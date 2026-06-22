Πώς περιέγραψε ο Ομπράντοβιτς τις τελευταίες ημέρες: Η συνάντηση με Γιαννακόπουλο, η υπογραφή και το τηλεφώνημα στον Σλούκα
Πώς περιέγραψε ο Ομπράντοβιτς τις τελευταίες ημέρες: Η συνάντηση με Γιαννακόπουλο, η υπογραφή και το τηλεφώνημα στον Σλούκα
Περιέγραψε τις επαφές που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τις τελευταίες ημέρες
Στις τελευταίες ημέρες που οδήγησαν στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από την «πράσινη» ΚΑΕ.
Ο Σέρβος προπονητής αποκάλυψε ότι μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν τον περασμένο Νοέμβριο είχε ξεκαθαρίσει πως δεν επρόκειτο να συζητήσει με κανέναν πριν από τον Ιούνιο, ενώ περιέγραψε τις επαφές που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τις τελευταίες ημέρες.
«Αυτές τις ημέρες... Έφυγα από την Παρτίζαν τον Νοέμβριο και έλεγα σε όλους ότι θα μιλούσα με όποιον ήθελε τον Ιούνιο. Είχαμε την πρώτη συνάντηση πριν από 2-3 ημέρες... Έπρεπε να σεβαστώ τον εαυτό μου, όλον αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν πράγματα... Ο Δημήτρης ταξίδεψε βρεθήκαμε, συζητήσαμε ανοικτά και τα απλά πράγματα είναι... απλά. Μιλήσαμε καθαρά και συμφωνήσαμε...» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε επίσης στις πρώτες επαφές που είχε με παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του με την ομάδα.
Όπως είπε, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Κώστα Σλούκα, ενώ το επόμενο διάστημα θα συναντηθεί με όλους τους παίκτες.
«Με τον Σλούκα μίλησα χθες μετά την ανακοίνωση... Ο Κώστας είναι στη Χαλκιδική. Έχω ένα σεμινάριο στο Βελιγράδι και θα έρθω μετά και θα συναντηθώ με όλους. Με τον Κώστα θα είναι πολύ εύκολο.... Τον ξέρω, με ξέρει... Με τον Ματίας όχι δεν έχω μιλήσει, δεν ξέρω καν αν είναι εδώ».
Ο Σέρβος προπονητής αποκάλυψε ότι μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν τον περασμένο Νοέμβριο είχε ξεκαθαρίσει πως δεν επρόκειτο να συζητήσει με κανέναν πριν από τον Ιούνιο, ενώ περιέγραψε τις επαφές που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τις τελευταίες ημέρες.
«Αυτές τις ημέρες... Έφυγα από την Παρτίζαν τον Νοέμβριο και έλεγα σε όλους ότι θα μιλούσα με όποιον ήθελε τον Ιούνιο. Είχαμε την πρώτη συνάντηση πριν από 2-3 ημέρες... Έπρεπε να σεβαστώ τον εαυτό μου, όλον αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν πράγματα... Ο Δημήτρης ταξίδεψε βρεθήκαμε, συζητήσαμε ανοικτά και τα απλά πράγματα είναι... απλά. Μιλήσαμε καθαρά και συμφωνήσαμε...» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε επίσης στις πρώτες επαφές που είχε με παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του με την ομάδα.
Όπως είπε, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Κώστα Σλούκα, ενώ το επόμενο διάστημα θα συναντηθεί με όλους τους παίκτες.
«Με τον Σλούκα μίλησα χθες μετά την ανακοίνωση... Ο Κώστας είναι στη Χαλκιδική. Έχω ένα σεμινάριο στο Βελιγράδι και θα έρθω μετά και θα συναντηθώ με όλους. Με τον Κώστα θα είναι πολύ εύκολο.... Τον ξέρω, με ξέρει... Με τον Ματίας όχι δεν έχω μιλήσει, δεν ξέρω καν αν είναι εδώ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα