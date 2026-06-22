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Χοσέ Λουίς Άμπαλος: Φυλάκιση 24 ετών για διαφθορά σε πρώην υπουργό της κυβέρνησης Σάντσεθ
Χοσέ Λουίς Άμπαλος: Φυλάκιση 24 ετών για διαφθορά σε πρώην υπουργό της κυβέρνησης Σάντσεθ
Η υπόθεση, αφορούσε υποψίες για παράτυπα συμβόλαια πώλησης μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19
Ο Χοσέ Λουίς Αμπαλος, πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, πρώην σημαίνον στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 24 ετών για διαφθορά, ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης.
Η υπόθεση, που αφορούσε υποψίες για παράτυπα συμβόλαια πώλησης μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αποτελεί αγκάθι για τον Ισπανό πρωθυπουργό, μέλη του προσωπικού και του επαγγελματικού περιβάλλοντος του οποίου εμπλέκονται σε σειρά δικαστικών υποθέσεων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην υπουργό σε κάθειρξη 24 ετών και τον πρώην σύμβουλό του, τον Κόλδο Γκαρθία, σε κάθειρξη 19 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διαφθορά, για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων και για αθέμιτη άσκηση επιρροής.
Οι δύο καταδικασθέντες τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης.
Με την απόφαση, η οποία υιοθετήθηκε με ομοφωνία, «συμπεραίνεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με κατανομή λειτουργιών, η οποία διέπραξε σοβαρά αδικήματα διαφθοράς».
Το τρίτο πρόσωπο που δικαζόταν μαζί τους, ο επιχειρηματίας Βίκτορ ντε Αλντάμα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και έξι μηνών, ανακοίνωσε το δικαστήριο. Η εκτέλεση της ποινής του έχει ανασταλτικό χαρακτήρα εξαιτίας της συμβολής του στην έρευνα.
Με αντάλλαγμα την ανάθεση συμβολαίων σχετικά με την πώληση εκατομμυρίων μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος λάμβανε επιπλέον μηνιαίες αποδοχές, πληρωμή των οικογενειακών του διακοπών, εξυπηρετήσεις για τις ερωμένες του και ακόμη και την πληρωμή εκδιδόμενων γυναικών.
Ο επιχειρηματίας Βίκτορ ντε Αλντάμα δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ήταν ο επικεφαλής της «συμμορίας» που ήταν επικεφαλής του δικτύου και ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), ηγέτης του οποίου είναι από το 2017 ο ισπανός πρωθυπουργός, είχε επωφεληθεί από παράνομη χρηματοδότηση μέσω αυτών των αθέμιτων προμηθειών.
Ο πρώην υπουργός ήταν σημαντικός παράγοντας στην πορεία του Πέδρο Σάντσεθ προς την κορυφή και υπήρξε ο ισχυρότερος άνδρας στο κόμμα ως διευθυντής οργανωτικού.
Η υπόθεση, που αφορούσε υποψίες για παράτυπα συμβόλαια πώλησης μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αποτελεί αγκάθι για τον Ισπανό πρωθυπουργό, μέλη του προσωπικού και του επαγγελματικού περιβάλλοντος του οποίου εμπλέκονται σε σειρά δικαστικών υποθέσεων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην υπουργό σε κάθειρξη 24 ετών και τον πρώην σύμβουλό του, τον Κόλδο Γκαρθία, σε κάθειρξη 19 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διαφθορά, για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων και για αθέμιτη άσκηση επιρροής.
Οι δύο καταδικασθέντες τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης.
Με την απόφαση, η οποία υιοθετήθηκε με ομοφωνία, «συμπεραίνεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με κατανομή λειτουργιών, η οποία διέπραξε σοβαρά αδικήματα διαφθοράς».
Το τρίτο πρόσωπο που δικαζόταν μαζί τους, ο επιχειρηματίας Βίκτορ ντε Αλντάμα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και έξι μηνών, ανακοίνωσε το δικαστήριο. Η εκτέλεση της ποινής του έχει ανασταλτικό χαρακτήρα εξαιτίας της συμβολής του στην έρευνα.
Με αντάλλαγμα την ανάθεση συμβολαίων σχετικά με την πώληση εκατομμυρίων μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος λάμβανε επιπλέον μηνιαίες αποδοχές, πληρωμή των οικογενειακών του διακοπών, εξυπηρετήσεις για τις ερωμένες του και ακόμη και την πληρωμή εκδιδόμενων γυναικών.
Ο επιχειρηματίας Βίκτορ ντε Αλντάμα δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ήταν ο επικεφαλής της «συμμορίας» που ήταν επικεφαλής του δικτύου και ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), ηγέτης του οποίου είναι από το 2017 ο ισπανός πρωθυπουργός, είχε επωφεληθεί από παράνομη χρηματοδότηση μέσω αυτών των αθέμιτων προμηθειών.
Ο πρώην υπουργός ήταν σημαντικός παράγοντας στην πορεία του Πέδρο Σάντσεθ προς την κορυφή και υπήρξε ο ισχυρότερος άνδρας στο κόμμα ως διευθυντής οργανωτικού.
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