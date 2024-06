Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Το μεγάλο αστέρι του σύγχρονου χορού Άννε Τερέζα Ντε Κέιρσμακερ στο Ηρώδειο

Μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου χορού διεθνώς, η εμβληματική δημιουργός Άννε Τερέζα Ντε Κέιρσμακερ, επιστρέφει στο Ηρώδειο μαζί με την ομάδα της, τη διάσημη Rosas, για να παρουσιάσει την παράσταση «EXIT ABOVE – after the tempest», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Το «EXIT ABOVE – after the tempest» είναι μια καταιγίδα κίνησης, μια εκρηκτική χορογραφία που συνδυάζει το βάδισμα με τα μπλουζ, με 13 performers επί σκηνής και ζωντανή μουσική. Με το μοναδικό της ταλέντο να χορογραφεί, η Ντε Κέιρσμακερ συνδέει στην παράσταση τον χορό με την ιστορία της δυτικής ποπ μουσικής.

Το έργο φωτίζει τον τρόπο που τα μπλουζ «δημιουργούν» την κοινότητα, την αίσθηση του «μαζί» με μια προσέγγιση πολυσυλλεκτική, ποικιλόμορφη, συμπεριληπτική. Οι performers, παρότι ξεχωρίζουν ως άτομα, παραμένουν συνεχώς «συνδεδεμένοι»× είναι άλλωστε συνδημιουργοί του έργου. Με αυτόν τον τρόπο η καθημερινή πράξη του βαδίσματος μεταμορφώνεται σε μια απαιτητική χορογραφία που κατακλύζει βαθμιαία τη σκηνή με την εκρηκτική της ενέργεια.

Στο νέο της έργο, η Ντε Κέιρσμακερ επιστρατεύει τον μάγο του ήχου Ζαν-Μαρί Άερτς, την κρυστάλλινη φωνή και τη σαγηνευτική ερμηνεία της Μέσκερεμ Μέις, ανερχόμενης Φλαμανδής τραγουδοποιού αιθιοπικής καταγωγής, και τον Βραζιλιάνο χορευτή και κιθαρίστα των μπλουζ Κάρλος Γκάρμπιν. Έχοντας κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2023, το EXIT ABOVE έχει διαγράψει θριαμβευτική πορεία σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης (Αβινιόν, Βιέννη, Ρώμη) και αποθεώνεται από τους κριτικούς.

Από τη δεκαετία του 1980, που πρωτοεμφανίστηκε, η Άννε Τερέζα Ντε Κέιρσμακερ καθιερώθηκε ως ηγετική φυσιογνωμία του «νέου φλαμανδικού χορού» και εξελίχθηκε, μαζί με την ομάδα της, Rosas, σε εμβληματική μορφή της παγκόσμιας χορευτικής σκηνής. Το ενδιαφέρον της για τη σχέση χορού και μουσικής ξεκινά από το πρώτο της έργο Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich (1982) και εκφράζεται μέσα από έναν δυναμικό διάλογο που υπερβαίνει τον απλό αντικατοπτρισμό της μουσικής στη χορευτική δομή. Καθώς η σχέση αυτή εξελίσσεται στον χρόνο, η χορογράφος ενσωματώνει, συχνά πια, χορευτές και μουσικούς σε μια κοινή χορογραφική συνθήκη. Έχει χορογραφήσει με μοναδικό τρόπο έργα του Μπαχ, του Μότσαρτ και του Στιβ Ράιχ, μεταξύ άλλων.

Το 1995 η Ντε Κέιρσμακερ ίδρυσε το P.A.R.T.S., ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον σύγχρονο χορό, το πρόγραμμα σπουδών του οποίου συνομιλεί διαρκώς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έρευνα και δημιουργία. Το 2014 τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στην Μπιενάλε της Βενετίας για το σύνολο του έργου της.

Ειδήσεις σήμερα:



Ανασχηματισμός: Ραντεβού, τηλέφωνα και ζυμώσεις - Yπουργοί προς έξοδο και «καραμπόλες»



ΠΑΣΟΚ: Τσουνάμι αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη - Αυξάνονται όσοι ζητούν αλλαγή, τα ονόματα για τη διαδοχή



Βρετανία: Αναρωτιούνται αν το καλοκαίρι τελείωσε πριν καν αρχίσει - Βροχές μέχρι τον Ιούλιο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι