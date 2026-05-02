Η Ακαδημία των Όσκαρ ξεκαθαρίζει: Βραβεία μόνο για πραγματικούς ηθοποιούς, όχι στους AI
Η ανανέωση των κανόνων έρχεται σε μια περίοδο που αυξάνεται δραματικά η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
Μόνο οι ερμηνείες που «αποδεδειγμένα εκτελείται από ανθρώπους» και τα σενάρια ταινιών που είναι γραμμένα από ανθρώπους -και όχι από την τεχνητή νοημοσύνη- θα θεωρούνται επιλέξιμα για την απονομή Όσκαρ, τόνισε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.
Αυτό τονίζουν οι επικαιροποιημένοι κανόνες σχετικά με το είδος του έργου σε ταινίες και ντοκιμαντέρ που θα μπορεί να βραβευτεί με Όσκαρ. Η Ακαδημία χαρακτήρισε τις απαιτήσεις ως «ουσιαστική» αλλαγή στους κανόνες του κινηματογραφικού βραβείου.
Η διευκρίνιση ότι ερμηνείες και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους είναι κάτι καινούργιο για την Ακαδημία, τονίζει το BBC.
Τους τελευταίους μήνες, υπάρχουν κάποια αξιοσημείωτα παραδείγματα εκτεταμένης χρήσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων ο Βαλ Κίλμερ, που πέθανε πέρυσι και πρόκειται να αναδημιουργηθεί με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να πρωταγωνιστήσει σε επερχόμενη ταινία.
Όταν το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους σεναριογράφους του Χόλιγουντ προχώρησε σε απεργία το 2024, ένα βασικό αίτημα ήταν τα όρια στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο για τη συγγραφή σεναρίων.
Πάντως η Ακαδημία δεν απαγορεύει γενικά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις ταινίες, πέρα φυσικά από το σενάριο και την ηθοποιία.
Εάν ένας κινηματογραφιστής χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο έργο του, αυτά «ούτε βοηθούν ούτε βλάπτουν τις πιθανότητες» για μια υποψηφιότητα», έγραψε η Ακαδημία που επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους δημιουργούς εξηγήσεις.
