Gabor Maté: Ο περιζήτητος γιατρός και συγγραφέας - γκουρού της ψυχικής υγείας έρχεται στην Αθήνα

Τι πρέπει να κάνουμε «»; Ποιος είναι «»; Ποια είναι τα μυστικά για να ξεκλειδώσεις ένα «Μυαλό με διάσπαση»; Τα παραπάνω καίρια για εκατομμύρια ανθρώπους ερωτήματα έχει θέσει, μεταξύ άλλων, οστα ομότιτλατου που έχουν γίνει παγκόσμια μπεστ σέλερ σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα. Ο εμπνευσμένος ουγγροκαναδός γιατρός, συγγραφέας αλλά και περιζήτητος διεθνώς ομιλητής θα βρεθεί στιςστην Αθήνα, στηΤο ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τημε με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου σχετικά με ζητήματα που ταλανίζουν μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, όπως το άγχος, οι εξαρτήσεις και τα παιδικά τραύματα.Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει η προβολή του πρωτοποριακού» το οποίο παρουσιάζει προσωπικές ιστορίες φυλακισμένων, τοξικομανών και ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες, φωτίζοντας τη σχέση μεταξύ τραύματος, ασθένειας και κοινωνίας.Νωρίτερα, την ίδια μέρα ο Gabor Maté θα πραγματοποιήσει ένα, το οποίο βασίζεται στο βιβλίο του «Ο μύθος του φυσιολογικού: Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα» και εστιάζει στην ανάδειξη του τραύματος ως μέσου αυτοΐασης του σώματός μας. Βασισμένο στο βιβλίο του.Ο Gabor Maté γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1944 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην πόλη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και της Ουγγρικής Επανάστασης. Αποφοίτησε με πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας το 1969 και συνέχισε να ασκεί την οικογενειακή ιατρική στο Βανκούβερ για πάνω από 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως γιατρός, άρχισε να ενδιαφέρεται για τη σχέση μεταξύ χρόνιων ασθενειών και συναισθηματικών τραυμάτων. Ο Mate άρχισε να μελετά τον εθισμό και τη σύνδεσή του με το τραύμα και τελικά έγινε ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στο θέμα αυτό.Συζήτηση | Κεντρική Σκηνή | 19:00Προβολή Ταινίας | Κεντρική Σκηνή | 20:30Εργαστήριο | Μικρή Σκηνή | 11:30 – 15:00