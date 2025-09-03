Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Οι καλεσμένοι του Σεπτεμβρίου στην Ταράτσα του Φοίβου
Οι καλεσμένοι του Σεπτεμβρίου στην Ταράτσα του Φοίβου
Κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος
Δείτε τους καλεσμένους της Ταράτσας του Φοίβου για τον Σεπτέμβριο
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
SOPHIE LIES
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ
ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ
ΒΕΒΗΛΟΣ
ΤΙΝΥ JACKAL
MΙΧΑΛΗΣ MΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
ΒΥΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΕΣ
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
Η «Ταράτσα του Φοίβου», το στέκι -που τα τελευταία χρόνια έχει βρει στέγη δροσερή και φιλόξενη στο καλοκαιρινό «Άλσος», στο Πεδίο του Άρεως- συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο με οικοδεσπότη τον Φοίβο Δεληβοριά και μαζί του τους Θανάση Αλευρά, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Πάνο Παπαδόπουλο, Νεφέλη Φασούλη, Έλσα Σίσκου, Θάνο Ραγκούση και Μιχάλη Κριεμπάρδη.
Info
Η Ταράτσα του Φοίβου
Θέατρο Άλσος
Κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος
Ώρα έναρξης: 20:30
Τιμές εισιτηρίων:
Α΄ ΖΩΝΗ: 35€
Β΄ ΖΩΝΗ: 30€
Γ΄ ΖΩΝΗ: 25€
Δ΄ ΖΩΝΗ: 20€
ΖΩΝΗ ΟΡΘΙΩΝ: 15€
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Φοίβος Δεληβοριάς
Θανάσης Αλευράς
Γαλήνη Χατζηπασχάλη
Πάνος Παπαδόπουλος
Νεφέλη Φασούλη
Μαζί τους:
Έλσα Σίσκου
Θάνος Ραγκούσης
Μιχάλης Κριεμπάρδης
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Γιάννης Δίσκος: Ενορχηστρώσεις - Πνευστά
Σωτήρης Ντούβας: Τύμπανα
Κωστής Χριστοδούλου: Πλήκτρα
Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Κιθάρες
Yoel Soto Gonzalez: Μπάσο
Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη
Κείμενα: Φοίβος Δεληβοριάς
Σκηνικά: Άγγελος Μέντης
Κοστούμια: Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη
Χορογραφίες: Εύη Σούλη
Ηχοληψία : Γιάννης Πετρόλιας
Ηχολήπτης Σκηνής: Νίκος Κόλλιας
Φωτισμοί / Σχεδιασμός: Παναγιώτης Τσεβρένης
Φωταγραφίες - Video: Δημήτρης Μακρής
Artwork: Μυρτώ Δεληβοριά
Video Art: Μαύρα Γίδια – Μάριος Γαμπιεράκης
Φιλικό Αρχείο: Σιδερής Πρίντεζης
Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου
Χτενίσματα Περούκες: Κωνσταντίνος Κολιούσης
Ακολουθήστε τον Φοίβο Δεληβοριά
Instagram | Facebook | Spotify | YouTube
Management: PROSPERO
Παραγωγή: PROSPERO (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ) - ΜΚ Group of companies
(Η. ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ - Α. ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ)
Διεύθυνση παραγωγής: Θανάσης Μαροσούλης - Δημήτρης Σταμάτης
Εκτέλεση παραγωγής: Θανάσης Κακαΐτσας, Βασιλική Γιαννακοπούλου
Επικοινωνία & Προβολή της Παράστασης στα Media:
ZUMA COMMUNICATIONS: Χαρά Ζούμα, Σοφία Χούλια
PROSPERO: Ελένη Γιαννοπούλου, Ιωάννα Μπρατσολιά.
Θέατρο Άλσος- MK Group of companies: Ελένη Τώρου, Μάνος Μαγιάτης, Ελένη Βλαχοπούλου
Η «Ταράτσα του Φοίβου», το στέκι -που τα τελευταία χρόνια έχει βρει στέγη δροσερή και φιλόξενη στο καλοκαιρινό «Άλσος», στο Πεδίο του Άρεως- συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο με οικοδεσπότη τον Φοίβο Δεληβοριά και μαζί του τους Θανάση Αλευρά, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Πάνο Παπαδόπουλο, Νεφέλη Φασούλη, Έλσα Σίσκου, Θάνο Ραγκούση και Μιχάλη Κριεμπάρδη.
