος θα σκοτώσει τον πατέρα του προκειμένου να μην σκοτωθεί από αυτόν, ίσως θα ήταν καλό οι γονείς να μην μεγαλώνουν παιδιά, ή τουλάχιστον να μην τα συναναστρέφονται πολύ. Για το καλό της ανθρωπότητας.
Κείμενο – Σκηνοθεσία Λένα Κιτσοπούλου
Σκηνικά – Κοστούμια Μαγδαληνή Αυγερινού
Σύνθεση μουσικής Νίκος Κυπουργός
Σχεδιασμός φωτισμού Νίκος Βλασόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτριας Μαριλένα Μόσχου
Live Video Αλέξανδρος Βετούλης
Σημείωμα σκηνοθέτριαςΌταν έρχεται να επιβληθεί η νέα θρησκεία και ο Διόνυσος με ανθρώπινη μορφή παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της θρησκείας αυτής, ήδη το πρόβλημα είναι εμφανές, ήδη, φαίνεται ότι κάτι πάει στραβά, γενικά, όταν μια θρησκεία επιβάλλεται, μιλάμε για χούντα, για χουντική ατμόσφαιρα και δεν θα έπρεπε με τίποτα να λέγεται θρησκεία κάτι που επιβάλλεται, ενώ σε κάνει να νομίζεις ότι το επέλεξες.
Παίζουν Στέλλα Βογιατζάκη, Λένα Κιτσοπούλου, Ντίνα Μιχαηλίδου, Γιάννης Μπαριτάκης, Θοδωρής Σκυφτούλης, Γιώργος Τριανταφυλλίδης
Τραγούδι Λευτέρης Πανταζής
Φωτογραφίες Λένα Κιτσοπούλου
Οργάνωση – Εκτέλεση παραγωγής Ευάγγελος Κώνστας / Constantly Productions
