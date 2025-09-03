Οι καλεσμένοι του Σεπτεμβρίου στην Ταράτσα του Φοίβου

ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΝΗBILLIE KARKΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣJΕΡΟΜΕ KALUTAΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΗ «Ταράτσα του Φοίβου», το στέκι -που τα τελευταία χρόνια έχει βρει στέγη δροσερή και φιλόξενη στο καλοκαιρινό «Άλσος», στο Πεδίο του Άρεως- συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο με οικοδεσπότη τον Φοίβο Δεληβοριά και μαζί του τους Θανάση Αλευρά, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Πάνο Παπαδόπουλο, Νεφέλη Φασούλη, Έλσα Σίσκου, Θάνο Ραγκούση και Μιχάλη Κριεμπάρδη.Η Ταράτσα του ΦοίβουΘέατρο ΆλσοςΚάθε Τετάρτη στο Θέατρο ΆλσοςΏρα έναρξης: 20:30Τιμές εισιτηρίων:Α΄ ΖΩΝΗ: 35€Β΄ ΖΩΝΗ: 30€Γ΄ ΖΩΝΗ: 25€Δ΄ ΖΩΝΗ: 20€ΖΩΝΗ ΟΡΘΙΩΝ: 15€ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΦοίβος ΔεληβοριάςΘανάσης ΑλευράςΓαλήνη ΧατζηπασχάληΠάνος ΠαπαδόπουλοςΝεφέλη ΦασούληΜαζί τους:Έλσα ΣίσκουΘάνος ΡαγκούσηςΜιχάλης ΚριεμπάρδηςΜΟΥΣΙΚΟΙΓιάννης Δίσκος: Ενορχηστρώσεις - ΠνευστάΣωτήρης Ντούβας: ΤύμπαναΚωστής Χριστοδούλου: ΠλήκτραΛάμπης Κουντουρόγιαννης: ΚιθάρεςYoel Soto Gonzalez: ΜπάσοΣκηνοθεσία: Άγγελος ΤριανταφύλλουΒοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα ΜπιτούνηΚείμενα: Φοίβος ΔεληβοριάςΣκηνικά: Άγγελος ΜέντηςΚοστούμια: Αλεξάνδρα - Αναστασία ΦτούληΧορογραφίες: Εύη ΣούληΗχοληψία : Γιάννης ΠετρόλιαςΗχολήπτης Σκηνής: Νίκος ΚόλλιαςΦωτισμοί / Σχεδιασμός: Παναγιώτης ΤσεβρένηςΦωταγραφίες - Video: Δημήτρης ΜακρήςArtwork: Μυρτώ ΔεληβοριάVideo Art: Μαύρα Γίδια – Μάριος ΓαμπιεράκηςΦιλικό Αρχείο: Σιδερής ΠρίντεζηςΜακιγιάζ: Χρύσα ΡάικουΧτενίσματα Περούκες: Κωνσταντίνος ΚολιούσηςΑκολουθήστε τον Φοίβο ΔεληβοριάInstagram | Facebook | Spotify | YouTubeManagement: PROSPEROΠαραγωγή: PROSPERO (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ) - ΜΚ Group of companies(Η. ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ - Α. ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ)Διεύθυνση παραγωγής: Θανάσης Μαροσούλης - Δημήτρης ΣταμάτηςΕκτέλεση παραγωγής: Θανάσης Κακαΐτσας, Βασιλική ΓιαννακοπούλουΕπικοινωνία & Προβολή της Παράστασης στα Media:ZUMA COMMUNICATIONS: Χαρά Ζούμα, Σοφία ΧούλιαPROSPERO: Ελένη Γιαννοπούλου, Ιωάννα Μπρατσολιά.Θέατρο Άλσος- MK Group of companies: Ελένη Τώρου, Μάνος Μαγιάτης, Ελένη Βλαχοπούλου