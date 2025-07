Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας: Έρχεται με καταξιωμένους καλλιτέχνες και νέες φωνές

Αυλή Ναού Σωτήρος

Αυλή Ναού ΣωτήροςΆριες και ΝτουέταΒασιλική Καραγιάννη (σοπράνο), Ελένη Βουδουράκη (μέτζο σοπράνο)Πιάνο: Σοφία ΤαμβακοπούλουΜια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες της όπερας, με άριες και ντουέτα των Γκλουκ, Μπελίνι, Μπιζέ, Ντελίμπ, Βέρντι, Όφενμπαχ.Το πρόγραμμα συμπληρώνουν γνωστά ελληνικά τραγούδια των Γιαννιδη και Μαρούδα, ενώ δεν θα μπορούσαν να λείψουν συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση των δύο συνθετών.Αυλή Ναού ΣωτήροςΒραδιά Μουσικής Δωματίου- Αφιέρωμα στον Maurice Ravel (150 χρόνια από τη γέννησή του)Λευκή Καρποδίνη (πιάνο), Άγγελος Λιακάκης (τσέλο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί). Special Guest: Nτόρα Μπακοπούλου (πιάνο)Βραδιά μουσικής δωματίουΚουαρτέτο AΕΝΑΟΝ, Πόπη Μαλαπάνη (πιάνο), Ηλίας Σδούκος (βιόλα)Έργα Γκραναδος, Μανουέλ ντε Φάγα, Έντουαρντ Έλγκαρ και Χοακίν ΤουρίναΑυλή Ναού ΣωτήροςΑφιέρωμα στο musicalΕπιμέλεια: Έλενα ΧούνταΑπό τον δυναμισμό του Phantom of the Opera και την συγκίνηση του Les Misérables μέχρι τη χαρά του Mamma Mia, τη νοσταλγία του Singin’ in the rain και τη μαγεία της Disney και του The Greatest Showman. Νέα ταλέντα του χώρου του μουσικού θεάτρου ενώνουν τις φωνές και τη μοναδική τους ενέργεια, υπό την καθοδήγηση της Έλενας Χούντα, με φλόγα, φρεσκάδα και πάθος. Υπόσχονται να μας χαρίσουν μια εντυπωσιακή και δυναμική μουσική βραδιά.Μαριαλένα Καλή, Νικόλας Ξανθόπουλος, Αχιλλέας Μπελέρης (τραγούδι), Έλενα Χούντα (πιάνο)Αυλή Ναού ΣωτήροςFortuna Trio και Lilly Maisky (πιάνο)Το ανερχόμενο Fortuna Trio με τη φρεσκάδα και τη δυναμική των νέων μουσικών του θα μας προσφέρει μία πλούσια βραδιά μουσικής δωματίου αφιερωμένη στα 50 χρόνια από το θάνατο του Νμίτρι Σοστακόβιτς.Guest star η διεθνώς καταξιωμένη και αγαπημένη καλεσμένη του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας Lily Maisky.Αυλή Ναού ΣωτήροςFresco Quartet & Loukia LoukakiΜε αφετηρία τους τη Βιέννη το Fresco Quartet και η διακεκριμένη τσελίστα Λουκία Λουκάκη θα παρουσιάσουν στο μαγευτικό θέατρο Μολφέση με φόντο το ηλιοβασίλεμα έργα μουσικής δωματίου με κορωνίδα το κουιντέτο του Φραντς Σούμπερτ με δύο τσέλα.Παχειοράχη- Μικρό θέατρο Ι. ΜολφέσηΜεγάλη καταληκτική συναυλίαΜανώλης Μητσιάς, Θεοδώρα ΜπάκαΜια βραδιά που υπόσχεται κέφι, συγκίνηση και νοσταλγία, μέσα από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Ένα αφιέρωμα στους μεγάλους έλληνες μουσουργούς με ειδική μνεία στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.Αχιλλέας Γουάστωρ (πιάνο), Ηρακλής Ζάκκας (μπουζούκι)Παραλία Αύρας