Gabor Maté: Ο περιζήτητος γιατρός και συγγραφέας - γκουρού της ψυχικής υγείας έρχεται στην Αθήνα
Προσκεκλημένος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, με ομιλία, ντοκιμαντέρ και θεραπευτικό εργαστήριο
Τι πρέπει να κάνουμε «Όταν το σώμα λέει όχι»; Ποιος είναι «Ο Μύθος του φυσιολογικού»; Ποια είναι τα μυστικά για να ξεκλειδώσεις ένα «Μυαλό με διάσπαση»; Τα παραπάνω καίρια για εκατομμύρια ανθρώπους ερωτήματα έχει θέσει, μεταξύ άλλων, ο Gabor Maté στα ομότιτλα βιβλία του που έχουν γίνει παγκόσμια μπεστ σέλερ σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα. Ο εμπνευσμένος ουγγροκαναδός γιατρός, συγγραφέας αλλά και περιζήτητος διεθνώς ομιλητής θα βρεθεί στις 23 Μαΐου στην Αθήνα, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συζήτησή του με με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου σχετικά με ζητήματα που ταλανίζουν μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, όπως το άγχος, οι εξαρτήσεις και τα παιδικά τραύματα.
Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει η προβολή του πρωτοποριακού ντοκιμαντέρ «The Wisdom of Trauma» το οποίο παρουσιάζει προσωπικές ιστορίες φυλακισμένων, τοξικομανών και ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες, φωτίζοντας τη σχέση μεταξύ τραύματος, ασθένειας και κοινωνίας.
Νωρίτερα, την ίδια μέρα ο Gabor Maté θα πραγματοποιήσει ένα θεραπευτικό εργαστήριο, το οποίο βασίζεται στο βιβλίο του «Ο μύθος του φυσιολογικού: Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα» και εστιάζει στην ανάδειξη του τραύματος ως μέσου αυτοΐασης του σώματός μας. Βασισμένο στο βιβλίο του.
Ο Gabor Maté γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1944 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην πόλη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και της Ουγγρικής Επανάστασης. Αποφοίτησε με πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας το 1969 και συνέχισε να ασκεί την οικογενειακή ιατρική στο Βανκούβερ για πάνω από 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως γιατρός, άρχισε να ενδιαφέρεται για τη σχέση μεταξύ χρόνιων ασθενειών και συναισθηματικών τραυμάτων. Ο Mate άρχισε να μελετά τον εθισμό και τη σύνδεσή του με το τραύμα και τελικά έγινε ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στο θέμα αυτό.
Πρόγραμμα
Σάββατο 23 Μαΐου 2026
Συζήτηση | Κεντρική Σκηνή | 19:00
Προβολή Ταινίας | Κεντρική Σκηνή | 20:30
Εργαστήριο | Μικρή Σκηνή | 11:30 – 15:00
Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στις 17:00.
